Падение Бэннона: за что поплатился главный кукловод Белого дома

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Все кончилось тем, что непревзойденный мастер провокаций в конце концов спровоцировал не того человека, не так и в неподходящее время.

Всего несколько месяцев назад Стив Бэннон считался, возможно, вторым по степени влияния человеком в Вашингтоне. Бывший главный стратег президента Дональда Трампа играль роль кукловода, нашептывая Трампу то, что ему было нужно, и наслаждаясь своей ролью главного баламута.

Еще полтора года назад он был, по словам Дональда Трампа, одним из лучших специалистов в политике.

Теперь он всего лишь "слюнтяй Стив", очередная жертва любви Трампа к унизительным прозвищам.

Причина? Заявления Бэннона, цитируемые в недавно вышедшей книге Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа". Заявления, приписываемые Бэнному, явно не понравились его бывшему боссу.

Один из примеров - попавшее во все заголовки заявление о том, что разговор Дональда Трампа-младшего с группой россиян перед выборами в США был предательским.

Стив Бэннон пытался смягчить последствия этих слов, однако ущерб уже был нанесен.

Сторонники Бэннона отвернулись от него, он покинул могущественную медиа-империю правых Breitbart, и его будущее как человека, стоявшего за самыми скандальными решениями Трампа, оказалось под вопросом.

Даже в Белом доме, где политическая карьера длится не дольше срока жизни комнатной мухи, стремительный взлет и падение Бэннона выделяется на общем фоне.

Вот как это произошло.

Бэннон присоединяется к команде Трампа

17 августа 2016 года

Бэннон был председателем совета директоров Breitbart - воинственно консервативного интернет-сайта, критиковавшего американский истеблишмент, - и одним из первых ярых сторонников Трампа и его политики.

Однако лишь через 15 месяцев после начала президентской кампании Трампа Бэннон присоединился к его команде.

К тому моменту он уже был, как говорилось в статье агентства Блумберг, самым опасным политтехнологом в Америке, человеком, под прицелом которого были и демократы, и элита среди республиканцев.

Бэннон умел выбрать нужный момент для конфронтации, и Трамп предоставил ему для этого идеальную возможность.

Правообладатель иллюстрации SONY PICTURES TELEVISION INC Image caption Без сериала "Сайнфелд" не было бы Стива Бэннона (не волнуйтесь, дальше станет понятно, почему)

Бэннон родился в ноябре 1953 года в Вирджинии, в семье ирландских католиков, поддерживавших Демократическую партию и Кеннеди.

По его словам, до службы на флоте он не интересовался политикой. В 1977 году он стал республиканцем и сторонником Рейгана. Произошло это из-за того, что, по мнению Бэннона, президент Картер плохо справлялся с иранским кризисом.

У Бэннона оказался талант регулярно и кардинально менять свою жизнь.

Он пошел работать менеджером банка Goldman Sachs, потом стал принимать участие в финансировании и съемках голливудских фильмов, а через некоторое время превратился в политического Карабаса-Барабаса.

Его карьеру в Голливуде можно в лучшем случае описать как неровную.

"Основа этого бизнеса - отношения между людьми, - сказал один из его бывших коллег журналу New Yorker. - Он производил впечатление человека, рвущегося к власти, и это выглядело отталкивающе".

Однако Бэннон нашел золотую жилу, выторговав себе в 1993 году процент от прибыли телесериала "Сайнфелд". Шоу продержалось девять сезонов и успешно перепродавалось.

В ноябре 2016 года Forbes подсчитал, что Бэннон, даже если он получил лишь 1% от прибыли телесериала, заработал 32,6 млн долларов.

Media playback is unsupported on your device Трамп vs Бэннон: от любви к войне

Вернувшись в 2008 году в США из Шанхая, Бэннон, считавший президентство Буша катастрофой, был поражен, по определению журнала New Yorker, "феноменом по имени Сара Пейлин".

Бэннону понравилась популистская манера тогдашнего губернатора Аляски. В 2008 году Пейлин стала кандидатом в вице-президенты в президентской кампании Джона Маккейна.

Новая, куда более мощная популистская волна обрушилась на Соединенные Штаты в 2016 году, когда в предвыборную кампанию вступил Дональд Трамп, и Бэннон с готовностью эту волну оседлал.

В Трампе Бэннон увидел готовое свидетельство того, что новая политика, по словам автора книги о Трампе Майкла Вулфа, - это не искусство компромисса, а искусство конфликта.

Бэннон долго продвигал кандидатуру Трампа в издании Breitbart News Network, которым он стал руководить в 2012 году после смерти его основателя Эндрю Брейтбарта.

Бэннон считал Трампа, как пишет в своей книге Майкл Вулф, большой добродушной обезьяной.

Как и многие из тех, кто активно поддерживал Трампа, Бэннон был в конечном итоге приглашен в его ближнее окружение. В августе 2016 года он сменил Пола Манафорта на посту руководителя избирательного штаба Трампа.

Растрепанный, часто небритый и любивший носить две рубашки одновременно, он выглядел не слишком очевидным кандидатом на позицию близкого соратника Трампа, придающего большое значение внешним аттрибутам. Но каким-то образом это сработало.

Националистический подход Бэннона к экономике и его стремление к деконструкции административного государства - разрушению системы налогов и регуляций, мешавших, по его мнению, экономическому росту Соединенных Штатов, было созвучно лозунгу Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Робби Мук, занимавший аналогичный Бэннону пост в избирательном штабе Демократической партии, с возмущением заявил тогда, что Дональд Трамп пошел на поводу своих "самых жалких, отвратительных и сеющих распри инстинктов", отдав свою предвыборную кампанию главе новостного сайта, спекулирующего на порождающих смуту теориях заговора.

Внутренний провокатор в Бэнноне почти наверняка наслаждался реакцией на его назначение. Менее чем три месяца спустя у него возникнет новый повод для ликования.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Назначения и перестановки в Белом доме редко вызывают чье-либо громкое возмущение. Назначение Бэннона было как раз таким редким случаем

Выигрывать по-крупному

8 ноября 2016 года

В последние недели предвыборной кампании Трамп и Бэннон были единомышленниками - вплоть до того, что кандидат-республиканец, как рассказывал один из бывших помощников Трампа, жить без него не мог. "Где мой Стив, где мой Стив?" - то и дело, по его словам, спрашивал Трамп.

В интервью после выборов Бэннон сказал, что всегда верил в победу Трампа. Согласно книге Майкла Вулфа, в эту победу верили далеко не все.

Настолько, что, через несколько недель после победы Трамп, как пишет Вулф, уверился, что у Бэннона есть что-то вроде мистических способностей, с помощью которых он сумел предсказать его победу.

Спустя несколько дней после выборов Трамп назвал своего доверенного помощника главным стратегом в своем кабинете, создав совершенно новый пост.

Это решение вызвало многочисленные протесты в стане оппонентов, и 169 членов Палаты представителей - все демократы - направили письмо избранному президенту с просьбой отозвать кандидатуру Бэннона, заявив, что фанатизму, антисемитизму и ксенофобии нет места в нашем обществе, и им, безусловно, не место в Белом доме.

Видение Бэннона было ясно передано в окрашенном в мрачные тона инаугурационном обращении Трампа, которое тот и написал. Вулф говорит в своей книге, что это было "посланием Бэннона другой стороне, что страна в ближайшее время претерпит глубокие изменения ... его восприятие Америки: "страна, которую надо вернуть нам", Америка превыше всего, кровавые битвы повсюду".

Речь, которую стали называть "Американское побоище", изображала США, как страну, в которой "матери и их дети оказались в ловушке нищеты в больших городах, где проржавевшие фабрики разбросанны, как надгробные плиты, по всей территории нашей страны".

Реальные масштабы последствий политики Бэннона "Америка прежде всего" выяснились через неделю, когда Трамп подписал указ, о котором мечтал его главный стратег, запрещающий людям из семи стран с преимущественно мусульманским населением приезжать в США.

Это застало многих сотрудников Белого дома врасплох.

Бэннон, пишет Вулф, был доволен как самим указом, так и последовавшей за ним яростной реакцией. "Он даже надеяться не мог провести столь жирную черту между двумя лагерями в Америке - между лагерем Трампа и либералами", - пишет Вулф, добавляя, что сообщение об указе президента было намеренно сделано перед началом очень насыщенного уикенда, с тем, чтобы произвести максимально возможный переполох.

В различных интервью с Бэнноном регулярно звучит одно и то же слово: "война". В день выборов штаб-квартира кампании Трампа называлась боевым командным пунктом. Именно так Бэннон и называл Овальный кабинет, когда Трамп занял президентское кресло. После того как Бэннон покинул Белый дом, он сказал, что поведет войну в поддержку Трампа.

Для Бэннона беспорядок означал новый порядок в Белом доме. Он и Трамп провоцировали конфликты и сумятицу, и это вполне устраивало Бэннона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В кулуарах Белого дома поговаривали, что Бэннон боролся за влияние в том числе и с советником Трампа по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером (на фото слева)

Место за большим столом

28 января 2017 года

Через сутки после того, как Трамп подписал свой иммиграционный указ, он принял еще одно неоднозначное решение: вывел из состава постоянных членов Национального совета безопасности начальников штабов, но включил в этот состава Стива Бэннона.

Обычно в этом совете заседают лишь карьерные дипломаты и генералы - именно они консультируют президента по вопросам национальной безопасности и международной политики. 63-летний Бэннон, впервые занявший какой-либо пост в федеральном правительстве, смог теперь присоединиться к дискуссиям по вопросам безопасности страны.

Подобной поворот событий, естественно, вызвал некоторый шок.

Демократ Берни Сандерс, который пытался стать кандидатом в президенты, но проиграл прймериз Хиллари Клинтон, назвал данное решение Трампа опасным и беспрецедентным. Сьюзан Райс, бывший советник президента Обамы по вопросам национальной безопасности, в сердцах написала в "Твиттере": "Это абсолютное безумие. После целой недели, наполненной безумием".

Белый дом, само собой, утверждал, что новый назначенец более чем способен принимать участие в работе совета, указывая на тот факт, что он служил в военно-морском флоте.

Но, оглядываясь назад, можно заключить, что это оказалось зенитом работы Бэннона в Белом доме.

Прощай, Бэннон (часть первая)

18 августа 2017 года

Бэннон продержался в Национальном совете безопасности лишь чуть более двух месяцев и вышел из его состава в апреле.

Представители Белого дома настаивали, что это нельзя рассматривать как понижение в должности, но причины его ухода были не ясны. Возможно, расшатав существующий порядок, он решил, что дело сделано.

Но изменения в его работе в Белом доме указывали на то, что произойдет далее.

Все лето из Белого дома поступали утечки информации, что Бэннон все менее и менее заметен. В августе он объявил, что уходит в отставку.

Это было представлено широкой публике как стратегическое решение: Бэннон возвращается в Breitbart, где он более эффективно может бороться за дело Дональда Трампа.

"Мне вернули в руки мое оружие, - сказал тогда Бэннон. - Это - Бэннон-варвар".

Breitbart встретил возвращение Бэннона назад с распростертыми объятиями, назвав его популистским героем. Главный редактор Алекс Марлоу сказал, что тот держит руку на пульсе программы Трампа.

Но уходу Бэннона из Белого дома предшествовала неделя, во время которой он подвергался критике со всех сторон. Также поступали сообщения о его борьбе за влияние со многими членами администрации, в том числе и с советником Трампа по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером.

В предшествовавшие этому выходные в Шарлоттсвилле, в штате Вирджиния, произошли столкновения между крайне правыми и их оппонентами, после чего президент Трамп заявил, что ответственность за вспышку насилия несут обе стороны.

Бэннон в свое время заявлял, что сайт Breitbart представляет собой платформу для так называемых "альтернативных правых", приезд которых в Шарлоттсвилл с целью защитить от сноса памятник генералу Джефферсону и спровоцировал столкновения с местными ультралевыми активистами.

Президент был также в ярости от интервью, которое Бэннон дал либеральному журналу American Prospect за два дня до своей отставки. В этом интервью Бэннон сказал, что военные действия против Северной Кореи невозможны, что идет вразрез с позицией Трампа.

На следующий день либеральный сайт BuzzFeed сообщил, что Трамп недоволен тем, что его советник Бэннон считает, будто победа на выборах была одержана именно благодаря ему.

"Он замахнулся на самолюбие Трампа, - сказал в интервью Би-би-си Джошуа Грин, автор книги об отношениях между Бэнноном и Трампом. - Трампу нестерпима главная мысль и моей книги, и книги Майкла Вулффа, согласно которой мозгом операции был Бэннон, а Трамп - лишь непредсказуемый шарлатан. Этого Трамп вынести не может".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бэннон (на фото слева) активно поддерживал кандидатуру консерватора Роя Мура, пытавшегося избраться в сенат от штата Алабама. Это закончилось плохо для обоих

Унизительное поражение

12 декабря 2017 года

Оказавшись за пределами коридоров власти, Бэннон с большим энтузиазмом стал указывать Трампу, какие именно, по его мнению, тот совершает ошибки.

Он критиковал его через сайт Breitbart за то, что президент изменил свою политику и направил дополнительные войска в Афганистан. Бэннон назвал решение Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми крупнейшей ошибкой в современной политической истории.

Но Бэннон также вернулся в свою естественную среду обитания и возобновил нападки на истеблишмент Республиканской партии. Например, он активно поддерживал кандидатуру крайне консервативного Роя Мура, пытавшегося избраться в сенат от штата Алабама.

Мур благополучно одержал верх на праймериз, обогнав Лютера Стренджа, которого поддерживали как Трамп, так и верхушка Республиканской партии.

Но Мура стали обвинять, что в прошлом он якобы требовал сексуальных услуг от несовершеннолетних девочек (что сам Мур отрицает), и в декабре он проиграл на выборах Дагу Джонсу, который стал первым за 25 лет представителем Демократической партии, избранным в сенат от Алабамы.

Мур, кандидат Бэннона, которого после праймариз поддерживали и Трамп, и Республиканская партия, потерпел унизительное поражение.

Эти выборы должны были завершиться победой для стратегии Бэннона, который намеревался выдвигать на праймериз популистских кандидатов против теперешних сенаторов-республиканцев во время выборов в ноябре 2018 года. Поражение в Алабаме осложнило эту задачу.

Посрамленный и изумленный Бэннон признал, что на выборах в Алабаме демократы вели очень успешную кампанию. Но это поражение могло бы полностью парализовать его популистское движение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бэннон назвал встречу Дональда Трампа-младшего (на фото) с российским адвокатом в 2016 году предательской

Прощай Бэннон (часть вторая)

9 января 2018 года

Бэннон, может быть, и считал Трампа большой добродушной обезьяной, но даже самые добродушные обезьяны умеют кусаться.

Когда в прессе стали появляться отрывки из книги Майкла Вулфа, всех захватила одна строчка оттуда: по Вулфу, Бэннон назвал встречу сына президента, Дональда Трампа-младшего, с российским адвокатом в 2016 году предательской.

"На телевидении Дона-младшего разобьют, как яйцо", - якобы сказал он Вулфу.

Реакция из Белого дома, и без того пытавшегося справиться с расследованием спецпрокурора о возможных связях штаба Трампа с Россией, была незамедлительной. Потеряв работу в Белом доме, Бэннон лишился рассудка, заявил президент в "Твиттере".

Вскоре после этого миллиардерша Ребека Мерсер заявила, что прекращает оказывать финансовую поддержку политической деятельности Бэннона.

У Бэннона оставалось все меньше и меньше союзников. Он стал говорить, что его слова относились не к сыну Трампа, а были направлены в адрес Пола Манафорта, который присутствовал на встрече с российским адвокатом в Трамп-Тауэр.

Но выбора у Бэннона не осталось. Сайт Breitbart с ним вежливо попрощался.

Где-нибудь, когда-нибудь Бэннон, опытный кукловод, вновь появится на сцене - вполне возможно в какой-то новой роли.

Сможет ли он восстановить отношения с Трампом?

"Трамп и раньше увольнял людей, а затем возвращал их", - говорит Джошуа Грин, автор книги "Сделка с дьяволом" об отношениях между Трамом и Бэнноном.

"Но я еще ни разу не видел, чтобы Трамп столь однозначно похоронил кого бы то ни было, если судить как по его собственному заявлению, так и по словам целого ряда представителей Белого дома, которые стали публично насмехаться над Бэнноном, - говорит он. - Чертовски сложно представить, как Бэннон сможет оправиться от такого".