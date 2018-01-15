В США возбуждено новое дело об откатах за российский уран

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В конце минувшей недели американское министерство юстиции объявило о возбуждении уголовного дела против бывшего президента компании Transport Logistics International (TLI) Марка Ламперта, который обвиняется в уплате откатов россиянину Вадиму Микерину, отбывающему в США четырехлетний срок за сговор с целью отмывания денег.

Микерин был с 2004 по 2010 год директором американского отдела "Техснабэкспорта", входящего в систему Росатома, а с октября 2010 по октябрь 2014 года - президентом его американской "дочки" корпорации Tenam.

Он ведал продажей и транспортировкой в США низкообогащенного урана из снятых с вооружения российских ядерных боеприпасов и обвинялся в получении отката от американских фирм, желавших заключить с "Техснабэкспортом" выгодные контракты на их доставку.

Расположенная в Мэриленде TLP, которая зашифрована в судебных документах как "Транспортная корпорация А", занималась перевозкой расщепляющихся материалов в США и за границей.

Согласно обвинительному заключению по делу 54-летнего Ламперта, с начала 2009 по октябрь 2014 года он состоял в преступном сговоре с рядом других руководителей компании с целью выплаты взяток и отката Микерину, который взамен заключал с ними выгодные контракты со своей Tenam.

Ламперт и его сообщники якобы выставляли компании Микерина липовые счета за несуществующие услуги и потом переводили часть полученных за них денег на счета подставных компаний россиянина в Латвии, на Кипре и в Швейцарии.

Для конспирации участники сговора использовали в электронной переписке кодовые термины "счастливые цифры", "СЦ", "счастливые номера" и "пироги".

По словам прокуроров, между 2011 и 2014 годами TPL отправила в Латвию и Швейцарию восемь переводов размером от 48 089 до 142 000 долларов.

"Подземелья и драконы"

В июне 2015 года другой президент TLP, Дэрен Кондри, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения законодательного запрета на дачу взяток за границей и мошенничества. Осуждение или признание вины и приговор в США часто далеко разнесены во времени, и Кондри ждет своего приговора до сих пор.

Ламперт обвиняется в аналогичных преступлениях. Покинув TPL, он не сидел сложа руки, а основал в Мэриленде перегонное предприятие Dragon Distillery, изготовляющее пиво, вина и крепкие напитки, в том числе "Moonshine" (что переводится как "Самогон").

В рекламе компании говорится, что название перегонного предприятия вдохновлено игрой "Подземелья и драконы" ("Dungeons and Dragons"). Его основатель характеризуется как бывший военный моряк, служивший переводчиком с арабским языком в разведывательных подразделениях ВМФ и участвовавший в обеих американских кампаниях в Ираке.

Адвокат Ламперта говорит, что тот категорически отвергает все обвинения.

Uranium One

Возбуждение дела против Ламперта немедленно было увязано республиканцами и консервативной прессой со скандалом вокруг продажи Росатому канадской уранодобывающей компании Uranium One, а вместе с ней - и почти пятой части американских месторождений урана.

В конце декабря телекомпания Эн-би-си сообщила, что по распоряжению министра юстиции США Джеффа Сешнса минюст расспрашивает сотрудников ФБР об положенном в долгий ящик расследовании обстоятельств заключения этой сделки, которую республиканцы изображают как крайне сомнительную.

Сделка состоялась в 2010 году, когда Хиллари Клинтон руководила госдепом, входившим в число девяти государственных ведомств, которые должны были завизировать сделку. Они сделали это единогласно.

Клинтон говорит, что не имела к этому никакого касательства.

Но еще в апреле 2015 года газета New York Times сообщила, что люди, имевшие отношение к сделке с Uranium One, пожертвовали миллионы долларов благотворительному Фонду Клинтонов, а Билл Клинтон получил полмиллиона за выступление в московском инвестиционном банке, связанном со сделкой.

Россия приобрела канадскую компанию в три присеста с 2009 по 2013 год. По данным New York Times, семейный фонд председателя ее правления Иана Тефлера четыре раза жертвовал деньги Фонду Клинтонов на общую сумму 2,25 млн долларов.

"По заданию ГРУ"

Против сделки возражал сенатор-республиканец Джон Барассо, представляющий штат Вайоминг, где у Uranium One было два месторождения урана, отошедшие вместо с нею к Росатому.

Американский посол в Казахстане также выражал озабоченность по этому поводу. Как говорилось в его депешах в госдеп, Росатом пытается приобрести месторождения урана в США по заданию ГРУ в связи с тем, что ряд стран ограничил его экспорт.

Несмотря на эти протесты, все девять членов Комитета по иностранным инвестициям в США, включающего госдеп, министерства внутренней безопасности, финансов, энергетики, обороны и торговли, минюст, офис торгового представителя США и Научно-техническое управление, дружно одобрили сделку.

Сторонники этой сделки говорят, что Россия не получила лицензии на вывоз урана за пределы США. Противники сделки парируют, что партии урана из месторождений Росатома в Вайоминге каким-то образом утекли за границу, в частности, в Европу.