7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Друзья Кадырова: почему Ближний Восток стал спонсировать Чечню

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Чечня - единственный на Кавказе российский регион, добившийся успеха в привлечении иностранных инвесторов, утверждают московские чиновники. Договаривается об этих инвестициях лично глава республики Рамзан Кадыров. Зачем он это делает? И почему российские инвесторы не идут в Чечню, а арабские - идут?

2. Атака дронов: происки США или все можно купить в интернете?

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Минобороны России заявило, что при атаке дронов на базу Хмеймим в Сирии над Средиземным морем барражировал самолет ВМС США. Накануне в Москве намекали, что боевики не могли запустить беспилотники без помощи неназванной страны. Би-би-си же нашла все необходимое в интернет-магазинах.

3. Татуировщик Освенцима и его тайная любовь

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Лале Соколов больше 50 лет молчал о том, что ему пришлось делать в Освенциме. Рассказал об этом он лишь в 87 лет, после смерти жены. Книга, основанная на его рассказе, только что вышла в Британии.

4. "Макмафия": кого разозлил сериал о русских олигархах в Лондоне

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Криминальная драма, в центре которой - сын русского олигарха в Лондоне, вызвала бурное обсуждение сразу после премьеры. Создателей обвинили в использовании клише о русской мафии, оскорблении израильских бизнесменов и распространении антироссийской паранойи.

5. Северная Корея: замкнутый круг или открытая петля?

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15 лет назад КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия. Сегодня Северная Корея обладает ядерным арсеналом, по-видимому, способным достичь американских городов, и вести переговоры с Пхеньяном становится неизмеримо труднее.

6. Как один британский остров избавился от крыс

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Властям одного британского острова удалось сделать то, что в истории человечества еще никому не удавалось. Они полностью избавились от крыс.

7. От "Матильды" до Исаакия: как РПЦ влияла на культурную политику в 2017 году

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Протесты против фильма "Матильда", дело театрального режиссера Кирилла Серебренникова и нарастающее влияние епископа Тихона Шевкунова - участие РПЦ в делах государственных в уходящем году стало заметной частью публичной политики в России.