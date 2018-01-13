"Ген Анджелины Джоли" не снижает шансы женщин, больных раком груди

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По данным проведенных в Британии исследований, проходящие лечение от рака груди молодые женщины с мутированными генами имеют не меньше шансов на выживание, чем те, у кого таких генных мутаций нет.

Анализ историй болезни почти трех тысяч британок также показал, что результаты были одинаковыми вне зависимости о того, насколько радикальными были методы лечения - включая двойную мастэктомию, операцию по удалению обеих грудей после диагностирования рака.

По мнению специалистов, эти результаты дают возможность женщинам не спешить с операцией. Но мастэктомия может оказаться полезной в долгосрочной перспективе, оговариваются они.

Мутации генов BRCA1 и BRCA2 мешают восстановлению ДНК и повышают риск заболевания раком груди в четыре-восемь раз.

Этот ген также называют "геном Анджелины Джоли", после того как актриса рассказала, что решилась на превентивную операцию, узнав, что в ее случае риск заболевания раком груди составляет 87%.

Считается также, что наряду с раком груди мутации повышают риск рака яичников и предстательной железы.

Исследование показало, что женщины с мутированным геном BRCA имеют столько же шансов прожить два года, пять или даже десять лет после диагностирования, как и женщины без мутации в генах.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Oncology, показало, что 12% из 2733 обследованных женщин в возрасте от 18-ти до 40 лет, проходивших лечение от рака груди в 2000-2008 годах в 127 клиниках Британии, обладали мутированными генами BRCA.

Специалисты изучали истории болезней этих женщин в течение десяти лет. За это время 651 женщина скончались от болезни, но шансы на выживание не зависели от наличия или отсутствия в организме генных мутаций.

Не сказывается на развитии болезни также вес тела и этническое происхождение.

Примерно трети женщин с генными мутациями после диагностирования были проведены операции по удалению обеих грудей. Исследование показала, что операция никоим образом не повысила их шансы на выживание в течение десятилетнего периода.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Этот ген называют "геном Анджелины Джоли" - актриса решилась на превентивную операцию, узнав, что в ее случае риск заболевания раком груди составляет 87%

Больше времени на решение

Автор исследования профессор Диана Экклз из университета Саутгемптон объясняет: "Женщинам с мутациями генов BRCA, у которых выявлена ранняя диагностировка рака груди, сразу после диагноза часто предлагают либо удаление обеих грудей, либо химиотерапию".

"Однако, как выявило наше исследование, в немедленной операции нет никакой необходимости", - считает она.

В то же время операция может оказаться полезной в долгосрочной перспективе, она снижает риск смерти от болезни через 20-30 лет после первоначального диагноза.

Фиона Макнейл из Королевского госпиталя Марсден, не принимавшая участие в исследовании, полагает, что новые данные дают надежду молодым женщинам с раком груди, в особенности с тройным негативным раком молочной железы или с мутациями генов BRCA.

"Для них в первые десять лет после диагноза сохранение груди вместе с радиотерапией оказывается вполне безопасным вариантом, на начальном этапе вполне можно обходиться без удаления обеих грудей", - сказала эксперт.

"Таким образом, - добавила она, - у женщин с раком груди появляется время подумать, будет ли радикальное решение об операции лучшим для них выходом как часть долгосрочной стратегии по снижению риска".

Кэтрин Вуд из благотворительной организации по борьбе с онкологическими заболеваниями считает, что "исследование позволит многим женщинам сделать более информированный выбор того или иного варианта лечения".

"В частности, - продолжила она, - некоторые женщины с тройным негативным раком смогут отсрочить мастэктомию, что дает им возможность взять под свой контроль значительную часть лечения и получить время на восстановление после первоначальной терапии".

Авторы исследования специально обращают внимание на то, что оно не касается женщин более старшего возраста.