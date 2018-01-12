Пресса Британии: Британии следует защищать Европу от России

В обзоре британских газет:

Трамп хотел больше помпы

Guardian и Daily Mail пишут, что американский президент Дональд Трамп отменил запланированный на февраль визит в Великобританию.

Трамп должен был присутствовать на официальном открытии нового здания американского посольства в Лондоне.

Но Daily Mail, цитируя неназванный источник, близкий к переговорам, пишет, что Трамп отменил визит, так как был недоволен организацией мероприятия, а также масштабами церемоний.

Решение Трампа было принято, несмотря на то, что в декабре американский президент сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что он обязательно приедет в Лондон в 2018 году.

Daily Mail пишет, что, вероятнее всего, на церемонию открытия посольства приедет госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Согласно составленным планам февральского визита Трампа, он не встретился бы с королевой Елизаветой II.

Как пишет газета, ссылаясь на второй неназванный источник, Трамп был недоволен, что не встретится с королевой, а также отсутствием достаточной, с его точки зрения, помпы во время визита, пишет Daily Mail.

Guardian в статье на ту же тему на своем сайте напоминает, что британский премьер-министр Тереза Мэй год назад пригласила Трампа прибыть в Великобританию с официальным визитом, когда она посетила Белый дом и стала первым мировым лидером, встретившимся с президентом после инаугурации.

Трамп и Мэй даже держались за руки, переходя из одной части Белого дома в другую.

Газета отмечает, что британская сторона пыталась организовать визит президента без принятого в таких случаях церемониала и официального банкета с королевой из-за опасений массовых протестов на улицах Лондона.

Правительство Терезы Мэй, продолжает Guardian, хотело бы установить тесные связи с администрацией Трампа, несмотря на его непредсказуемое поведение, так как в связи с грядущим "брекситом" Лондон хотел бы как можно скорее заключить торговое соглашение с крупнейшей экономикой мира.

После инаугурации Трампа тысячи людей в Лондоне приняли участие в "Женском марше" - демонстрации протеста против женоненавистнических заявлений и поведения Трампа.

В четверг вечером Даунинг-стрит отказался подтвердить, что визит Трампа отменен или отложен.

Представитель правительства лишь сказал, что "приглашение было сделано и принято, но конкретных дат еще не назначено". То же самое сказала представительница Белого дома Сара Сандерс, пишет Guardian.

Что ждет британскую армию?

Times публикует статью комментатора Эдварда Лукаса, который пишет, что Великобритания слишком долго обманывала саму себя, думая, что она может играть какую-то роль в поддержании глобальной безопасности. Лукас считает, что было бы лучше, если бы Британия сконцентрировала свои усилия на защите Европы.

Перед Британией стоят два выбора.

С одной стороны, она могла бы продолжать оставаться глобальной державой и сохранить возможность принимать участие в экспедиционных войнах в роли младшего партнера США против более бедных стран.

В таком случае главной ролью королевского военно-морского флота будет защита двух британских авианосцев.

Британцам, возможно, удастся сохранить символическое военное присутствие в Эстонии (где у британских сил нет средств ПВО, нет военно-морской поддержки и не организована логистика). Но в таком случае Британия больше не сможет проводить наземные военные кампании против России.

В случае кризиса Великобритания, как и вся остальная Европа, надеется, что США удастся предотвратить нападение, а в худшем случае, они придут на помощь вовремя, дабы избежать нашего поражения, пишет Лукас.

С другой стороны, Британия могла бы забыть о своих глобальных амбициях и сконцентрировать все свое внимание на настоящей защите себя и своих союзников от России.

Это означает, что армия будет меньше, чем сегодня, но при этом будет лучше оснащена

Скорее всего, она будет размещена в Польше (иначе она не успеет туда прибыть в случае какого-либо конфликта).

При этом сценарии главной задачей военно-морского флота станет защита от российских подводных лодок. Тогда оба британских авианосца окажутся не у дел, и их можно будет одолжить США, за что те будут благодарны.

Да, может быть, угроза со стороны Кремля уже достигла своего пика. Когда-нибудь мы можем вновь захотеть дружить с Россией.

Но если мы сосредоточим свое внимание на вопросах обороны, на Европе, это уравновесит тот ущерб, который нанесет Британии "брексит", полагает Лукас.

Восточноевропейские союзники будут чрезвычайно рады такому изменению британской политики. Так же рады будут Швеция и Финляндия, которые не входят в состав НАТО.

Ни одна из этих стран не хочет зависеть от Франции. Ни одна из них не хочет, чтобы Германия стала не только экономическим, но и военным гегемоном в Европе.

Одновременно с этим, Лондон должен решить для самого себя, какую именно роль играют вооруженные силы в обеспечении национальной безопасности.

Танки не защищают ни нас, ни наших союзников от денег, пропаганды и подрывной деятельности Кремля.

Они также не защищают нас от гангстеров с политическими связями и не помогут предотвратить кибератаки на экономику и жизненно важную инфраструктуру хакеров, которых поддерживает иностранное правительство.

Но я сомневаюсь, пишет Лукас, что мы сделаем правильный выбор.

История учит нас, что эта страна - Великобритания - довольно плохо организует свою национальную безопасность, пока не разразится какой-нибудь кризис.

Вот тогда мы направляем все наши ресурсы на разрешение проблемы и разоряемся.

Победу мы одерживаем лишь благодаря помощи союзников. Повторится ли то же самое при следующем кризисе? - вопрошает Эдвард Лукас в Times.

Тегеран надеется на раскол в западных рядах

Times в своей редакционной статье пишет, что Иран считает, что вбив клин между Европой и США, он сможет продолжать сеять хаос.

В четверг, напоминает газета, европейские министры иностранных дел встретились в Брюсселе со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Встреча прошла на фоне ареста в Иране 3700 демонстрантов. Более 20 демонстрантов были убиты, многие были изнасилованы или убиты в заключении.

Казалось бы, пишет Times, это не самый лучший момент для европейских министров, чтобы стоять рядом с министром из Ирана. Но выбора не было.

Отношения между Западом и Тегераном столь сложны, что западные правительства больше не уверены, в какой именно момент им следует оказывать давление на этот все более ужасный режим.

В пятницу, например, президент Трамп должен решить, продолжить ли отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. В обмен на частичную отмену санкций Иран согласился заморозить эту программу.

Трамп уже неоднократно критиковал это соглашение, заключенное с Тегераном.

Однако, пишет газета, ему стоит прислушаться к европейским министрам иностранных дел, которые убеждены в необходимости сохранения соглашения с Ираном и выступают против любого ужесточения режима санкций, а также к своему собственному министру обороны Джиму Мэттису, который также поддерживает статус-кво.

Сейчас не время позволить Ирану вбить клин между Европой и Америкой, считает газета, напоминая, что президент Ирана Роухани на этой неделе сказал, что если Америка выйдет из ядерного соглашения, то ответ Тегерана последует незамедлительно.

А это может привести к гонке ядерных вооружений между Ираном и Саудовской Аравией.

Так что лучше рассматривать все вопросы, связанные с политикой по отношению к Ирану, по отдельности, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com