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В Казахстане специальная рабочая группа из экологов, метеорологов и других специалистов исследует причины, почему снег в городе Темиртау окрасился в черный цвет.

В начале января пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии из Темиртау с черным снегом. Черная пыль накрыла город, перекрасив белоснежные улицы в мрачные цвета.

Ледовые горки больше напоминали угольные насыпи, а детские площадки стали походить на двор, покрытый сажей и копотью, как будто после пожара.

"Так жить просто невозможно, мы все задыхаемся", - написал один из пользователей социальных сетей.

"Жаль, через интернет невозможно передать этот умопомрачительный химозный запах, от которого режет в глазах и [жжет] горло," - пишет другая пользовательница.

Фотографии с надписью "SOS Темиртау" разлетелись в мессенджерах и социальных сетях.

Темиртау - центр черной металлургии Казахстана, где расположено одно из крупнейших промышленных предприятий страны - Казахстанский металлургический комбинат, принадлежащий компании "АрселорМиттал Темиртау".

Многие жители связывают черный налет на снегу с вредными выбросами именно этого предприятия.

Активисты обратились к Алие Назарбаевой - младшей дочери президента страны и председателю ассоциации экологических организаций, с призывом провести мониторинг выбросов на комбинате и содействовать принятию программы по их снижению.

"Снег как лакмусовая бумага показывает ужасающие масштабы количества вредных выбросов, - говорится в письме. - Мы все понимаем, что эта черная пыль с комбината оседает в наших легких, в легких наших детей".

Мэр Темиртау Галым Ашимов призывает дождаться результатов исследования рабочей группы, прежде чем делать заключения о причинах явления. Но при этом он признает: "Город промышленный, трубы дымят, идет загрязнение".

"АрселорМиттал Темиртау" не отрицает возможную связь между вредными выбросами предприятий компании и данным явлением и связывает это с отсутствием ветра в декабре.

"В безветрие не происходит рассеивания. Это, скорее всего, и является причиной цвета снега в Темиртау", - говорится в заявлении компании.

"Такие объекты, как металлургический комбинат, должны располагаться на определенном расстоянии от населенных пунктов, - поясняет пресс-служба компании. - Но реальность такова, что город и металлургический комбинат были построены очень близко друг к другу".

Карагандинская область, где расположен город Темиртау, является самым большим загрязнителем воздуха в Казахстане. В самом Темиртау, по наблюдениям Казгидромета, в первой половине 2017 года уровень загрязнения атмосферы оценивался как очень высокий.

А в декабре 2017 г. в Темиртау был зарегистрирован случай с превышением предельно допустимой концентрации сероводорода в 11 раз.