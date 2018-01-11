Социолог о письме Катрин Денев: "Нам бы не помешали уроки флирта"

Правообладатель иллюстрации Jean-Honoré Fragonard Image caption Фрагмент картины Жана Оноре Фрагонара "Качели"

Сто француженок, среди которых актриса Катрин Денев и писательница Катрин Милле, на этой неделе опубликовали в издании Le Monde открытое письмо в защиту флирта и "права" мужчин приставать к женщинам. Русская служба Би-би-си попросила социолога, изучающего уличный харассмент во Франции и Нидерландах, прокомментировать, насколько такая точка зрения популярна во Франции.

Денев и еще около ста известных женщин Франции назвали кампанию против сексуальных домогательств, развернувшуюся после ряда громких скандалов, новым "пуританством".

"Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление", - заявляют авторы письма. "Мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать". В письме говорится, что поток обвинений, обрушившийся на мужчин, вышел из под контроля: "Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности".

Авторы письма говорят, что такой подход насаждает отношение к женщине как к слабому существу и жертве, и спорят с этим: "Мы знаем, что человеческая натура многогранна: женщина может в один и тот же день руководить коллективом и наслаждаться тем, что она - сексуальный объект для мужчины, не становясь ни "шлюхой", ни гнусной сообщницей патриархата. Женщина может добиваться равной оплаты труда с мужчиной, и при этом быть ничуть не травмированной, если в метро кто-то погладит ее против ее воли, даже если такое поведение нарушает закон. <...> Мы считаем, что свобода сказать "нет" в ответ на нескромное предложение не имеет смысла без свободы это предложение сделать".

Миша Деккер, социолог, докторант Высшей школы социальных наук и университета Амстердама:

"Важно понимать, что открытое письмо Катрин Денев и еще около 100 француженок - реакция на то, как проблема сексуального харассмента сейчас освещается во Франции. И говорят о ней прежде всего с точки зрения доминирования мужчин. Во Франции разговор о проблеме сексуальных домогательств обычно вносится в повестку левыми активистами и левыми политическими партиями (это может казаться очевидным, что именно левые всегда выступают против харассмента, но на самом деле это не всегда так - например, в Нидерландах проблему харассмента поднимают правые партии, потому что они ассоциируют уличные домогательства с мигрантами).

Французские активисты, как правило, придерживаются извода феминизма, который называется материалистическим (также его называют марксистским - Би-би-си) и рассматривает отношения мужчин и женщин в терминах угнетения. В этой картине мира сексуальные домогательства произрастают из желания мужчин подавлять и властвовать, и всегда есть четкие роли: жертвы, как правило, это женщина, и очевидного агрессора - мужчина. Такой подход хорошо иллюстрируется тем, как во Франции называлась кампания #MeToo - хэштег превратился в #BalanceTonPorc (Буквально "сдай свою свинью", также можно перевести как "сдай насильника" или "расскажи о его свинствах" - Би-би-си). То есть акцент с идеи солидарности сместился на мужчин-"свиней".

Открытое письмо Катрин Денев и других - прежде всего реакция на этот радикальный феминизм, попытки пристыдить мужчин и сопутствующую виктимизацию женщин - потому что женщины в этой картине мира оказываются беспомощными жертвами. И Катрин Денев, и другие подписавшие заявляют: мы не всегда жертвы, мы способны сказать "нет" и постоять за себя.

И да, такое отношение достаточно популярно во Франции, когда женщины протестуют против того, что их рисуют исключительно жертвами. Единственная проблема с этим письмом в Le Monde: заявляя, что женщины не всегда жертвы, подписавшиеся в том числе отчасти преуменьшают проблему сексуальных домогательств, а это, конечно, ошибочно.

Это открытое письмо, кроме того - реакция еще и на то, что в радикальном феминизме в его французском изводе совсем не остается места для серьезного разговора о том, где проходят границы между флиртом и домогательствами. И письмо в том числе вынуждает нас искать ответ на вопрос: что такое флирт?

Правообладатель иллюстрации Valery Hache/Getty Images Image caption Помимо Катрин Денев, открытое письмо подписала писательница Катрин Милле, известная книгой "Сексуальная жизнь Катрин М.", и актриса и писательница Катрин Роб-Грийе

Например, известная французская активистка, феминистка и политик Каролин де Хаас, полемизируя с Денев, заявила, что разница между флиртом и харассментом всегда абсолютно очевидна и что мужчины всегда прекрасно отдают себе отчет, когда они чрезмерно навязчиво домогаются и подавляют женщину.

При этом в рамках моего исследования уличных домогательств во Франции и Голландии я регулярно обсуждаю с юношами и девушками, что такое харассмент и в какой момент он начинается. И явная характеристика, которую я вижу постоянно - это недопонимание друг друга.

Большинство девушек рассказывают, что они боятся прямо и четко сказать "нет", когда к ним подходит молодой человек на улице с целью познакомиться, потому что они опасаются, что в ответ на отказ мужчина может разозлиться и вести себя агрессивно. Поэтому обычно они стараются уклониться от нежелательного знакомства с улыбкой, максимально вежливо. Они улыбаются, так как они боятся конфликта.

Но очевидно, что эту же улыбку молодые люди могут воспринимать как знак, что девушка в целом заинтересована в знакомстве и просто стесняется. Очевидно, что участники такой ситуации по-разному проводят границу между флиртом и харассментом. От мужчины тут требуется быть крайне внимательным и уметь анализировать знаки, которые подает девушка. А значит, харассмент может проистекать не только от злой воли, но и из-за недостатка образования.

В этой связи интересно, что во Франции и, например, в Голландии совсем разные подходы к разговору о харассменте в школах. Во Франции старшеклассникам рассказывают, что харассмент - это часть угнетения и насилия, и вы не должны так себя вести. А в Голландии, кроме того, много говорят о том, что домогательства в том числе происходят из-за неумения флиртовать.

И даже есть упражнения для юношей: допустим, вы видите в метро красивую девушку и хотите взять у нее номер телефона, как вы будете себя вести. И все юноши начинают общение со слов: "Эй, принцесса, дай свой телефончик". Это всегда очень прямое обращение. Девушка в таких ситуациях чаще всего отказывает, потому что она впервые этого человека видит. И если получить двадцать таких отказов, на двадцать первом юноша разозлится - и тут как раз и начинаются домогательства и агрессия.

И решение, которое придумали в Голландии, заключается в том, что юношей в школе буквально учат, как правильно флиртовать. Во Франции такого совсем нет. Я обсуждал с феминистками во Франции, что было бы замечательно организовать похожие "уроки флирта", и они всегда отказываются: "Нет, мы занимаемся борьбой с насилием над женщинами, и нам не нужна культура флирта". Они рассуждают в категориях насилия. И я предполагаю, что это и спровоцировало открытое письмо Катрин Денев и других: они считают, что в общественной дискуссии нет серьезного разговора о том, где флирт превращается в домогательства и что харассмент может проистекать частично от неловкости мужчин.

Разумеется, никто не отрицает, что есть мужчины, которым просто нравится ощущение собственной власти. Но часто двусмысленные ситуации проистекают и от неловкости, от того, что мужчины просто неправильно оценивают ситуацию. И тут может помочь просвещение на тему того, как флиртовать более грамотно и внимательнее относиться к реакциям женщин.

Наконец, Катрин Денев и другие пишут о пуританизме - это классический упрек, который во Франции любят адресовать американцам. Во время скандала, связанного с Домиником Стросс-Каном, которого в 2011 году обвинила в сексуальных домогательствах официантка нью-йоркского отеля, французские газеты много писали, что американцы - пуритане и вообще против секса. Кроме того, определенную роль играет антиамериканизм - так как тема харассмента во многом пришла из Америки, для кого-то во Франции протесты против этого могут восприниматься как защита "французской галантности" и часть национальной традиции, согласно которой мужчина играет активную роль".