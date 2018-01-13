Космос и здоровье: необходима осторожность

Правообладатель иллюстрации STR/ AFP / Getty Images Image caption Японец Норисигэ Канаи (справа) извинился за ошибку в измерении роста

Длительное пребывание в космическом пространстве оказывается опасным для человеческого организма. Об этом свидетельствует длительный опыт космических полетов.

Но в чем конкретно состоит риск для здоровья человека?

Внимание прессы на прошлой неделе привлек японский астронавт Норисигэ Канаи, который заявил, что вырос за три недели пребывания на борту Международной космической станции на целых 9 см.

Позднее он признал, что ошибся в своих подсчетах и рост составил всего 2 см, что представляет собой обычное последствие длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Позвонки в теле человека, освободившись от сдавливающего их вертикального давления земной гравитации, распрямляются, вызывая изменение роста. Но очень скоро после возвращения на Землю рост человека возвращается к норме.

Что происходит с человеком за год в космосе?

Обычно члены экипажа МКС проводят на ее борту по шесть месяцев, но иногда бывают исключения из этого правила. Например, американец Скотт Келли поставил в 2016 году рекорд, проведя в компании с российским космонавтом Михаилом Корниенко 340 суток в космосе.

Целью этого эксперимента было достижение лучшего понимания того, что именно происходит с человеческим организмом под воздействием микрогравитации, радиации и изоляции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Астронавт Скотт Келли провел в космосе в общей сложности 520 суток

У Скотта есть брат-близнец Марк, который оставался на Земле. Поэтому воздействие долгосрочного воздействия космоса на его организм можно было изучать методом сравнения с идентичным организмом его брата.

После возвращения на Землю Скотт прошел интенсивный курс обследования. Выявился целый ряд проблем.

"Я испытывал боль в мускулах, утрату гибкости, уменьшение костной массы и атрофию мускулов. Также наблюдались некоторая отечность и рост внутричерепного давления", - рассказывает Скотт.

Media playback is unsupported on your device Что будет с вашим телом после года, проведённого в невесомости?

У него также были проблемы с кожей - сыпь и раздражения, а по возвращении на Землю в первые дни, когда он снова стал дышать земным воздухом, он испытывал тошноту и головокружения.

НАСА считает, что полученные в результате экспериментов с участием Скотта Келли данные окажутся весьма полезными при оценке возможных рисков дальних космических полетов, например, к Марсу и другим планетам Солнечной системы.

Полет к Марсу и обратно потребует не менее 30 месяцев пребывания в космосе, что намного превышает все рекорды нахождения человека на борту МКС и других космических аппаратов.

Возможные проблемы со здоровьем

Быстрое изменение силы тяжести может приводить у сокращению плотности костной ткани на 1% в месяц. Это может приводить к остеопорозу, переломам костей и других долгосрочным проблемам.

Правообладатель иллюстрации Nasa via EPA Image caption Международная космическая станция находится на орбите с 1998 года

Микрогравитация может приводить также к возникновению отёков, вызванных приливом крови в верхней части тела, повышению артериального и внутричерепного давления, что отрицательно воздействует на зрение и состояние многих внутренних органов. Роль правильного питания и физических упражнений становится очень важной, требуются также специальные меры, например, прием лекарств и ношение специальной одежды.

Жизнь в условиях изоляции и в стесненном пространстве может приводить и к психологическим трудностям. Отсутствие естественного суточного ритма может вызывать депрессию и проблемы со сном. На борту МКС используется светодиодное освещение, которое имитирует естественную смену света и тьмы на Земле.

В условиях замкнутого пространства меняется также микрофлора человеческого организма. Иммунная система ослабевает, и поэтому приходится тщательно контролировать на присутствие микробов и вирусов образцы крови, мочи и слюны обитателей станции.

Воздействие радиационного облучения на борту МКС намного сильнее, чем на поверхности Земли. Возрастает риск возникновения раковых заболеваний и заболеваний нервной системы. МКС находится на постоянной орбите высотой около 400 км и поэтому внутри магнитного поля Земли, что сокращает степень радиационного облучения космическими лучами и ультрафиолетовым излучением. Однако участники более дальних полетов столкнутся с серьезными проблемами.

Правообладатель иллюстрации ESA VIA GETTY Image caption Американский конгресс утвердил ассигнования НАСА, которые должны позволить высадить человека на поверхность Марса в 2030-е годы

Любые возможные полеты к Марсу сопряжены с серьезным риском для здоровья человека. НАСА изучает все имеющиеся сейчас данные о том, что может понадобиться человеку в ходе такого полета и возвращения на Землю, а также во время пребывания на поверхности планеты.

Будущие участники такой экспедиции должны будут уметь контролировать состояние своих организмов, а также располагать запасом продовольствия и лекарственных средств.