Минфин России решил закупить много валюты. Что будет с рублем?

Правообладатель иллюстрации Elena Kenunen/TASS

Министерство финансов России объявило, что в ближайшее время собирается закупить на рынке валюту на рекордную сумму - 4,5 млрд долларов (257,1 млрд рублей). В период с 15 января по 6 февраля планируется скупать около 265 млн долларов в день.

Средства на приобретение валюты образовались за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Закупать на них валюту минфин начал с февраля 2017 года.

С 2018 года валюту закупают по новому бюджетному правилу. Теперь при расчёте объема покупки учитывается не прогнозный курс валюты, а фактический.

Как такие крупные закупки валюты отразятся на курсе рубля?

Доллар на торгах на Московской бирже торгуется в четверг днем на уровне 57 рублей. Рынки почти не отреагировали на решение минфина: в 12:00 мск доллар торговался на уровне 56,95 рубля, а к 13:30 мск вырос до 57,02 рубля.

Все экономисты, опрошенные Русской службой Би-би-си, уверены, что главным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему остаются цены на нефть. Её стоимость выросла на фоне напряженности в странах Ближнего Востока и необычно холодной погоды в Европе и США.

По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, интервенции минфина слишком незначительны, чтобы повлиять на рынок. По его оценке, общий объем торгов долларовой секции валютного рынка составляет около 15-20 млрд долларов, то есть на сделки минфина приходится чуть более полутора процентов от общего объема.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах полагает, что покупки минфина могли бы удержать рубль от укрепления. По его словам, при нынешних ценах на нефть доллар мог бы стоить 55 рублей.

Новое бюджетное правило минфина предполагает, что в резервы будут зачисляться дополнительные нефтегазовые доходы - те, что получены при цене выше 40 долларов за баррель Urals.

Также будут учитываться расходы на обслуживание госдолга.

"Разумеется, если бы не эти покупки, курс должен был быть крепче", - соглашается с Табахом директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. По ее словам, в этом году покупки валюты будут в большей степени влиять на рынок, потому что суммы сделок будут больше.

Цепляева отмечает, что все же пока не стоит говорить об ослаблении рубля - цены на нефть достаточно высокие, а ситуация на валютном рынке выглядит сбалансировано.

Все деньги - в резервы

Приобретенная валюта, согласно сообщению минфина, должна пойти на счета федерального казначейства. Затем эта валюта уйдет в Фонд национального благосостояния. Покупки валюты минфином в январе, по словам Тихомирова, являются "ощутимой суммой" для пополнения ФНБ.

Сейчас резервы, которыми управляет минфин, разделены на два фонда - Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В Резервном фонде, который должен идти на покрытие дефицита бюджета, осталось всего 652 млн рублей. Он прекратит свое существование с 1 февраля этого года.

Согласно федеральному бюджету на 2018-2020 годы, средства ФНБ также будут использованы для покрытия дефицита бюджета. Объем фонда составляет более 3,7 трлн рублей (64,87 млрд долларов).

По словам Антона Табаха, сейчас резервы пополняются, но их объемы будут зависеть от трат бюджета.