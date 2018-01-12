"Отвлечься от действительности": Белоруссия наращивает выпуск плодовых вин

Image caption Плодово-ягодные вина пользуются в Белоруссии большой популярностью

Аспирант-историк Егор Сурский коллекционирует "чернила". "Бухло", "червивку", "бормотуху", "плодово-выгодное" - дешевые плодовые вина, отмеченные столь выразительными характеристиками потребителей и проклятьями медиков.

Белорусские власти в наступившем году практически в два с половиной раза увеличили квоты на выпуск таких вин.

В шкафах и тумбочках престижной квартиры в центре Минска - "стеклотарные" ящики с поллитровками и "фугасами"; бутылки таятся среди умных книг, авторских картин и бесчисленной электроники, которой набито всякое уважающее себя жилище.

Вино "Жасорат" - ровесник Егора Сурского, аспиранта Института истории Национальной академии наук, изучающего сейчас организацию торговли в белорусских городах в XVI-XVII веках. Эту бутылку советского-узбекского когда-то подарили народному художнику Белоруссии Гавриилу Ващенко, в коллекцию Егора она попала из мастерской художника.

А самому старому экземпляру коллекции - 50 лет. Непривычно маленькая бутылка "Минского янтарного" хранит за темным стеклом почти черный по цвету напиток - действительно, хоть авторучку заправляй, "чернила".

В коллекции Егора Сурского, собранной за десять лет, более 300 бутылок и сотни этикеток с весьма поэтическими порой названиями: "Вишневая шаль", "Вкус любви", "Черная дама"…

Белорусская экзотика

По этикеткам можно изучать эпохи - на более старых производителями плодово-ягодного обозначены то кондитерская фабрика, то молочный и хлебозавод, колхозы, совхозы. Каждый белорусский райцентр выпускал свое.

Многообразие и вычурность названий объясняется просто: состав каждого напитка фактически неповторим, зависит от наличия сырья, а потому объявлялся новым "винным" сортом. Этикетки, как правило, рисовали местные умельцы - то копируя для фона произведения известных художников, то украшая собственные вполне художественные творения диковинными шрифтами из набора местных типографий.

Image caption В коллекции Егора Сурского, собранной за десять лет, более 300 бутылок и сотни этикеток

"Названия из мифологии очень часто встречаются, месяцы французского революционного календаря, названия из сценической сферы - "Софиты", например. Было вино "Пролетарское", было и "Дворянское", "Купеческое" - в советские, между прочим, времена, - демонстрирует коллекцию Егор. - Читая названия на этикетках, я иногда думаю, что производители боролись с алкоголизмом, используя черный юмор. Вот "Веселая карусель", например, или "Релакс", "Шанс", знаменитый "Крыжачок", ведь крыж - это крест по-белорусски".

Егор утверждает, что по реакции на название может определить возраст разглядывающего его коллекцию: "Люди помнят название своего первого напитка, свой первый опыт, втайне от родителей употребленный доступный по цене алкоголь".

И заявляет: напиток-то ни в чем не виноват, "все зависит не от напитка - от режима и культуры потребления". Есть страдающие от алкоголизма потребители дорогих коньяков и виски, есть "допивающие" свою жизнь потребители "бормотухи".

"Этот напиток сложно классифицировать - на уровне Евросоюза как-то обсуждали, что стоит запретить название "вино" в обозначении напитков из плодово-ягодного сырья. Предложение не прошло, такое вино производят еще в Польше, Литве, но там эти напитки не такие крепкие. Есть похожие варианты, но такого массового производства подобных напитков, как в Беларуси, нет ни в одной стране", - рассказывает коллекционер.

Миллион регулярно употреблюящих

Оценив объемы "плодово-выгодного", предназначенные для внутреннего рынка, коллекционер Егор Сурский год назад обнаружил: рассчитано на миллион белорусов, выпивающих по бутылке в день.

В году нынешнем правительство Белоруссии более чем вдвое увеличило квоты на производство фруктово-ягодных вин.

Бутылка такого вина стоит от полутора до двух с половиной долларов в зависимости от объема. Средняя начисленная зарплата в Белоруссии, по данным минстата, в ноябре минувшего года составила 836,9 белорусских рублей, т.е. приблизительно 420 долларов. По утверждению Минтруда и соцзащиты, рассчитавшего минимальный потребительский бюджет, для существования трудоспособного белоруса достаточно 413,33 бел.руб - примерно 205 долларов в месяц. "Коммуналка", цены на еду и проезд, по данным статистики, "съедают" практически весь бюджет среднестатистического белоруса.

Image caption Этикетки на винных бутылках, как правило, рисовали местные умельцы

"Спаивание - это способ отвлечения людей от действительности! - категоричен экономист Леонид Заико. - Алкоголизация населения - естественный для авторитарных режимов вариант снижения социальной ответственности и социальной активности, понижения уровня образования, интеллекта, уровня требований к властям".

"Никакой экономической выгодой это [увеличение квот - ред.] не обусловлено. Использование местного сырья? А где белорусские яблоки в магазинах? Загрузка местных предприятий? Но когда люди пьют, у них снижается производительность труда, идут материальные потери по медицинскому фактору. Больные печени, разбитые семьи. Подсчеты делались по разным странам: доллар, потраченный на производство алкоголя, дает от 3 до 5 долларов убытка для ВВП страны", - замечает экономист.

"Усовершенствованная" программа

Правительство Белоруссии в нынешнем году увеличило также квоты на производство ликеро-водочных изделий - в разных пропорциях на разные виды. Любопытно, что наиболее вырастет производство местного кальвадоса (на 33,3%) и рома (на 55,6%).

Однако, по данным Белстата, самые популярные напитки у белорусов - пиво, водка и "плодово-выгодное". Плодовых вин выпивается примерно вдвое меньше, чем "беленькой", но в 10 раз больше, чем бренди и коньяка.

Госпрограмма по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма, в предыдущие годы предусматривавшая резкое сокращение, а то и полный отказ от производства дешевых плодовых вин, в мероприятиях, запланированных на 2016-2020 годы, проблему "плодово-выгодного" не упоминает.

Программой, среди многочисленных мер профилактики и убеждений не пить, предусмотрено регулирование и поэтапное повышение акцизов и цен на алкогольные напитки "с учетом объемной доли этилового спирта в данной продукции, темпов роста средней заработной платы в республике, параметров инфляции, роста закупочных цен на зерно и солод и иных внешних факторов".