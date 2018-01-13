Астрономы зафиксировали двойную "отрыжку" сверхмассивной черной дыры

Правообладатель иллюстрации NASA/Stsci/CXC Image caption Нижняя стрелка на этом снимке указывает на более ранний выброс газа, а верхняя - на более поздний выброс

Астрономам впервые удалось зафиксировать двойной массивный выброс звездного материала из черной дыры.

До сих пор считалось, что сверхмассивные черные дыры втягивают газ из окружающего пространства. Оказалось, однако, что часть поглощенной энергии излучается обратно в виде выбросов газа.

Сразу два орбитальных телескопа - "Хаббл" и "Чандра" - зафиксировали подобный выброс из черной дыры, расположенной от нас на расстоянии около 800 млн световых лет.

Кроме того, на полученных ими снимках видны остатки подобного события, произошедшего около 100 тысяч лет назад.

"Черные дыры жадно пожирают всё, что их окружает, но оказывается, у них не очень хорошие манеры", - говорит Джули Комерфорт, астроном из университета штата Колорадо, которая выступила с сообщением на 231-м заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне.

"Известно множество примеров таких выбросов газа из черных дыр, но мы обнаружили галактику с супермассивной черной дырой в ее центре, которая дважды за сравнительно короткий срок выбрасывала потоки газа", - сказала она.

Такой выброс состоит из потока заряженных частиц, обладающих большой энергией, в основном в гамма-диапазоне. Сверхмассивные черные дыры присутствуют в центре почти всех крупных галактик.

Гамма-всплеск излучения из галактики SDSS J1354+1327 был зафиксирован телескопом "Чандра", что обратило внимание исследователей на поведение черной дыры в центре этой галактики.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Орбитальный телескоп "Чандра" предназначен для наблюдения гамма-источников во Вселенной

Снимки, полученные с телескопа "Хаббл" в оптическом диапазоне, показали наличие облака сине-зеленого газа, которое окружает этот объект и является результатом более раннего выброса. Электроны в атомах этого газа сорваны всплеском радиации, источник которого расположен поблизости от черной дыры.

Этот выброс газа с момента извержения распространился на расстояние до 30 тысяч световых лет от черной дыры.

Однако астрономы обнаружили признаки нового выброса газа той же черной дырой.

"Этот новый выброс движется подобно очень быстрой ударной волне, - говорит доктор Комерфорд. - Всё это напоминает человека, которые ест слишком жадно и постоянно срыгивает".

По её словам, эта черная дыра проходит через цикл поглощения, выброса и спокойствия, и этот цикл периодически повторяется.

Эти наблюдения имеют большое значение, поскольку они подтверждают теоретические выкладки о возможном поведении черных дыр. Астрономы уже давно высказывали предположения, что газовое облако вокруг сверхмассивной черной дыры должно периодически менять свою яркость - от очень яркого в фазе поглощения и выброса, до очень темного в спокойной фазе.

"Теория предсказывает, что черные дыры должны мерцать - разгораться и тухнуть каждые 100 тысяч лет - что в космических масштабах представляет собой очень короткий цикл", - говорит доктор Комерфорд.

Астрономы полагают, что черная дыра произвела двойной выброс газа из-за того, что она оказалась в необычно плотном газовом облаке в результате столкновения с другой галактикой и поглотила очень много материала.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption На этом рисунке показана схема поглощения и выброса черной дырой межзвездного газа

"Эти две галактики соединены между собой полосой, состоящей из молодых звезд и межзвездного газа. В результате их столкновения газ устремился к сверхмассивной черной дыре и стал тем материалом, который она вначале поглотила, а затем выбросила, нечто вроде двойной отрыжки", - сказала исследовательница.