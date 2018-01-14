Почему Пакистан отказался делиться секретными данными с США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестующие в Пакистане возмущены сокращением помощи со стороны США

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан объявил, что распорядился заморозить обмен разведданными с США. Это стало очередным витком в набирающей обороты ссоре между США и Пакистаном. Но насколько это важно?

Отношения между Вашингтоном и Исламабадом оказались в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан "во лжи и обмане" в своем первом новогоднем твите 1 января.

С тех пор Вашингтон объявил, что прекратит оказывать любую поддержку Пакистану в сфере безопасности. Пакистанские политики поспешили выразить тревогу: министр иностранных дел сказал, что страны уже не являются союзниками, а командующий армией заявил, что он чувствует себя преданным.

Однако, несмотря на эту риторику, на самом деле обе стороны реагируют на происходящее куда более осторожно, чем может показаться.

Американские чиновники заявили, что приостановление помощи в сфере безопасности является временным и что затраченные Исламабадом на борьбу с терроризмом деньги могут по-прежнему возмещаться в каждом конкретном случае - в зависимости от измеримой отдачи со стороны Пакистана.

В то же время многие понимают, что заявление Хана является по большей части символическим.

Прежде всего потому, что Пакистан в течение последних двух десятилетий уже значительно ограничил объем разведывательных данных, которыми он делился с США.

Конфликт интересов

США и Пакистан были союзниками с начала 1950-х годов, когда американцы стали оказывать Исламабаду экономическую помощь и сотрудничать в сфере безопасности.

В период между 1959 и 1970 годами Пакистан предоставлял ЦРУ базу около Пешавара, которая использовалась для прослушивания и перехвата радиосообщений из Советского Союза.

И в течение 1980-х годов две страны тесно сотрудничали в ходе войны в Афганистане, которая в основном велась с пакистанской территории афганскими боевиками, организованными и подготовленными разведывательным подразделением пакистанской армии - Пакистанской межведомственной разведкой (ISI).

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна и США больше не союзники

Однако после нападений 11 сентября 2001 года на США между двумя странами возник конфликт интересов. Американцы установили физическое военное присутствие в Афганистане и стали использовать Пакистан в качестве маршрута снабжения, а также для разведки на местности.

Договоренность заключалась в том, что США использовали технологии - такие как перехватывание сообщений и беспилотные летательные аппараты - для сбора разведывательных данных, а Пакистан обеспечивал разведанные, добытые людьми.

Ценность этого соглашения заключалась в том, что исламистские боевики, которые были главным противником США, были сосредоточены в пограничном районе северо-западного Пакистана и могли быть побеждены только пакистанской помощью.

Проблема же в отношениях заключалась в том, что в 1980-х годах Пакистан научился использовать эти группы для борьбы с индийским влиянием в Афганистане. И пакистанские власти не могли себе позволить потерять этот ценный инструмент.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На афагано-пакистанской границе по-прежнему орудуют боевики

Таким образом, пока Пакистан публично заявлял, что поддерживает возглавляемую США коалицию в Афганистане, на деле он создал условия для того, чтобы эти группы проникли на пакистанскую территорию и укоренились в федерально управляемых племенных районах (Fata) вдоль границы с Афганистаном.

И хотя пакистанцы действительно предоставляли информацию, чтобы помочь США убить или захватить нескольких лидеров "Аль-Каиды" в своих племенных районах, ни один крупный лидер "Талибана" или "Хаккани", которых Пакистан использовал в качестве своих доверенных лиц в Афганистане, не был сдан американцам ни разу.

Проблемы с "Талибаном"

Единственным исключением стал захват в 2010 году главного военного командующего талибов Муллы Бирадара. Но многие считают, что устранение Бирадара было на руку пакистанскому истеблишменту, поскольку он тайно вел мирные переговоры с афганским правительством, которое постепенно сближалось с Индией.

Пакистан действительно помог США нанести удар по некоторым командирам так называемого движения пакистанских талибов - таким, как Байтуллах Махсуд и некоторым другим, - но это произошло потому, что эти группировки ополчились против Пакистана после штурма исламабадской Красной мечети в 2007 году, в результате которого погибли боевики.

В 2014 году, после того, как президент США Барак Обама объявил о сокращении численности войск в Афганистане, Пакистан начал операцию по зачистке племенных районов для обеспечения безопасности границы.

"Соединенные Штаты по глупости дали Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они нам ничего не дали, кроме лжи и обмана, полагая, что наши лидеры - дураки. Они дают укрытие террористам, которых мы разыскиваем в Афганистане, помощи никакой. Хватит!" - написал президент США 1 января 2018 года.

И хотя все элементы, которые Пакистан считал представляющими угрозу для своих интересов, были вытеснены за границу, в Афганистан, "дружественные элементы" остались нетронутыми: в больших пакистанских городах - таких, как Кветта, Пешавар, Карачи - и даже в столице Исламабаде можно нередко увидеть влиятельных командиров талибов.

Принимая во внимание эту ситуацию, США вряд ли могут рассчитывать на какие-либо ценные наводки со стороны пакистанских разведчиков. И в то же время те наверняка с радостью поделятся данными, если это послужит интересам обеих сторон.

Единственным способом, с помощью которого Пакистан может действительно создать трудности для США, является перекрытие наземных маршрутов поставок в Афганистан. Но пока Исламабад даже не намекал на то, что может так поступить.

Худшее, чего ожидают эксперты от Пакистана в настоящее время, - это то, что он может увеличить транзитные пошлины на поставки из США или время от времени создавать препятствия, чтобы задержать их доставку.

Это признак напряженности и проявления мести - но они не столь драматичны, как может показаться на основе взаимных пикировок и войны слов.

("Аль-Каида" и "Талибан" признаны в России террористическими организациями, их деятельность запрещена)