Подростки в соцсетях: небезопасная жизнь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот так и экс-президент Франции Франсуа Олланд становится героем подросткового Instagram

На Западе все больше беспокойства вызывает жизнь подростков в соцсетях. Однако на полные запреты - как и в России - не решается никто.

По данным центра исследований общественного мнения Pew, Швеция и Нидерланды стали лидерами по вовлечённости подростков в общению в соцсетях: в крупнейшей скандинавской стране таких 71%, в то время как в Голландии - 70%.

Далее из европейских стран идут Испания с 63% и Великобритания, где таких тинейджеров 61%.

При этом интересный опыт наблюдается у французских и немецких юношей и девушек: так, во Франции только 48% подростков сказали, что используют соцсети, в то время как общий процент сидящих в интернете юношей и девушек доходит до 81%.

В Германии разрыв ещё больше - аж 49% подростков сказали, что присутствуют в интернете, не заходя в Facebook или Twitter.

Тем не менее, в обеих крупнейших экономиках ЕС общее число времени, проведённое в интернете, растёт год от года.

Подростковый кибербуллинг

Как правило, законодателей по всему континенту больше всего тревожит в соцсетях травля (так называемый кибербуллинг) и ее последствия, когда из-за глумления со стороны сверстников подросток может впасть в депрессию или задуматься о суициде.

Отдельное беспокойство вызывают случаи так называемой "порномести", когда подростки делают публичными ранее присланные друг другу фото или видео в обнаженном виде.

Большой резонанс вызвала произошедшая на днях история подростков в Дании. Там более тысячи юношей и девушек могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в распространении порнографических материалов.

Подозреваемые распространяли видео секса двух 15-летних школьников, обмениваясь им в мессенджере "Фейсбука".

Полиция сообщила, что им вменяется распространение детской порнографии, поскольку подросткам, запечатленным на видео, не исполнилось 18 лет.

Можно ли остановить порноместь и буллинг?

Пока что у законодателей нет другого ответа, кроме как привлечь распространителя контента к ответственности.

В 2015 году Европарламент попытался обязать подростков регистрироваться в соцсетях до 16 лет только при наличии согласия родителя. Правда, в правилах есть поправка, что решение о точном возрасте зависит от каждой конкретной страны-члена ЕС, но не должно быть ниже 13 лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption И Ангела Меркель не избежит попадания в ленты соцсетей

Этот же возраст устанавливается в США федеральным законом о защите конфиденциальности детей в интернете, известным как COPPA..

На практике ни в одной стране европейского континента нет принудительного массового "отключения" школьников от мира соцсетей.

В Британии действует сайт net-aware.org.uk, который помогает родителям разобраться, где же зарегистрировались их отпрыски. Помимо соцсетей, он также может поделиться с родителями информацией о популярнейших онлайн-играх.

Борьбу с кибербуллингом ведёт даже фонд принца Уильяма. В конце прошлого года внук королевы Елизаветы II объявил о старте проекта, обучающего детей 11-16 лет противостоянию онлайн-травле.

Пока же во всех странах ЕС полагаются на работу школьных психологов и выделяют горячие линии для тинейджеров (онлайн и по телефону), которые способны помочь подросткам, не желающим делиться проблемами своей соцсетевой жизни с семьёй.

Что делают сами сети?

Согласно официальной политике таких соцсетей, как Facebook, Instagram (принадлежит предыдущему), Snapchat и Twitter, каждый из регистрирующихся должен нажать "Я согласен/согласна" после упоминания возраста в ходе заполнения анкетных данных.

На практике многие дети - например, в Британии по данным опроса CBBC Newsround, 75% из школьников от 10 до 12 лет - уже зарегистрированы, задолго до 13 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Цукерберг призвал всех пользователей Facebook жить дружно в новом году

Тем не менее, например у "Твиттера" есть такой дисклеймер: "Наши услуги не касаются лиц младше 13 лет. Если вам стало известно, что ваш ребёнок предоставил нам информацию [для регистрации] без вашего ведома, напишите нам".

Кроме того, сети сами ведут ведут борьбу с кибербуллингом.

В той же Британии в октябре прошлого года представительство Facebook решило обучить всех подростков страны противостоянию интернет-травле с помощью "ответственных за интернет" при каждой средней школе. А с 2014 года оно запустило специальный онлайн-проект "Центр по предотвращению буллинга" в сотрудничестве с Йельским университетом.

Лично основатель соцсетевого гиганта Марк Цукерберг в качестве своего новогоднего обещания поделился желанием сделать Facebook более дружелюбным местом.

Активно борется с любыми проявлениями онлайн травли и Google, которому принадлежит видеохостинг YouTube.

Основной принцип работы и YouTube, и других сетей - постмодерация комментариев, на которые могут пожаловаться пользователи, что не защищает подростков от травли как таковой. Более того, порой жертвами действий модераторов могут оказаться сами жертвы травли: сети могут заблокировать аккаунты тех, кто пытался противостоять оскорблениям.

"Фейсбук", к примеру, не раз критиковали за такую политику и запускали онлай-петиции с требованием изменить правила модерации и защитить подписчиков.

Блог в помощь

Самое сложное для сетей - играть на опережение.

С одной стороны, компании дают рекомендации пользователям относительно того, как вести себя в сети подросткам и их родителям и подробно объясняют, как работают настройки безопасности.

Правообладатель иллюстрации Anton Podgayko/TASS Image caption Одна из самых популярных блогерок России - Марьяна Ро - не раз выступала в защиту жертв онлайн-травли

С другой, они всячески пытаются привлечь к проблеме знаменитостей и лидеров мнений. Так, в марте прошлого года YouTube запустил целую программу против кибербуллинга с участием известных блогеров, рассказали нам в российском представительстве компании.

Блогеры, а это такие звезды хостинга, как Kate Clapp, Лера Любарская, Марьяна Ро и ТилльНяшка, делятся личным опытом борьбы с нападками в сети и рассказывают, как противостоять кибербуллингу.

Одним из самых популярных видео на эту тему стал блог Kate Clapp, набравший более 225 тыс. просмотров ( при том, что в среднем ее блоги набирают около 1 млн просмотров, а самые востребованные около 9 млн).

А по поисковому запросу на запущенную на YouTube кампанию против буллинга с хэштегом #CreateDontHate находятся всего 22 видео.