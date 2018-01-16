Молодые британцы считают сериал "Друзья" гомофобным и сексистским

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сериал шел с 1994 по 2004 год

Ах, эти "Друзья". Знаменитый американский ситком, завоевавший в свое время весь мир.

Сейчас, четверть века спустя, выросло новое поколение, которое впервые узнает о жизни этих неразлучных друзей - Моники, Росса, Чендлера, Джоуи, Рэйчел и Фиби.

При этом многие нынешние молодые люди испытывают неловкость от просмотра знаменитого сериала.

"Для меня нет ничего более ненавистного, чем Росс в эпизоде с няней мужского пола. Он там такой сексист и гомофоб, что мне хочется залезть в телевизор и задушить его", - написала в "Твиттере" пользователь сhristina.

Другая бывшая поклонница серила написала в "Твиттере", что была студенткой в 90-е, когда впервые посмотрела сериал. Решив снова посмотреть его сейчас, она восприняла шутки "Друзей" совсем иначе.

"Шутки о "толстой Монике" и "гее-Чендлере" в наше время выглядят неуместными", - написала она.

"Неизбежная реакция"

Писатель Джеймс Болдок рассказал в интервью Би-би-си, что негативная реакция в отношении "Друзей" была неизбежна.

"Людям моего возраста кажется, что события "Друзей" происходят в наши дни, но это такая же ностальгическая атмосфера прошлого, какую, например, вызывал сериал "Полиция Майами" лет 10-15 назад", - сказал он.

Писательница Ребекка Рид отметила, что удивилась тому, насколько сильно сериал устарел.

"Гомофобия поражает. Каждая шутка Росса - о том, что его жена лесбиянка, как будто это каким-то образом его вина и это так смешно, что она лесбиянка", - сказала она.

"Сексизм там цветет пышным цветом… К тому же это самое белое шоу в мире", - добавила она.

Правообладатель иллюстрации NBC Image caption Сериал "Уилл и Грейс" тоже вызвал противоречивые чувства

Но несмотря на все это, сериал она по-своему любит, призналась Ребекка Рид.

"Опасно смотреть сквозь призму нашего нынешнего понимания на что-то, созданное давно", - отметила она.

Другие менее озабочены по этому поводу.

"Людям нужно перестать видеть гомофобию во всем, что было сделано десятки лет назад... Лучше обратите внимание на то. что снимается сейчас. Вы ничего не измените, обидившись на "Друзей", - написал в "Твиттере" пользователь Jamie.

Сериал "Друзья" в этом смысле не уникален. Некоторые более поздние сериалы, такие как "Уилл и Грейс", сейчас тоже вызывают противоречивые чувства.

Шоу, повествующее о жизни гетеросексуальной девушки и ее друга-гея, появилось в эфире в 1996 году. Оно стало новаторским для своего времени. В то время редко можно было увидеть персонажей-геев в телеэфире.

Но и этот ситком, вернувшийся недавно в Британии на экраны телевизоров, обвинили в создании стереотипов.

"Рисуют стереотипы"

"Вопрос в том, что существует много ставших классикой программ, которые насаждают ценности и рисуют стереотипы, которые сейчас в нашем обществе неприемлемы… Сейчас людей от этого коробит, и на то есть причины. Но нельзя из-за этого заниматься цензурой этих программ. Они в какой-то меря являются хорошим историческим архивом, в котором объясняется, как был устроен мир", - рассказал Джеймс Болдок.

"Гомофобия, расизм и сексизм не являются и никогда не были допустимыми понятиями. Но если сериалу 20 лет, почему вы удивляетесь, что тогда было по-другому? Если вы чувствуете себя неуютно, то почему вы это смотрите?" - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подрастающее поколение открыло для себя "Друзей" и многому в их отношениях неприятно удивилось

С Джеймсом Болдоком солидарен телекритик газеты Daily Star Майк Уорд, сказавший, что его реакцией на критику "Друзей" были тоска и чувство безысходности.

"Нам нужно вести себя как взрослым людям. Необходимо учитывать контекст происходящего и общую картину. С учетом сегодняшних стандартов от сериала можно испытывать дискомфорт, но при таком подходе и на весь мир можно смотреть с узкой, ограниченной точкой зрения", - сказал телекритик.