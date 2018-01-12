СМИ России: сколько людей попадут под новые санкции США

В обзоре российских газет:

"Ведомости": Россия заплатит хакерам

Бюджет может потратить 0,5 млрд рублей (примерно 8,8 млн долларов) на поиск уязвимостей - и в популярном софте, и в государственных IT-системах. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на план мероприятий по информационной безопасности Программы цифровой экономики, утвержденный правительством.

Еще 300 млн рублей планируется выделить из внебюджетных средств, а начаться охота должна в апреле 2018 года, следует из документа.

Тестироваться будут и российские государственные IT-системы, и IT-продукты вендоров - как российских, так и зарубежных.

Заниматься тестированием смогут и физические лица, и компании - но не во всех случаях. Часть тестов будет доступна лишь для компаний, поскольку эти тесты могут потребовать доступа к инфраструктуре систем. Остальное тестирование, особенно систем, доступных массовому пользователю, будет открыто для всех, уточнил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (компания-исполнитель) Илья Массух.

Предполагаются две модели тестирования: с уведомлением или без уведомления разработчика системы. В зависимости от характера найденных и устраненных уязвимостей они могут либо публиковаться, либо сохраняться в тайне. Один из собеседников "Ведомостей", занимающийся заказными исследованиями безопасности, также предполагает, что обнаруженным уязвимостям найдут "какое-то тайное применение".

"Коммерсант": первые электростанции для майнинга

Частные инвесторы впервые в России приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. Как сообщает "Коммерсант", бизнесмен Алексей Колесник купил у "Т Плюс" Виктора Вексельберга две небольшие станции в Пермском крае и Удмуртии - Кизеловскую ГРЭС (Пермский край, 23,6 МВт) и Сарапульскую ТЭЦ (Удмуртия, 10 МВт).

На их основе планируется создать дата-центр и майнинговую ферму.

Алексей Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект - создание дата-центра. "В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг, - сказал Колесник. - Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем".

Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что требования законодательства и сравнительно низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в России, но в данном случае может помешать низкая эффективность старых станций.

Так, операционная эффективность этих двух станций очень низкая - расход топлива в 1,5 раза выше, чем в среднем в энергосистеме России.

"Ведомости": "партия третьего круга"

Алексей Навальный предпримет еще одну попытку "встроить своих сторонников" в существующую партийную систему. "Ведомости" сообщают, что свою выборную инфраструктуру он намерен использовать для регистрации партии: перед выборами президента Навальный в третий раз попытается зарегистрировать Партию прогресса.

Если в этот раз попытка будет удачной, она сможет участвовать в региональных выборах уже осенью 2018 года, отмечает издание.

Создавать партию (сначала она называлась "Народный альянс", а потом переименовалась в Партию прогресса) Навальный начал в конце 2012 года. В 2014 году партия зарегистрировала необходимые по закону 44 региональных отделения, но минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил ее регистрации, напоминает газета.

По мнению экспертов "Ведомостей", официальная регистрация новой партии может быть выгодна властям.

"Существование в легальном поле - это не только возможности, но и обязанности. Игрок, оказывающийся в системе, должен со всеми взаимодействовать. Власти самой было бы проще так взаимодействовать с Навальным. Всегда лучше, чтобы процессы шли легальным путем, чем вытеснялись в параллельное поле с вытекающими последствиями", - уверен политолог Александр Кынев.

Единственные, кто выигрывает от нерегистрации партии Навального, - старые партии, добавляет Кынев: "Перед властями встает задача обновления партийной системы. И, зарегистрировав партию Навального, власть может подвести черту под старой партсистемой и начать ее перезапуск".

"Коммерсант": кандидаты на санкции

Администрация США готовится представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которых можно считать приближенными к российской власти. Источники "Коммерсанта" говорят о 50 фигурантах, а вместе с членами семей, как требует закон, их может быть около 300. При этом конкретных имен собеседники газеты не называют.

Составление "кремлевского доклада" - лишь одна из дополнительных рестриктивных мер в отношении России, уточняет "Коммерсант".

"Конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об "асимметричных атаках" Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея - создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников", - отмечает газета.

Как ранее рассказал "Коммерсанту" бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид, попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры.

"Тем не менее, сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - считает он.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.