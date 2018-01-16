СМИ России: выборы остались без независимой социологии

В обзоре российских газет от 16 января:

"Ведомости": статистика без альтернативы

Газета "Ведомости" на первой полосе свежего номера пишет, что "Левада-центр" отказался публиковать данные опросов о выборах президента.

Организацию признали "иностранным агентом", а по избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, объяснил газете директор "Левада-центра" Лев Гудков: "Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации".

Он считает, что закон об иностранных агентах изначально был направлен на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров удивлен, что "Левада-центр" не будет публиковать опросы: "Соревнования между нами не было, у нас разные клиенты. Жалко, что теперь будет меньше данных. Чем их больше, тем лучше, тем более речь идет не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет".

Впрочем, на картину реальных предпочтений россиян отказ от публикации опросов "Левады" не повлияет, полагает политолог Дмитрий Орлов: "Есть данные ФОМа и ВЦИОМа - несмотря на то, что они близки к власти, их методики отличаются. Кроме того, картина будет достаточно полной за счет центров оппозиционных партий - в частности, ЦИПКРа коммунистов и тех центров, которые пользуются репутацией независимых".

А вот политолог Николай Петров не исключает, что в такой ситуации у властей неизбежно возникнет соблазн использовать публикуемые результаты опросов как технологическое средство для повышения явки и создания определенной атмосферы кампании, полагает эксперт.

На сегодняшний день по данным первого опроса ВЦИОМ, который на 100% контролируется государством, за Владимира Путина готовы проголосовать 73,8% от всех опрошенных, за выдвиженца КПРФ Павла Грудинина - 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 4,7%. Ниже уровня погрешности результаты телеведущей Ксении Собчак (1%), основателя "Яблока" Григория Явлинского (0,6%) и бизнес-омбудсмена Бориса Титова (0,3%).

"Ведомости": "Перехват сети"

Газета "Ведомости" в редакционном материале комментируют предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расширить возможности внесудебного признания материалов экстремистскими и "определиться с пределами цензурирования" СМИ и интернета.

"Это скорее попытка СКР заполучить новый ресурс репрессивного правоприменения, чем ликвидация правовых лакун: действующее законодательство в этой сфере и так обширно", - пишет издание и добавляет, что предложения что-нибудь ограничить, ужесточить или прямо запретить, желательно в упрощенном и внесудебном порядке, - классические для силовиков идеи повышения эффективности своей работы. Причем чаще сугубо пиаровские.

Предложения Бастрыкина, ужесточающие, или отчасти дублирующие уже действующее законодательство, или даже противоречащие ему, демонстрируют его желание расширить круг полномочий ведомства, сконцентрировать борьбу с экстремизмом в руках СКР и получить новые ресурсы, полагает политолог Николай Петров.

Он считает, что Бастрыкин пытается обратить на себя внимание накануне выборов, напомнить о ведомстве, готовом продолжать закручивать гайки.

"Коммерсант": Росгвардию в школы?

Газета "Коммерсант" пишет о последствиях инцидента в Перми, где произошло нападение в школе, в результате которого дети получили ножевые ранения.

"Наша система охраны предполагала, что такого произойти не может, и как произошел такой сбой — это нужно, чтобы сейчас детально службы разобрались", - прокомментировала инцидент вице-премьер Ольга Голодец.

Член комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова в разговоре с "Коммерсантом" отметила, что существующую систему охраны государственных образовательных учреждений необходимо пересмотреть: "И видеонаблюдение, и охрана должны, во-первых, хорошо финансироваться, а во-вторых, возможно, стоит рассмотреть вариант передачи этой функции на уровень Росгвардии или другого силового ведомства".

По ее словам, случай в Перми отличается особой жестокостью и вновь поднимает вопрос о необходимости ввести обязательное тестирование школьников на употребление наркотиков.

Прочем, вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов уверен, что передача охранной функции на государственный уровень приведет к снижению качества и увеличению госрасходов.

"Это полный абсурд, ничего, кроме роста прямых и косвенных налогов, этим добиться нельзя, - прокомментировал газете Филатов. - Кроме того, в условиях отсутствия конкуренции неизбежно упадет и без того не всегда высокое качество охраны - к сожалению, сколько лет мы ни бьем тревогу, каждый год к этому возвращаемся, но ничего не меняется".

"Известия": с новой водкой!

На рынке появится российская водка исключительного качества, сообщает в свежем номере газета "Известия".

Для классического напитка подготовили специальный ГОСТ, который может вступить в силу уже в 2019 году под рабочим названием "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Он предъявляет более жесткие требования к сырью для водки. Об этом "Известиям" рассказали в Росстандарте.

Газета считает, что новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины напитка, и российскую водку доведут до уровня эталона.

Из текста разработанного ГОСТа следует, что новая разновидность напитка - это прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка, бесцветная.

Новая водка должна иметь мягкий вкус и характерный аромат. Крепость - 40%. Для сравнения, обычная водка допускает содержание спирта в напитке от 37,5 до 56%.

"Мы хотели сделать действительно русскую водку, которую выпускали бы лишь в России. Особенно важно это было сделать на фоне того, что некоторые страны мира изготавливают такие напитки и на этикетках пишут "Русская водка", - пояснили "Известиям" в лаборатории технологии ликеро-водочного производства Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии, которая участвовала в разработке стандарта.

"Коммерсант": россияне укрепились в верованиях

"Левада-центр" выяснил, что за последнее десятилетие россияне стали больше верить в жизнь после смерти, а также в то, что "умершие родственники обладают способностью влиять на живущих", рассказывает газета "Коммерсант".

В остальном же отношение к сверхъестественному в обществе почти не поменялось: каждый седьмой россиянин хоть раз в своей жизни прибегал к услугам альтернативной медицины, а каждый десятый - к услугам гадалки или астролога.

"Скорее верят" в "религиозные чудеса" 31% респондентов, а еще 13% в их существовании не сомневаются.

45% россиян верят, что "амулеты на счастье" иногда приносят удачу, 51% опрошенных согласны с тем, что некоторые прорицатели способны предвидеть будущее.

В то, что "некоторые духовные целители" действительно имеют "данные им Богом целительные силы", верит половина граждан РФ. Примерно пополам разделились поклонники и противники гороскопов: 40% верят и 43% не верят во влияние звезд.

Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований "Левада-центра" Наталия Зоркая отмечает, что увеличение числа верящих в сверхъестественные явления связано с пропагандой религиозности, развернутой в последние годы.

"Дает эффект приобщение граждан к тренду, что религиозность и православность - это хорошо, при этом один и тот же человек может пойти и в церковь, и к гадалке, и к астрологу", - прокомментировала "Коммерсанту" Зоркая.

Что еще почитать:

Газета РБК рассказывает сколько денег уходит на содержание Годсумы и на что они тратятся. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5b8ee59a79478d773b9613

Газета "Ведомости" сообщает, что Мещанский суд Москвы рассмотрит 22 января иск Минюста о ликвидации фонда поддержки СМИ "Пятое время года", обеспечивающего работу штаба Алексея Навального.

Газета не исключает, что это может создать проблемы для кампании бойкота выборов. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/16/747872-minyust-likvidatsii-fondov-navalnogo

Почему стал возможным инцидент с поножовщиной в пермской школе, разбирается газета РБК. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5cd2719a7947016e56ca86

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си