Почему визит папы Франциска в Чили будет непростым
Папа Франциск прибыл с трехдневным визитом в Чили. Атмосфера визита омрачена скандалом вокруг почти 80 чилийских священников, обвиненных в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.
Некоторые священники были осуждены судом Ватикана, однако в ходе визита понтифика ожидаются протесты, вызванные тем, что эти преступления покрывались церковью.
Главным событием в ходе визита папы станет месса под открытым небом в столице Чили Сантьяго.
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"Непростой визит"
Когда госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин говорил, что "это будет непростой визит", он не преувеличивал. 22-е папское путешествие на его родной континент будет ознаменовано беспрецедентной враждебностью.
Чили - страна контрастов. С одной стороны, там совсем недавно, в августе 2017 года, легализовали аборты на строгих условиях. С другой стороны, это была первая страна, в которой демократическим путем избрали президента-марксиста (избрание Сальвадора Альенде в 1970 году).
По примерным оценкам, более 60% населения Чили считает себя христианами, и 45% из них - католики.
Однако Чили - это вторая по соотношению числа нерелигиозных людей к общему населению страна в Латинской Америке. Около 38% чилийцев считают себя агностиками, атеистами или нерелигиозными.
Когда чилийцев попросили оценить папу римского Франциска по шкале от 0 до 10, его оценили на 5.3. Это самая низкая оценка среди всех пап.
Доверие к католической церкви как институту остается на уровне 36%, самом низком в Латинской Америке.
Неудивительно, что перед посадкой в самолет из Рима папа Франциск попросил прихожан помолиться за него и его поездку в Чили.
Вот с чем там придется столкнуться папе.
Коррупция и нищета
За часы до посадки понтифика в самолет в Чили уже началась критика больших трат на этот визит в то время, когда многие люди в стране находятся за порогом бедности.
При были подожжены четыре католических церкви в столице страны Сантьяго. Вред это принесло небольшой, но сообщение было ясным.
Три из четырех церквей подожгли с помощью самодельных устройств, сопровождая эту акцию листовками с угрозами о том, что следующая их цель - это сам папа римский.
Четвертая церковь избежала ущерба от поджога, на ее стенах оставили сообщение "бедняки погибают".
Апостольскую нунциатуру ненадолго оккупировали протестующие против затрат на путешествие понтифика.
Чилийцы не видят в стране активной борьбы с коррупцией, и это рассматривается как регресс и нежелание сделать жизнь бедняков лучше.
Возмущение после секс-скандала
Католической церкви в Чили еще нужно оправиться после скандала, связанного с делом Фернандо Карадимы.
Более десяти лет руководители местных церквей игнорировали жалобы на влиятельного этого священника.
Когда жертвы заговорили публично, Ватикан расследовал дело и в 2011 признал его виновным в педофилии.
Папа Франциск дал понять, как негативно он относится к подобным преступлениям, однако его встреча с одним из протеже Карадимы - Хуаном Барросом, епископом Осорно на юге Чили, вскрыла старые раны.
Согласно показаниям одной из жертв Карадимы, Баррос был в курсе насилия, но ничего не предпринимал. Он отрицает эти обвинения.
В открытом письме Джеймс Гамильтон, одна из самых известных жертв Карадимы, пишет: "У меня все еще не укладывается в голове, как мы, тысячи жертв насилия, не были защищены нашими священниками, которые были молчаливыми свидетелями происходившего".
Недовольство туземцев
В среду папа Франциск посетит город Темуко на юге Чили, который считается столицей местных индейцев мапуче.
Мапуче, или арауканы, выступают против колонизации три сотни лет. Сначала они боролись с испанскими конкистадорами, затем с чилийцами.
Эти конфликты - самые долгоиграющие в Латинской Америке, периодически на этой почве вспыхивает насилие.
Папа Франциск собирается провести литургию в честь прогресса человечества, а затем - обед с представителями мапуче.
Лидеры обеих сторон конфликта надеются, что папа поможет им покончить с десятилетими дискриминации и решить многолетние проблемы, такие как наследственное право на землю и юридическое признание языка и культуры мапуче.