Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Один из самых амбициозных проектов Carillion - реконструкция и переустройство бывшей электростанции Баттерси в южном Лондоне

Правительственной помощи для фирм, сотрудничавших с рухнувшим британским строительным гигантом Carillion на сугубо коммерческих контрактах, хватит не более чем на два дня, предупредил глава секретариата кабинета министров Дэвид Лидингтон.

В 2016 году Carillion потратила более 950 млн фунтов (1,3 млрд долларов) на контракты с местными поставщиками и задействовала обширную сеть мелких компаний, которые сейчас пребывают в подвешенном состоянии, не зная, заплатят ли им за работу.

Организации, защищающие права работников, пытаются сейчас оценить степень угрозы для малых предприятий, однако, по их словам, многим из них грозят финансовые проблемы.

О ликвидации Carillion, второй по величине строительной фирмы в Соединенном Королевстве, на которую в Британии работают 20 тысяч человек, было объявлено в понедельник. Ее долги составляют около полутора миллиардов фунтов.

Компания занималась многочисленными проектами, от строительства второй очереди высокоскоростной железнодорожной магистрали HS2 до техобслуживания и ремонта больниц, школ и тюрем.

Финансовое положение Carillion сильно ухудшилось за последний год в связи с превышением первоначальной стоимости по ряду ее дорогостоящих проектов, проблемами с контрактами на Ближнем Востоке, а также крупным дефицитом в ее пенсионных схемах.

В понедельник Дэвид Лидингтон заверил, что правительство окажет поддержку по всем контрактам, заключенным с бюджетными организациями.

Удар по поставщикам

Ранее Carillion объясняла, что задействовала широкий спектр небольших фирм, обеспечивая тем самым основу для регионального экономического роста и развития.

Однако, как заявил глава Федерации малого бизнеса Майк Черри, тысячи рабочих мест и источников средств к существованию множества людей находятся под угрозой, поскольку эти фирмы оказались в самом хвосте очереди на получение оплаты.

По его словам, ситуация еще более осложняется тем, что в прошлом году Carillion увеличила сроки расчетов с субподрядчиками.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рабочим, пришедшим на строительную площадку в понедельник, сказали забирать свои вещи и расходиться по домам

"Эти неоплаченные счета накапливались месяцами, - говорит Майк Черри. - Я обращался в Carillion еще в июле прошлого года, чтобы выразить озабоченность, после того, как узнал у членов федерации, что компания заставляет небольших подрядчиков ожидать оплаты за их работу по 120 дней".

Сотрудник одной из бухгалтерских фирм, попросивший не называть его имени, заявил, что общий счет потерь мелких компаний может составить сотни миллионов фунтов. "Средств от распродажи активов не хватит даже на то, чтобы покрыть долги перед крупными банками-кредиторами, так что множество мелких компаний останутся ни с чем", - сказал он.

Глава группы Specialist Engineering Contractor, представляющей интересы подрядчиков в строительной отрасли, сообщил, что Carillion отдала на аутсорсинг практически всю свою работу. По его словам, правительству было хорошо известно, насколько Carillion полагалась в своей деятельности на субподрядчиков, однако оно продолжало поощрять ее, отдавая жирные заказы, несмотря на растущие опасения за ее финансовую стабильность.

"Именно цепочке поставщиков и предстоит понести наибольшее бремя финансовых потерь, - сказал он. - Множество мелких предприятий могут испытать существенные финансовые потрясения".

Глава одной из фирм-поставщиков из южной Англии, попросивший называть его Майком, связался с Би-би-си, чтобы поделиться своей историей.

"Мы выставили им счет на 240 тыс. фунтов еще в сентябре прошлого года, - рассказал он. - Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим эти деньги. Для нас это черный день, это удар на целый год. Но есть подрядчики и помельче, которые пострадают еще сильнее".

АНАЛИЗ: что погубило Carillion?

Доминик О'Коннелл, бизнес-корреспондент Би-би-си:

Похоже, молния бьет в одно и то же место необычайно часто для британской индустрии строительства и обслуживания.

Для кого-то известие о скоропостижной кончине Carillion могло прозвучать как гром среди ясного неба. Однако, если оглянуться на 20 лет назад, то можно обнаружить на удивление немалое число компаний, которые напоролись на схожие проблемы, хотя и не всегда дело завершалось для них летальным исходом.

Незадолго до того, как потерпеть фиаско, Amey, Jarvis, Connaught, Rok, G4S, Balfour Beatty, Serco, Mitie и множество других давали отчеты один радужней другого. Большинство из них смогли увидеть свет в конце тоннеля. Carillion это было не суждено.

Спросите у руководителей в этой отрасли, и они моментально обнаружат общий для всех этих компаний тренд.

Фирмам, которые стремительно выросли посредством слияний и поглощений, подобно тому, как Carillion поднялась путем объединения Tarmac, Wimpey, Mowlem и Alfred McAlpine, приходилось прикладывать немало усилий, чтобы сначала осмыслить, а потом интегрировать их довольно разрозненную деятельность.

Отраслевые эксперты, опрошенные Би-би-си, также полагают, что Carillion переплатила за свои приобретения, что основательно истончило ее финансовую жировую прослойку, которая пришлась бы ей очень кстати, когда наступили трудные времена.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Carillion была второй по величине строительной фирмой в Британии

В понедельник, когда стало известно о банкротстве Carillion, Дэвид Лидингтон объявил, что правительство берет на себя решение вопроса с оплатой труда сотрудникам фирмы, а также малых предприятий, работавших по госконтрактам, и попытается понять, как перераспределить работу среди других компаний.

Однако фирмы, работающие на контрактах, заключенных в частном секторе, не получат подобной помощи.

Аудиторская компания PwC, под наблюдением которой будет происходить ликвидация Carillion, заявила: "В случае, если не объявлено иное, всех работников, агентов и субподрядчиков просят продолжать работать как обычно, и они получат оплату за свою работу в процессе ликвидации".

В то же время поступают отрывочные сообщения, из которых следует, что по многим проектам работы были остановлены.

Каменщик по имени Филип Эллис, занятый на строительстве новой больницы Мидленд-Метрополитен стоимостью 350 млн фунтов, сообщил Би-би-си, что когда рабочие пришли на объект в понедельник, им было сказано отправляться по домам.

"Нас примерно 20 человек, мы работаем на нашего субподрядчика, - рассказал он. - Нам сказали, что мы можем зайти на стройку и забрать свои инструменты, вот и всё. Я провел весь день, обзванивая кадровые агентства в поисках работы, но мне отвечали, что им сейчас обрывает телефоны куча таких, как я".

Бонусы боссам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многих из тех, кто сотрудничал с рухнувшей компанией, ожидают трудные времена

Кроме того, сейчас нарастает волна критики по поводу бонусов и компенсаций, полученных руководителями Carillion в преддверии кризиса.

Бывший генеральный директор компании Ричард Хаусон, возглавлявший ее до прошлого года, когда Carillion выпустила первое из трех шокирующих предупреждений о снижении прибыли, в 2016 году получил в виде зарплаты и бонусов 1,5 млн фунтов (более 2 млн долларов). Он также будет получать зарплату до октября.

Финансовый директор Ричард Адам, ушедший на пенсию в декабре 2016 года после девяти лет в Carillion, получил 1,1 млн фунтов (1,5 млн долларов) в виде зарплаты и бонусов.

Во вторник британское правительство распорядилось о проведении ускоренного расследования деятельности руководства компании.

"Любые свидетельства нарушений или злоупотреблений будут рассмотрены со всей серьезностью", - заявил министр по делам бизнеса Грег Кларк.