Нужна ли Украине военная техника из Крыма?

Правообладатель иллюстрации TASS/Ryumin Image caption Все боеспособные танки Украине передали еще в 2014 году

Владимир Путин предложил вернуть Украине вооружения и военную технику, которые остались на территории Крыма после его аннексии Россией в 2014 году.

"Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", - сказал президент России на встрече с главными редакторами печатных СМИ и информагентств в четверг в Москве.

Правда, по словам Путина, вся эта техника находится в "плачевном состоянии". "Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - сказал он.

Русская и Украинская службы Би-би-си обратились к украинским экспертам с просьбой оценить потребность вооруженных сил Украины в технике, которую Москва может передать Киеву из Крыма.

Сколько техники осталось в Крыму?

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине вооружения и военную технику, однако 15 апреля этот процесс был остановлен Москвой, которая заявила, что не станет продолжать передачу, пока продолжается конфликт в Донбассе.

По данным агентства УНИАН, на тот момент было передано 389 единиц военной техники, включая восемь вертолетов и три боевых корабля. Точных данных о том, сколько именно украинской военной техники осталось в Крыму в настоящее время, в открытых источниках нет.

В статье, опубликованной 25 марта 2015 года в газете "Военно-промышленный курьер", говорилось, что "бронетехника была передана практически вся", из 72 кораблей и судов ВМС Украины были возвращены 43.

Правообладатель иллюстрации TASS/Pavlishak Image caption Украинская команда покидает БДК "Константин Ольшанский" в 2014 году

Российский Центр анализа мировой торговли оружием 27 марта 2014 года опубликовал данные об остававшейся на тот момент в Крыму украинской военной технике. Согласно этим данным, в Крыму оставались 51 боевой и вспомогательный корабль и судно. Среди них три малых противолодочных корабля "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий", ракетные катера "Приднепровье", "Прилуки", корабли управления "Славутич" и "Донбас"», большой десантный корабль "Константин Ольшанский", сторожевой корабль "Винница" и другие.

Как рассказал BBC Украина руководитель "Украинского военного портала" Тарас Чмут, в Крыму осталось 11 боевых кораблей: корветы "Тернополь", "Луцк", "Хмельницкий", "Приднепровье", морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", БДК "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", большая подводная лодка "Запорожье".

Самолеты ВМС с полуострова вылетели почти все, кроме двух Бе-12, а вот воздушные силы, по словам Чмута, оставили девять самолетов МиГ-29, три Л-39М1 и один Ан-72.

Нужна ли техника Украине?

Украинские эксперты отмечают, что большая часть из той техники, что оставалась в Крыму, скорее всего, находится в небоеспособном состоянии, и для ее восстановления потребуются большие средства.

В комментарии BBC Украина военный эксперт и публицист Михаил Жирохов выразил сомнение в том, что удастся получить от России исправную бронетехнику. "Танки рабочие мы забрали все в июне 2014 года и уже восстановили. Остались те, которые были на хранении. Оставалось еще как минимум по батальонному комплекту БТР-80 и БМП-2, но, по моим сведениям, они были включены в состав армии РФ еще с весны 2014 года, и каким образом они собираются их возвращать - решительно непонятно", - сказал он.

Есть такое выражение: "Если хотите разорить небогатую страну, то подарите ей старый крейсер" Андрей Тарасенко, военный эксперт

Ещё один украинский эксперт - глава портала Btvt.info Андрей Тарасенко в интервью Русской службе Би-би-си сказал, что пополнение в виде старых танков и бронетранспортеров, требующих капитального ремонта, вряд ли заметно усилит украинскую армию. "Техника бы пригодилась, но она никак бы ничего ни изменила, не повлияла на ситуацию в целом. Восстановить их, конечно, можно, это не проблема, лишних танков не бывает, но сказать, что это будет большой подарок, не совсем корректно", - сказал он.

По словам украинского эксперта, сейчас в стране на хранении имеется примерно полторы тысячи танков, которые после капитального ремонта можно вернуть в строй. При этом, по его словам, на вооружении украинской армии уже имеется до 800 боеспособных танков.

Михаил Жирохов считает, что большую ценность для украинской армии представляют артиллерийские системы. В Крыму, в частности, могут оставаться до двух дивизионов гаубиц "Гиацинт-Б". "Артиллерия в Крыму вся была на хранении в достаточно хорошем состоянии, она вполне годна к восстановлению и ввиду износа стволов, которые мы пока не можем производить, крайне необходима для нужд армии", - сказал он.

Что же касается авиации, то, по словам Жирохова, оставшиеся самолеты были в хорошем состоянии: "Россияне не вернули самые свежие по ремонту МиГ-29, самые современные Л-39М1, транспортные Ан-12, Ан-72, вертолеты, которые находились на ремонте в Севастополе. Каждая единица авиационной техники нам очень важна - в том плане, что возможностей для производства боевых самолетов с нуля в Украине нет - только восстановление и модернизация", - сказал он.

Один из основателей лояльного ДНР вооруженного формирования "бригада Восток" Александр Ходаковский всерьез опасается, что бронетехника из Крыма может оказаться в зоне боевых действий на Востоке Украины.

"Я бы не стал говорить о готовности возвращать оставленный Украиной в Крыму хлам вслух, потому что у нас, на Донбассе, сразу возникает мысль: а через сколько это железо будет подлатано и использовано против нас? Мы, понимаете ли, не слишком в последнее время склонны к различению просто слов от слов с намерениями - тупеем потихоньку на этой войне, уж простите", - написал он у себя в "Фейсбуке".

Я бы не стал говорить о готовности возвращать оставленный Украиной в Крыму хлам вслух, потому что у нас, на Донбассе, сразу возникает мысль: а через сколько это железо будет подлатано и использовано против нас? Александр Ходаковский, основатель "бригады Восток" в ДНР

Нужен ли Украине флот?

О состоянии кораблей ВМС Украины, оставшихся в Крыму, также судить сложно из-за отсутствия информации об их техническом состоянии.

По словам Тараса Чмута, украинские моряки сами повредили корабли, когда покидали их. "Украинские экипажи повреждали корабли и катера с целью сделать невозможной их дальнейшую эксплуатацию россиянами. Чуть позже корабли подверглись точечному расхищению со стороны украинских моряков-предателей и российских военных. В дальнейшем Россия законсервировала все суда", - заявил он.

Корабли стоило бы забрать, чтобы со временем восстановить и то очень избирательно. Но это вопрос не на сегодня и даже не завтра, потому что это требует колоссальных средств Михаил Жирохов, военный эксперт

Вместе с тем, как рассказал Михаил Жирохов, некоторые корабли были отремонтированы российскими властями, и представляют интерес для Украины.

"Корабли - нужны, конечно, как плавединицы, тем более что россияне забрали наиболее современные корабли - их стоило бы забрать, чтобы со временем восстановить, и то очень избирательно. Но это вопрос не на сегодня и даже не на завтра, потому что это требует колоссальных средств, которые сегодня мы явно не можем вкладывать во флот - есть более насущные проблемы".

Другие эксперты отмечают, что в Украине отсутствует инфраструктура для базирования более-менее крупных военно-морских сил, и если бы Россия вернула все корабли, это потребовало бы больших вложений не только в восстановление самих плавсредств.

С ним согласен Андрей Тарасенко: "Есть такое выражение: "Если хотите разорить небогатую страну, то подарите ей старый крейсер". Мы понимаем, что шансов в морских баталиях у Украины нет, и это просто оттягивание средств от более насущных нужд".