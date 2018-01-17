Минздрав: россияне стали в пять раз меньше пить. Это правда?

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV\tass Image caption Ни Росстат, ни Всемирный банк не зафиксировали столько радикального снижения интереса к алкоголю, как глава Минздрава

За последние пять лет россияне резко побросали пить - по крайней мере так считает министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Потребление алкоголя на душу населения в России за последние пять лет упало на 80%, следует из ее заявления на Гайдаровском форуме.

По какой методике и из каких источников была получена эта цифра, министр не уточнила. Пресс-служба минздрава не смогла оперативно ответить за соответствующие вопросы Русской службы Би-би-си.

Сверка со статистикой

Если посчитать спад потребления спиртного по наиболее распространенной методике - в литрах спирта (или "абсолютного алкоголя") на душу населения, - спад будет не на 80%, а лишь на 30%, следует из данных Росстата о розничных продажах алкогольных напитков на 2016 год.

Более того, спада сразу на 80% не было ни за какой период в новейшей истории России: ни за 10, ни за 15, ни за 20 с лишним лет.

Вот как выглядят фактические данные Росстата и гипотетический сценарий "Минус 80 процентов за пять лет", следующий из слов Скворцовой.

Росстат пока не опубликовал цифры за 2017 год. Из имеющихся данных за первые 11 месяцев можно предположить, что по итогам полного года будет рост потребления, сообщил по электронной почте Би-би-си профессор Российской экономической школы Евгений Яковлев, исследующий вопросы здравоохранения и потребления спиртного в России.

Продажи водки, которая вносит основной вклад в алкопотребление в спиртовом эквиваленте, подскочили в январе-ноябре на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Алкогольное меню россиянина 6,6 литра алкоголя в спиртовом эквиваленте приходится на каждого россиянина в год (включая стариков и детей), в том числе: 6,6 л водки и ликероводочных изделий

57 л пива и напитков на его основе

7,3 л винодельческой продукции, игристых вин и шампанского TASS

Можно предположить, что вместо легальных пива и водки россияне начали пить больше контрафактного спиртного, самогона и плохо предназначенных для употребления внутрь жидкостей вроде средства для ванн "Боярышник" или одеколона.

Но маловероятно, что это оказало столь значительное влияние на статистику, считает Яковлев. "Исследования говорят, что доля самогона (неучтенное потребление) у нас не сильно изменилась за последние годы и составляла менее 10%", - отмечает эксперт.

Росстатовские данные о продажах расходятся с другими источниками. Так, в 2015 году Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения оценивали потребление чистого алкоголя в России в 14,5 литров в год на человека против росстатовских 6,8 литра за тот же период.

Эти организации "также отмечают небольшое снижение потребления, но никак не на 80%", пишет профессор Яковлев.