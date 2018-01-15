Пресса Британии: два подхода к Северной Корее

В обзоре британских газет:

Без России и без Китая

Как пишет Financial Times, Китай и Россия заявили, что отвергают "мышление времен холодной войны" в отношениях с Северной Кореей.

Как пишет газета, США хотят начать кампанию максимального давления на Пхеньян и намерены продвинуть эту идею на встрече в Ванкувере министров иностранных дел 20 стран, несмотря на то, что ни Россия, ни Китай туда приглашены не были.

Встреча организована совместно США и Канадой.

Среди прочего, США хотели бы запретить судам, нарушающим международные санкции, наложенные на Северную Корею, заходить в порты других государств.

Правда, отмечает газета, до сих пор представители Вашингтона при ООН публично не назвали ни одного такого судна.

"Мы должны подчеркнуть последствия для любого судна, занимающегося подобной деятельностью", - цитирует Financial Times директора отдела политического планирования госдепартамента США Брайана Хука.

По его словам, ванкуверская встреча министров иностранных дел созвана для того, чтобы оценить, какие лазейки остались в режиме санкций, которые мог бы использовать Пхеньян.

США и их союзники надеются убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы.

Но отсутствие на встрече представителей Китая и России подрывает усилия Вашингтона создать глобальную коалицию, которая предпринимала бы меры против Северной Кореи.

Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что встреча не поможет разрядке напряжения на корейском полуострове, так как на ней не представлены все заинтересованные стороны.

"Мы не можем расценить эту идею как рецидив какого-то сознания или менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между севером и югом Корейского полуострова", - цитирует газета представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

США и Канада заявляют, что несколько необычной список участников ванкуверской встречи, среди которых - министры иностранных дел Греции, Турции, Филиппин и Таиланда, состоит лишь из представителей стран, принявших участие в коалиции, созданной ООН для поддержки Южной Кореи во время войны 1950-53 годов.

Официально война эта все еще не закончена. Во время корейской войны СССР и Китай выступали на стороне Северной Кореи, пишет Financial Times.

Британия становится региональной державой

Guardian в своей редакционной статье пишет, что независимо от того, произойдет ли "брексит" или нет, одно останется неизменным: Великобритании понадобится оборонная стратегия, которая лучше отвечает роли страны в мире.

Географически, само собой, Великобритания в любом случае не куда не передвинется. Но в том, что касается геополитики, мир меняется.

Мощь Китая растет, США при Трампе поворачиваются в сторону изоляционизма, кибер- и террористические угрозы не снижают, не говоря уж о распространении ядерного оружия.

Оборонная стратегия Великобритании должна адаптироваться к этим условиям.

До сих пор британские премьер-министры и министры обороны вели себя так, как будто Великобритания все еще остается глобальной державой, способной направить свои войска и оружие на помощь своим союзникам от Ирландского моря до Тихого океана.

Но это уже невозможно, как с политической, так и с финансовой точки зрения.

Великобритания теперь должна решить: хочет ли она остаться глобальной державой, или стать державой региональной.

Да, Британия не может изолировать себя от глобальных угроз, возникающих на Ближнем Востоке или в Северной Корее. В случае необходимости ей придется прийти на помощь союзникам и соседям.

Но Великобритания - европейская страна. Стоящие перед ней угрозы - от России, до терроризма, от кибератак до изменения климата и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке - те же, что стоят перед ее соседями и союзниками.

Независимо от того, останется ли Великобритания в составе Евросоюза или нет, она все равно останется в Европе.

Это означает, что Британия должна совместить свои оборонные приоритеты с этой географической реальностью.

На этой неделе Великобританию посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Вопросы безопасности будут одной из главных тем переговоров.

У обеих стран в этом вопросе много общего, и они уже давно тесно сотрудничают друг с другом.

Сотрудничество с Францией в сфере обороны должно быть в самом центре евроцентричного подхода к будущим нуждам британской обороны, пишет Guardian.

"Огонь и ярость"

Guardian публикует интервью с Майклом Вулфом, автором книги "Огонь и ярость" о том, что и как происходит в Белом доме при президенте Трампе.

Книга эта, несмотря на всю критику в ее адрес, полностью уничтожила какие бы то ни было иллюзии по поводу неожиданного президентства Трампа.

Непосредственные результаты публикации этой книги хорошо известны, напоминает газета: от полного разрыва отношений между Стивом Бэноном (бывшим советником Трампа) и президентом Трампом, до странных попыток Трампа продемонстрировать свою психическую дееспособность.

Дееспособность, которую, по словам Вулфа, его советники и окружения постоянно и открыто ставят под вопрос.

"Я не знаю, можно ли назвать президента клинически сумасшедшим. Но я знаю из того, что я видел, и из того, что мне рассказывали люди из его окружения, что Трамп - глубоко непредсказуемый, иррациональный, иногда почти бессвязный человек, который демонстрирует все те качества, которые заставляют нормального человека подумать: "Что здесь происходит? Что-то не в порядке", - цитирует Вулфа газета.

Часть проблемы, считает он, состоит в том, что полностью ненормальное президентство Трампа было нормализировано в прессе.

"Поначалу, - напоминает он, - все говорили: "Не нормализируйте его". Но именно они [пресса] это и сделали. Каждый день возникает все более скандальная история, и люди забывают о том, что произошло вчера.

"Вашингтонская пресса привела к тому, что люди озадачены, стали бесчувственными, запуганными даже, и вдруг появляется эта книга, и они говорят: "Теперь все ясно", - говорит Вулф.

"Я добрался до правды, до которой никто не мог добраться, - продолжает писатель. - Все в окружении Трампа считают его шарлатаном, глупым человеком, идиотом, не способным исполнять свои обязанности. Практически все это говорят".

Но Майкл Вулф говорит, что у этой истории есть и положительная сторона. "Это фантастическая история, в ней задействованы феноменальные персонажи", - цитирует его газета.

"Трамп - потрясающий персонаж. Бэннон, с моей точки зрения, просто подарок богов", - считает Вулф.

"Этот эксперимент состоялся. Давайте выберем в президенты совершенно другого человека, человека, который во всем - точная противоположность тому, чего мы ожидаем от президента. В этом и состоял эксперимент. Его положительная сторона в том, что люди поняли, что эксперимент не удался, это поняли даже многие из тех, кто проголосовал за него", - цитирует Майкла Вулфа британская газета Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com