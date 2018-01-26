Правообладатель иллюстрации Denis Korolev/BBC Image caption "На марсстановке нас встречают наши родственники на своем марсоходе"

С подачи президента Владимира Путина более 400 тысяч школьников по всей стране приняли участие в конкурсе сочинений "Россия, устремленная в будущее". В начале января Путин встретился с победителями конкурса. Русская служба Би-би-си прочитала работы получивших награды учеников, чтобы понять, как они представляют себе 2040 год.

Телепортация, голограммы и роботы, космические путешествия на уроках астрономии и парки с живыми мамонтами и динозаврами - всех этих знакомых по научно-фантастическим фильмам и книгам образов в сочинениях в избытке. Российские школьники из 2017-го в 2040-м летают на ракетах Space X и гуляют по марсианским городам. Во многих сочинениях большая их часть - это красочные описания технологий и гаджетов, которые появятся в будущем, и лишь в самом конце речь идет о России.

В большинстве победивших в конкурсе работ будущее лучше настоящего, но некоторые опасаются, что человечество не сможет справиться с загрязнением окружающей среды, а виртуальная реальность заменит живое общение.

Среди потрясающе правдоподобных голограмм я замечаю Владимира Путина. Живого. Из плоти и крови. От величественности и великолепия увиденного у меня перехватывает дыхание

"Только из-за любви к России я не переехала жить на Марс"

15-летняя Анастасия Калашникова из Забайкальского края описывает, как в 2040 году летит на Марс к родственникам:

"На марсстановке нас встречают наши родственники на своем марсоходе. Хотя на Марсидонии люди и так передвигаются очень быстро, но всё же встречать гостей все предпочитают на марсоходах, ведь на Марсе время летит быстрее, по сравнению с Землёй, а с гостями хочется побыть дольше.

<...>Возвратившись домой, мы прослушаем новости, которые произошли в России за день. Это наша небольшая традиция. Кстати, стоит отметить, что Россия — очень могучая и великая держава, с которой считаются все страны мира. Я очень горжусь своей страной, наверное, только из-за любви к России я не переехала жить на Марс".

11-летней Альбине Фандиковой из Крыма снится будущее:

"Нам говорили, что в будущем машины не будут заправлять бензином, и что это будет топливо, не загрязняющее атмосферу, а вы представляете, что это оказалась обычная вода. Аэромоб - это летающее устройство на воде.

Я живу в технопарке, расположенном на территории Калужской области. Когда-то здесь были заброшенные земли рядом с моей деревенькой.

<...>На аэромобах мы летали почти до самого вечера. Лунный город оказался городом мечты.Здесь все было необычным. И тут я поймала себя на мысли о том, что я очень хочу здесь жить.

Но вдруг я почувствовала, что кто-то дергает меня за косичку, и проснулась. Это была моя младшая сестренка. Я крепко обняла ее, ведь теперь я знала, что у нас великое будущее в нашей стране".

17-летняя Виктория Веремьева из Московской области путешествует в Москву 2040 года на машине времени:

"Я спускаюсь в метро. А где же металлоискатели? Где мне купить билет, если вокруг нет ни одной кассы? Я чувствую себя потерянной, оглядываюсь по сторонам. Мимо проходит молодой человек лет двадцати, и я обращаюсь к нему:

— Прощу прощения, вы не могли бы мне помочь? Я очень давно не была в России, и не знаю, где приобрести билет.

— Видите экраны, развешенные по периметру помещения? Нужно подойти к любому из них, выбрать нужное количество поездок, и оплатить.

Моя растерянность никуда не исчезла, так что он предложил свою помощь.

— А почему нигде нет металлоискателей?

—Ну что вы, конечно, есть. Металлоискатели, камеры, датчики движения и прочее не заметны, но повсюду. Много лет назад огромные рамы металлоискателей мешали движению людей, создавали давку, а теперь проходы свободны и пространства больше".

<...>На Красной Площади меня ожидает потрясающее зрелище. Торжественная музыка, улыбающиеся люди, цвета российского флага тут и там, но мой взгляд приковывает другое: на широкой сцене стоят в ряд правители Древнерусского государства, Российской империи, СССР, России. Рюриковичи и Романовы спокойным взглядом смотрят на собравшихся. Среди потрясающе правдоподобных голограмм я замечаю Владимира Путина. Живого. Из плоти и крови. От величественности и великолепия увиденного у меня перехватывает дыхание.

Звучит гимн Российской Федерации. У меня наворачиваются слёзы радости и гордости. Я пою гимн вместе с сотнями россиян в центре столицы великого государства 12 июня 2040 года".

14-летняя Анастасия Сидоренко из Московской области описывает "Выпуск новостей в 2040 году":

"Россия в своем развитии так рванула вперед, что теперь США и страны бывшего ЕС сравнивают Россию с далекой Галактикой. США остаются одной из ведущих стран мира, но сосредоточились на своих внутренних делах и проблемах, ведь там их накопилось множество. А Европейский Союз распался на несколько регионов в результате политики миграции беженцев".

"Люди должны жить богато"

Правообладатель иллюстрации Druzhinin Alexey/TASS Image caption Победителей конкурса пригласил в Зарядье президент Путин

Дарья Котенкова из Калужской области, второклассница:

"Я живу в технопарке, расположенном на территории Калужской области [время действия - 2035 год]. Это огромная территория размером в несколько районов области. Когда-то здесь были заброшенные земли рядом с моей деревенькой. Я выбежала на улицу, и ко мне подошёл робот-помощник. Он поинтересовался, как бы я хотела сегодня провести день. Я ответила, что собираюсь в Институт нанотехнологий. Он мне дал скейтинг, я встала на него и взлетела в воздух. Вокруг меня все люди передвигались на этих штуках.

Всюду сновали роботы-помощники, летали дроны-курьеры. В небе по светящейся трассе проносились летающие машины, останавливаясь на перекрестках перед летающими светофорами. Я снова вспомнила своё детство, когда о таких чудесах только мечтала".

14-летняя Анастасия Сидоренко продолжает слушать новости 2040 года:

"На юге России, в Краснодарском крае, наладили серийный выпуск полностью биоразлагаемых съедобных пакетов. Он выглядит и ведет себя как пластик и полиэтилен, но является совершенно биологически чистым. В биопластик входит 10 ингредиентов, среди которых - картофель, кукуруза, растительное масло, цветочные масла, пшеница и другиенатуральные продукты.

Россия активно осуществляет переход к возобновляемой энергии и прекращению использования природных ресурсов. <...> Деревья, светящиеся по ночам толькоза счет модифицированного в них генома медузы и светлячков, существенно снизили потребление электроэнергии.

Ко мне подошёл один японец и спросил: «Тамбов — от понятия — там Бог?» На что я ответил: «Да, Бог — единый, нерушимый, под названием русский народ!» Из сочинений школьников

<...>В России решены многие социальные и медицинские вопросы. Семья при регистрации брака получает бесплатно квартиру, а при рождении ребенка - сразу трехкомнатную квартиру, ведь в стране люди должны жить богато. Медицина во многом стала "электронной", теперь не нужно записываться к врачам и ходить на прием, достаточно просто в компьютерев режиме онлайн обсудить с врачом свое самочувствие и получить назначение, с помощью смартфона сделать УЗИ и отправить врачу, что экономит массу времени".

Правообладатель иллюстрации Denis Korolev/BBC Image caption "Всюду сновали роботы-помощники, летали дроны-курьеры. В небе по светящейся трассе проносились летающие машины, останавливаясь на перекрестках перед летающими светофорами"

15-летний Матвей Коврига из Калужской области рассуждает о профессиях будущего:

"Прежде, чем выбрать учебное заведение, нужно сто раз всё взвесить: пользуется ли эта профессия спросом на рынке труда, смогу ли я устроиться по выбранной мною специальности по окончании учебного заведения, смогу ли себе позволить снимать жильё в городе, чтобы трудиться по выбранной мною специальности (жить и работать дома нет возможности, так как у нас в селе нет работы) — и при всём этом моя профессия должна быть любимой и по душе".

13-летний Андрей Кочергин из Тамбовской области понял задание конкурса буквально и написал письмо из будущего президенту России:

"В своём письме я хочу Вас порадовать: всё, что было запланировано, приумножилось вдвойне.

<...>В любое время года в школах, детских садах, больницах есть свежие соки, фрукты, овощи.

<...>Тамбовская область широко работает с иностранными банками, которые инвестируют средства в современные проекты в области экологии, робототехники, нанотехнологий, медицины.

<...> Больницы районов и городов превратились в современные медицинские центры с богатым оборудованием. Сократилась смертность, поднялся уровень жизни.

<...> Тамбовская область стала известна во всём мире. Населению голодающей Африки предоставляется сельхозпродукция за приемлемую цену, Голландия закупает саженцы, Европа употребляет полезное растительное масло. Израиль не может обойтись без тамбовского бройлера, китайцы с неоспоримым рвением учатся в тамбовских и мичуринских вузах, Финляндия закупает валенки...

С разных уголков мира возвращаются в свои родовые гнёзда земляки. Возродились заброшенные села, расцвела русская культура, зазвучали жаворонками церковные колокола.

Уважаемый, Владимир Владимирович! После защиты моего проекта ко мне подошёл один японец и спросил: "Тамбов — от понятия — там Бог?" На что я ответил: "Да, Бог — единый, нерушимый, под названием русский народ!"

"Научно-технический прогресс уже не развернуть"

Ирина Анисимова из Воронежской области в 2040 году работаетв Коллективном управлении постепенного оздоровления ландшафта:

"Я работаю в лаборатории под номером 27. Захожу, скидываю туфли и иду по траве — на полу у меня газон. Нет ничего приятнее, чем ощутить прикосновение прохладных травинок к коже, я словно сливаюсь с природой. Моя профессия называется фиторэнасцэнтур, то есть специалист по возрождению растений. <...> Семенной материал возрожденных растений отправляется в благоприятные для произрастания этого растения климатические зоны".

16-летняя Мария Шишкова из Московской области в будущем волонтер организации, избавляющей от гаджетозависимости:

"Я проснулась утром от необъяснимого чувства радости и уверенности в сегодняшнем дне. Через несколько минут телефон возвестил мне о причине моего хорошего настроения, мелодично-меланхоличным голосом огласив сегодняшнюю дату - 9 мая 2040 года.

Правообладатель иллюстрации Druzhinin Alexey/TASS Image caption Некоторые участники конкурса написали сочинение в виде прямого обращения к президенту

Дело в том, что я работаю волонтером в организации, помогающей людям преодолеть зависимость от гаджетов. Каждый день я собираю группу своих подопечных и веду их на разные выставки и мероприятия. В наше время жизнь детей начала зависеть от всемирной паутины.Они почти разучились разговаривать лицом к лицу с живыми людьми, выражать свои мысливслух, даже с родителями им сложно поделиться своими впечатлениями.

<...> Группы детей, только начинающих лечение, отправлялись к "детям войны" - людям, единственным хранителям памяти этих страшныхлет. Тех, кто воевал, уже не осталось совсем и самым старшим из наших сегодняшних посещаемых был Михаил Алексеевич, которому на момент Победы было десять лет".

<...>Навстречу мне вышла группа пятнадцати бледных (детей), уткнувшихся в телефоны. Глубоко вдохнув, я поприветствовала их, но ответом мне был лишь стук пальцев по экранам. Тогда я поняла, что пора переходить к решительным действиям. Пройдя по рядам, я собрала телефоны. Удивительно, но дети даже не сопротивлялись. На их лицах застыло изумленное выражение, как будто я забрала их часть тела. Ребята глазели на меня с выражением ужаса.

Когда Украина распалась на Западную и Восточную, и Восточная Украина присоединилась к России, к России присоединилась и Молдавия с Приднестровьем.

13-летняя Вероника Низовибатько из Тамбовскойобласти рисует еще более мрачный образ будущего:

"Пятнадцать лет назад, когда Украина распалась на Западную и Восточную, и Восточная Украина присоединилась к России, к России присоединилась и Молдавия с Приднестровьем. Там под Кишиневом был построен огромный учебный комплекс для одаренных детей Европы, Азии и Северной Африки. Последние пять лет в школу стали принимать и детей из Северной Америки. Длительное время беженцы из США и Канады жили колониями на территории теплеющей Арктики. Когда течение Гольфстрим полностью изменило свое направление, и Северная Америка погрузилась во льды, одаренные американские дети тоже устремились в Кишинев.

<...>Вечером сегодня мы все едем на "Вихре" в пансионат в китайский Макао. За 4 часа на комфортабельном поезде со скоростью света мы с детьми прибудем к мужу и папе. В городе Макао он совместно с китайскими коллегами в обсерватории занимается изучением и регулированием активности супервулканов планеты.<...> Поэтому воочию дети могут видеть папу только на Новый год. Жутко надоело это постоянное виртуальное общение. Так хочется, как в детстве, поехать в лес на шашлыки, нарвать малины на даче, а не есть эти полезные продукты с запрограммированным вкусом из биомассы. Хочется покататься с друзьями на гироскутерах, поплескаться летом в речке или почитать "Космополитен"…

Дети меня не поймут. Им интереснее общаться с одногодками за тысячи километров в сети интернет, быть участником компьютерной игры, а не бегать с мячом; слушать и смотреть видеоролики через чипы, а не делиться впечатлениями с друзьями о настоящем школьном романе. Наверно, уже научно-технический прогресс не развернуть. С этим нужно учиться жить, оставив приятные воспоминания о детстве при себе.

Но зато геополитическое положение страны позволило России стать лидером мировых супердержав".