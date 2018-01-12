"Проблемы с губернатором?": почему ФСБ заинтересовалась Белых

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Белых считает возбужденное против него дело результатом оговора со стороны свидетелей и провокации ФСБ

ФСБ взяла в разработку главу Кировской области Никиты Белых еще до того, как оперативники получили жалобу о вымогательстве. Это следует из показаний одного из свидетелей, которого суд допросил 12 января. Самому экс-губернатору после заседания потребовалась помощь медиков.

"Действительно ли у вас проблемы с губернатором?" - якобы поинтересовался в мае 2016 года генерал-майор ФСБ Иван Ткачев, который тогда занимал пост главы 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, у бизнесмена Юрия Судгаймера.

В пятницу в суде в качестве свидетеля защиты выступил специальный корреспондент "Новой газеты" Андрей Сухотин. Текст его расследования "Чтобы решить вопрос, нажмите "решетку", в котором среди прочего рассказывается об интересе ФСБ к деятельности Белых, приобщен к материалам дела.

Судгаймер проходит по делу в качестве одного из главных свидетелей обвинения. Предприниматель обвиняет бывшего губернатора в требовании взятки, которую сам бизнесмен, по его словам, воспринимал как "таксу" за возможность вести дела в Кировской области.

Именно после встречи с Судгаймером в июне 2016 года Белых был задержан - как считает следствие, при получении взятки с поличным.

На слушаниях в Пресненском суде журналист рассказал, что во время подготовки материала он связался с Судгаймером: они говорили не менее 20 раз и постепенно отношения между ними стали более доверительными.

По словам Сухотина, Судгаймер так описывал свою встречу с теперь уже бывшим руководителем 6-й службы УСБ ФСБ. Предприниматель жаловался на проблемы с реализацией инвестпроектов и вскользь упомянул, что губернатор потребовал у него 200 тыс. евро.

- И вы думаете, он их возьмет? - якобы спросил Ткачев.

- Пальцы оторвет! - ответил Судгаймер, согласно рассказу журналиста.

По словам спецкора "Новой газеты", искать помощи у ФСБ Судгаймер начал еще в 2014 году. Правда, обратиться в спецслужбы его вынудило вовсе не возмущение действиями Белых, а серьезный конфликт с бывшим другом и партнером Альбертом Ларицким.

Конфликт между партнерами

Бывшие бизнес-партнеры были знакомы с начала 1990-х. "Судгаймер его [Ларицкого] воспринимал сначала как младшего брата, потом как сына", - рассказал на заседании суда Сухотин.

Теперь Судгаймер и Ларицкий - ключевые свидетели обвинения. Экс-главу региона обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тыс. евро в период с 2012-го по 2016 год. За эти деньги Белых, как считает следствие, помогал кировским предприятиям НЛК и УК "Лесхоз" попасть в список приоритетных инвестпроектов и арендовать лесные участки на льготных условиях.

Первую часть взятки Белых, по версии обвинения, получил в 2012 году от Ларицкого, которому тогда принадлежали НЛК и УК "Лесхоз", остальные транши - от нового владельца предприятий Судгаймера.

НЛК и УК "Лесхоз" перешли Судгаймеру в 2013 году в счет долга. По словам предпринимателя, за несколько лет до этого его друг Ларицкий рассказал ему о своем бизнесе в Кировской области и предложил поучаствовать в нем. За время сотрудничества Судгаймер якобы предоставил партнеру займов на 40 млн долларов.

В начале 2013 году Ларицкий вновь попросил денег и, получив отказ, рассказал Судгаймеру, что предприятия находятся в предбанкротном состоянии и не могут обслуживать взятые в банках кредиты.

"Тогда произошел конфликт между Судгаймером и Ларицким. Судгаймер человек импульсивный, поэтому дословно приводить разговор я не буду", - пояснил на заседании суда журналист "Новой газеты".

По мнению Судгаймера, его бывший друг похищал деньги, которые он переводил ему на развитие бизнеса. Ларицкий, который в 2013 году еще оставался фактическим руководителем НЛК, якобы продолжал выводить средства даже в момент "пересменки" владельцев.

"Дословно: пока в одном кабинете я договаривался о переводе еще 5 млн долларов, в соседнем кабинете главный бухгалтер исполняла приказ Ларицкого о переводе части этой суммы на счет подконтрольной ему офшорной компании", - процитировал свой разговор с Судгаймером журналист.

Бизнесмен жаловался на бывшего партнера губернатору, но Белых якобы дал понять, что бизнесменам стоит самим разобраться в своих отношениях.

Судгаймер обращался в различные правоохранительные структуры с требованиями завести дело о хищении средств. Однако раз за разом получал отказы.

Пытаясь привлечь к ответственности Ларицкого и вернуть деньги, Судгаймер вышел на юриста Дионисия Золотова (Денис Тумаркин), которого бизнесмену рекомендовали как "эффективного специалиста по урегулированию подобного рода споров", рассказал журналист. По его данным, попытка закончилась тем, что Золотов, которого СМИ называют "решальщиком", тайно договорился с Ларицким, а Судгаймер сам оказался задержан на несколько часов.

Впоследствии рекомендованный в качестве "эффективного специалиста по решению споров" Золотов сообщил Судгаймеру о том, что против него в России якобы возбуждено уголовное дело о вымогательстве и получил 10 млн долларов на решение проблемы.

Вскоре выяснилось, что никакого уголовного дела нет, а на требование вернуть деньги Золотов ответил угрозами, и тогда Судгаймер начал искать возможность наказать не только Ларицкого, но и Золотова, - сообщил на заседании суда журналист.

По его словам, в 2014 году Судгаймер начал сотрудничать с оперуполномоченным УСБ ФСБ Денисом Тарабакиным.

Контакты с ФСБ

Какие именно сведения о Золотове с 2014 года передавал в ФСБ Судгаймер, точно неизвестно. Однако вскоре, по данным "Новой газеты", он был задержан оперуполномоченным Тарабакиным.

Жалобы на Белых начали звучать в разговорах бизнесмена с ФСБ в 2015 году, рассказал журналист: "Белых поначалу для Судгаймера не был раздражителем. Он был увлечен Ларицким и Золотовым. В 2015 году он стал жаловаться на бездействие Белых и обвинял его в покровительстве Ларицкого".

По мнению журналиста "Новой газеты", предприниматель был абсолютно уверен, что возбуждению дела против его бывшего друга мешает губернатор.

Инициатива встречи Судгаймера с начальником 6-ой службы УСБ ФСБ Ткачевым якобы принадлежала высокопоставленному сотруднику спецслужбы. Произошла она, согласно показаниям журналиста, в конце мая 2016 года.

По официальной же версии следствия, Судгаймер обратился с заявлением на Белых только 6 июня 2016 года, не желая больше мириться с требованием денег.

Из показаний спецкора "Новой газеты" следует, что еще в мае ФСБ следила за тем, как племянник бизнесмена Эрик Судгаймер передает пакет с 5 тыс. евро помощнице Белых. Согласно обвинению, эта сумма была частью последней взятки, которую бывший губернатор требовал от предпринимателя.

По словам журналиста Сухотина, в разговоре Судгаймер признался ему, что за передачей денег наблюдал все тот же оперативник ФСБ Тарабакин.

Белых вновь потребовалась "скорая"

После окончания слушаний 12 января бывший губернатор попросил вызвать для него медиков. Это происходит не первый раз за время рассмотрения его дела в суде, когда Белых требуется "скорая помощь".

Накануне экс-глава Кировской области был госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины". Как рассказала Русской службе Би-би-си его супруга Екатерина Белых, решение о переводе было принято из-за того, что у страдающего сахарным диабетом экс-чиновника сильно повысилось давление.

В зале суда он появился, опираясь на трость.

Экс-губернатор находится в СИЗО с 24 июня 2016 года: в тот день он был задержан в ресторане отеля Lotte Plaza, где, по версии обвинения, он получил последнюю часть взятки от Судгаймера. Защита Белых неоднократно просила отпустить его из-под стражи из-за проблем со здоровьем, но бывший губернатор остается за решеткой.