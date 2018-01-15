Битва титанов: как Boeing обошел Airbus и проиграл ему

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противостояние двух гигантов авиастроительной индустрии длится много лет

Две крупнейшие самолетостроительные корпорации продолжают многолетнюю битву за лидерство на мировом рынке поставок авиалайнеров. В 2017 году Boeing обошел Airbus по поставкам самолетов, но проиграл по количеству новых заказов. Основные итоги противостояния - в материале Русской службы Би-би-си.

Концерн Airbus поставил в 2017 году 85 покупателям 718 пассажирских самолетов. Это более чем на 4% больше, чем в 2016 году, сообщила компания сегодня в годовом отчете.

Согласно документу, поставки самолетов компании растут 15 лет подряд, и за это время увеличились на 22%.

Судя по статистике главного конкурента европейского авиастроительного гиганта - американской корпорации Boeing - Airbus по этому показателю уступил американцам ровно на 45 самолетов.

9 января корпорация Boeing отчиталась об итогах продаж за 2017 год и планами поставок на 2018 год. За год компания продала 763 коммерческих авиалайнера, обогнав по этому показателю абсолютно всех остальных производителей. Кроме того, американская корпорация побила свой собственный рекорд 2015 года.

Но Airbus обошел Boeing по другому показателю - по твердым заказам (тем, что не могут быть отменены). У корпорации 1109 твердых заказов от 44 покупателей против 912 самолетов Boeing для 71 покупателя.

Общее число заказов в отрасли на 31 декабря 2017 года составляло 7265 самолетов стоимостью более 1 трлн долларов. И это рекорд всей мировой авиационной индустрии.

Портфель твердых заказов Boeing в 2017 году составил 912 самолетов для 71 покупателя общей каталожной стоимостью 134,8 млрд долларов. При этом с учетом заказов, полученных в предыдущие годы, в целом компания имеет заказы на 5864 самолета. Это обеспечит ее заводы загрузкой примерно на семь лет.

Многолетнее противостояние

Негласное соревнование двух крупнейших мировых авиапроизводителей - Boeing и Airbus - продолжается долгие годы. У каждой компании при этом есть свои особенности, но очевидно, что обе корпорации в области гражданской авиации за редким исключением производят самолеты в одних классах - среднемагистральные узкофюзеляжные и дальнемагистральные широкофюзеляжные.

Правообладатель иллюстрации Airbus Image caption Семейство A320 - лидер продаж Airbus. В 2017 году начались поставки новой серии NEO

Airbus, например, производит крупнейший в мире лайнер А380. При этом Boeing все еще продолжает производство своего Boeing 747 - модели, появившейся еще в 60-е годы прошлого века и сравнимой по вместимости с A380.

У американской корпорации другая "фишка". Ее Boeing 777-8 удерживает рекорд дальности - 16 тысяч километров. Но флагман Airbus A350 летает на 15 тысяч километров - ненамного меньше американского рекордсмена.

Главная борьба двух мировых гигантов сейчас происходит в сегменте, который обычно называют "серединой рынка" (middle of the market). Это самый востребованный сегмент рынка. И он захватывает самые большие варианты узкофюзеляжных и самые маленькие версии широкофюзеляжных лайнеров.

В 2017 году две компании начали поставки покупателям новых самолетов в этом самом важном для них сегменте - Boeing 737MAX и Airbus А321NEO.

Козыри в игре

Бестселлером Airbus стало семейство узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов A320 - за год корпорация поставила 558 таких самолетов и получила заказы еще на 828 в вариантах NEO и CEO.

На втором месте по продажам оказался новый флагман корпорации - широкофюзеляжный дальнемагистральный А350. На третьем - А330.

Лидером продаж Boeing стал ее самый популярный лайнер - узкофюзеляжный среднемагистральный Boeing 737. Второй по популярности - самый новый в линейке дальнемагистральных лайнеров Boeing 787 Dreamliner. На третьем месте - Boeing 777.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самый популярный самолет Boeing - семейство 737. В 2017 году начались поставки новой серии MAX

Крупнейшими заказами Boeing в прошлом году стали сделки с авиакомпанией Flydubai, которая заказала 176 B737, лизинговой компанией Avolon Aerospace Leasing Limited, которая купила 75 самолетов.

Airbus в ответ может похвастаться самым большим в истории авиации (правда, потенциальным) заказом на 430 авиалайнеров А320NEO на 49,5 миллиарда долларов. На авиасалоне в Дубае компания подписала с американским инвестиционным фондом Indigo Partners меморандум о взаимопонимании по этой рекордной сделке.

Противостояние продолжается

До сих пор считалось, что авиационные гиганты фокусируются только на рынке среднемагистральных и дальнемагистральных перевозок, а региональные (вместимостью до 100 пассажиров и дальностью в 1-2 тысячи километров) их мало интересуют.

На рынке региональных авиалайнеров также существовала дуополия - канадской Bombardier и бразильской Embraer, между которыми также сущестовало негласное соревнование в своем сегменте авиарынка.

Ситуация изменилась в 2017 году.

В октябре стало известно, что Airbus покупает контрольный пакет акций предприятия Bombardier по производству региональных самолетов CSeries.

Канадская корпорация находится в трудной ситуации из-за введения 300% пошлины на ее самолеты в США, где она обвиняется в незаконном занижении цен за счет госсубсидий. Теперь она получает финансовую и технологическую поддержку со стороны крупнейшей международной корпорации, а Airbus выходит на новый рынок, уже частично освоенный канадской компанией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Два самых больших лайнера двух корпораций - на заднем плане Boeing 747, чье производство будет сворачиваться после нескольких десятилетий, и Airbus A380, сравнительно молодой лайнер, который доминирует в этом сегменте рынка новых самолетов

Каков ответ Boeing? В декабре стало известно, что американская корпорация ведет переговоры с Бразилией, пытаясь взять под контроль конкурента Bombardier - компанию Embraer. Переговоры пока проходят с трудом, поскольку бразильское государство опасается потерять контроль над компанией, которая выполяет важные военные заказы.

Однако, Boeing, как сообщает агентство Bloomberg, предлагает гарантии того, что военное производство не пострадает. По мнению экспертов, бразильская сделка Boeing может состояться уже в 2018 году.