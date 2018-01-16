Пресса Британии: российские ядерные торпеды беспокоят Пентагон

В обзоре британских газет:

Трамп и его внешняя политика

Daily Telegraph публикует статью аналитика американского консервативного исследовательского института Heritage Foundation Нэйла Гардинера, в которой тот утверждает, что внешняя политика президента Трампа оказалась триумфом.

Когда Дональд Трамп был избран 45 американским президентом, пишет Гардинер, весь мир насторожился.

Речь шла о человеке, которого критики называли изоляционистом, некомпетентным во внешней политике и пропитанным идеями безудержного национализма.

Но за год его пребывания на посту президента стало ясно, что Трамп оказался гораздо более эффективным политиком, чем предсказывали его критики.

Его лозунг "Америка превыше всего" не привел к уходу США с международной арены. Совсем наоборот.

Обнародованная в декабре самим Трампом стратегия национальной безопасности, например, подверглась резкой критике со стороны Кремля, так как она, якобы, является свидетельством агрессивных намерений США.

Трамп активно поддерживает традиционных американских союзников. На Ближнем Востоке он укрепил партнерские отношения с Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. В Азии - с Японией и Тайванем, несмотря на то, что это беспокоит Китай.

В Европе его администрация усилила сотрудничество с Польшей, одной из важнейших стран Восточной Европы, и уделяет много внимания взаимовыгодным отношениям с другими странами континента.

Из-за давления со стороны Вашингтона союзники по НАТО начали впервые за десятилетия повышать расходы на оборону.

Когда Трамп оказался в Белом доме, многие в Европе опасались, что он займет пророссийскую позицию, позволив Москве укрепить свое влияние в так называемом ближнем зарубежье.

На самом деле все оказалось не так, и союзникам США, живущим близ российского медведя, было дано ясно понять, что Соединенные Штаты готовы применить силу против любых попыток России угрожать странам НАТО.

Администрация Трампа увеличила число американских войск в странах Балтии, предоставила Польше системы ПВО, и заявила, что намерена поставлять летальное оружие Украине.

Конечно, пишет Гардинер, внешняя политика Трампа могла быть лучше. Перед лицом усиливающейся российской агрессии президент должен не только следовать жесткой политике своей администрации, но и быть готовым лично противостоять Владимиру Путину в его политике по отношению в Украине и Крыму.

Если президент Путин думал, что у него появился друг в Белом доме, то он глубоко ошибался.

Администрация Трампа усилила режим санкций, наложенный на Москву, и выступает против ее политики в Сирии.

Да, президент не такой талантливый оратор, как Джон Кеннеди, и у него нет твердой идеологии, как у Рональда Рейгана, но он продемонстрировал бескомпромиссную волю защищать интересы своей страны и делать все возможное для того, чтобы США по-прежнему были лидером всего мира, оставаясь единственной сверхдержавой, пишет Нэйл Гардинер в Daily Telegraph.

Ядерные торпеды России

Times пишет, что ядерные российские торпеды угрожают прибрежным районам и городам стран НАТО. Газета цитирует проникший в прессу незаконченный доклад Пентагона, согласно которому Москва разрабатывает подводные дроны, оснащенные ядерными боеголовками.

Подозрения в том, что Россия разрабатывает подобное оружие, возникли в 2015 году. В том же году российское телевидение "случайно" показало российского генерала, изучающего схемы таких вооружений.

На схеме был изображен проект беспилотной подводной лодки "Статус-6" (по кодификации НАТО - Kanyon), чей радиус действий достигает около 10 тысяч километров, а скорость - 185 километров в час.

Дроны должны запускаться самой подлодкой, а не при помощи торпедного аппарата.

Многие считают, что схема этого типа вооружения была показана по телевидению не случайно, а в рамках российской программы дезинформации, пытаясь запугать США, пишет Times,.

Но, согласно просочившемуся в прессу готовящемуся тексту доклада Пентагона, министерство обороны США серьезно относится к этой угрозе. Сам Пентагон не отрицает, что это подлинный документ, но отмечает, что в него могут быть внесены поправки до его публикации в феврале.

Информации о российских подводных дронах мало, но в 2016 представитель России подтвердил, что в Петербурге разрабатываются подводные беспилотники, способные запускать торпеды.

В докладе Пентагона говорится, что Вашингтон должен дать ясно понять Москве, что даже ограниченное использование ядерного оружия повлечет за собой "неисчислимую и непереносимую цену", пишет Times.

Ядерная тревога

Times напоминает о ложной тревоге на Гавайских островах, когда жителей этого штата неожиданно и, как оказалось, ошибочно, предупредили, что к островам приближается баллистическая ракета.

Но, как пишет газета, кабинет министров Дональда Трампа до сих пор ни разу не проводил учения на случай реального запуска баллистической ракеты враждебным США государством.

Подобные учения должны были состояться летом 2017 года, но были отменены после того, как их организатор Джон Келли был назначен главой аппарата Белого дома.

В декабре подобный тренинг прошли заместители министров, но некоторые члены администрации выражают опасения, что в случае реального нападения на США, многие члены правительства не будут знать, что конкретно они должны делать, пишет Times.

Безопасность Украины и угроза криптовалюты

Financial Times пишет, что Украина пытается найти способ регулировать использование криптовалюты, так как Киев опасается, что ее использование преступниками и геополитическими противниками страны представляет собой угрозу национальной безопасности.

Александр Турчинов, глава Совета безопасности и обороны Украины, предупредил, что отсутствие правил или законодательства в сфере регулирования криптовалют угрожает экономике и безопасности страны.

Быстро растущий курс криптовалют сделал это способ платежа привлекательным для преступников. Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, повысился в три раза с сентября 2016 года.

Правительства и регуляторы многих стран сейчас опасаются, что криптовалюта все чаще используется для отмывания денег и другой преступной деятельности.

Украина, которая сражается с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны с 2014 года, особенно уязвима. Она уже стала мишенью ряда кибератак за последние несколько лет.

Киев обвиняет Москву в том, что та ведет против нее кибервойну.

В декабре Служба безопасности Украины сообщила, что расследует деятельность гражданина России, проживающего в Одесской области, который, якобы, организовал систему отмывания денег, после чего "чистая" криптовалюта отправлялась в Россию, в восточные территории Украины и в Крым.

СБУ также утверждает, что отсутствие законодательства в этой сфере помогает финансировать терроризм и восточные территории Украины.

Власти многих стран пытаются понять, как регулировать использование криптовалют и стоит ли это вообще делать.

Южная Корея, например, собирается полностью запретить куплю и продажу криптовалют. Китай уже запретил биржи, на которых торговали биткоинами и подобными криптовалютами. Япония, с другой стороны, установила правила, как и когда можно расплачиваться этими денежными единицами.

Министерство внутренних дел Украины предупреждает, что владельцы значительных сумм в бикоинах могут стать жертвами киберпреступников, но при отсутствии законов, регулирующих использование криптовалют, подобных преступников сложно привлечь к ответственности, так как, в отличие от грабителей банков или просто воров, не ясно, какое именно преступление они совершили, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com