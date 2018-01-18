В Ингушетии замужняя женщина вступила в брак. Теперь ее судьбу решает тейп

Image caption "Я не слышал призыва к убийству, но они требовали смыть позор с тейпа Оздой. Если они надавят на ее братьев, то может произойти что угодно", - рассказал Би-би-си один из дальних родственников женщины

Ворота во двор частного дома в одном из ингушских сел раскрыты настежь. Всё пространство внутри двора и на улице заполнено мужчинами в тюбетейках и зимних шапках. Они ожесточенно спорят о чем-то, но разговоров не разобрать. Старейшина с белой бородой поднимает руку и призывает к тишине. После этого на балкон поднимается молодой человек. "Послушайте! Я полон решимости исправить то, что произошло. Так, как вы этого потребуете. Клянусь всевышним. Вам нужно только сказать, что делать. Я брат той девушки. Я тот, кто пойдет вперед".

На этом видеоролике, который уже вторую неделю обсуждают в Ингушетии, несколько сотен представителей тейпа Оздой съехались, чтобы решить судьбу женщины, которая, по их мнению, опозорила весь род.

Свадьба

Причина экстренного сбора совета старейшин необычна даже по ингушским меркам: 29-летняя Лейла (имя изменено), будучи уже замужем, вышла замуж повторно. Не разводясь. За друга своего мужа. Как утверждают знакомые семьи, Лейла предложила мужу свести его неженатого друга со своей подругой, но в итоге всё закончилось свадьбой, на которой была она и два её мужа.

Жительница села Плиево Республики Ингушетия Марина Цуроева рассказала, что сначала не поверила в эту историю: "Но потом выяснилось, что супружеская пара жила в том же селе, что и я. Девушка сказала, что хочет помочь устроить личную жизнь подруги, но вместо этого сама вышла замуж второй раз, причем выкуп за невесту принял ее же первый муж".

По словам очевидцев, мужчина утверждает, что не узнал свою жену во время свадьбы друга, хотя лицо невесты и показалось ему знакомым.

Факт свадьбы подтвердил Русской службе Би-би-си и сосед девушки Алихан: "То, что муж сам выдал свою жену замуж за друга - это факт, ее братья живут на моей соседней улице. Тут еще вопрос в том, насколько она была адекватна. После всего, что произошло, она ни с кем не разговаривает, она вообще не говорит ни одного слова".

Image caption На совет старейшин саму женщину не позвали

Как требуют традиции

Сразу после того как "старый" муж выяснил, что произошло, разгорелся скандал. И род Оздоевых, к которому принадлежит женщина, собрал совет старейшин. Сход постановил, что надо действовать так, как требуют традиции.

На видео, быстро разошедшемся в соцсетях, брат девушки обещает сделать все, что потребуют собравшиеся. Старейшина рода отвечает: "Ахмед, ты не должен делать то, что мы тебе скажем, ты должен решить этот вопрос так, как велит тебя всевышний, как решает это обычно народ, так, чтобы ты смог потом появляться на людях. Не забывай, что твои дочери должны выходить замуж, девушки из твоего рода должны выходить замуж. Ты должен решить этот вопрос так, чтобы не было ситуаций подобной сегодняшней".

Ахмед отвечает, что именно так и сделает, пожилой мужчина благодарит его, хлопает по плечу и отправляет восвояси.

Участники сбора в беседе с Би-би-си признавались: до конца не ясно, на что старейшины благословили молодого человека. Прецедентов подобных этому не было, а значит и сложившейся традиции, как разрешать такие ситуации.

"Я не хотел бы, чтобы с ней что-то сделали, но мужчины там были настроены очень агрессивно. Я не слышал призыва к убийству, но они требовали смыть позор с тейпа Оздой. Если они надавят на ее братьев, то может произойти что угодно", - рассказал Би-би-си один из дальних родственников Лейлы, присутствовавший на сходе тейпа.

По мнению богослова из Ингушетии (попросившего не называть его имя), с точки зрения шариата, девушку нужно вернуть первому мужу, и именно он должен решить, жить с ней дальше или разводиться: "Не было факта измены, с точки зрения шариата, не было совершено греха, за который ее надо убивать: она вышла замуж, будучи замужней, и в тот же день ее вернули в дом родителей".

По словам пресс-секретаря главы Ингушетии Марины Костоевой, официальные власти этой, взволновавшей всех жителей республики историей не занимаются. "В рамках ингушских традиций это решается на уровне родственников ближайших. Если будут угрозы жизни этой девушки или семьи, власти вмешаются, но пока до этого не доходило", - говорит Костоева.

Случившееся чиновница называет уникальным случаем: "Конечно, ситуацию держат под контролем и будут приняты все меры, чтобы она разрешилась без каких-либо эксцессов".

"Вопросы остаются"

Участники истории с журналистами не общаются и о том, как развивались события, приведшие к свадьбе, узнать с их слов не представляется возможным.

По одной из версий, жена предложила мужу свести его неженатого друга со своей подругой. При этом она только знала о существовании друга, но они никогда не встречались. Муж передал номер телефона знакомому, но переписываться с ним стала его жена. В течение нескольких месяцев она ходила на свидания с другом мужа, а в итоге согласилась выйти замуж.

В день свадьбы сказала мужу, что подруга просит ее помочь со сборами, и уехала в салон красоты. Там увеличила губы косметическим способом (сделала инъекцию), надела линзы, нарядилась в свадебное платье с хиджабом, хотя до этого не носила закрытую одежду.

Затем позвонила своему мужу и сказала, что ее тетя при смерти и ей нужно уезжать, на свадьбе ее не будет. Невесту забрали из дома мужа и увезли в дом нового мужа. Муж якобы заметил сходство невесты друга со своей супругой, но не обратил особого внимания. Он забеспокоился лишь ближе к вечеру, стал звонить жене, но телефон был выключен. Тогда он позвонил сестре своей жены и узнал, что история про тетю была выдумкой. Узнав о свадьбе, сестра попросила прислать фото невесты, и тут правда открылась.

Верить в эту версию соглашаются не многие. По мнению соседа девушки, сложно представить, что муж не узнал свою жену, во что бы она ни переоделась.

"Глупо говорить о том, что она за один день изменилась настолько, чтобы ее нельзя было узнать. Если бы она накачала губы, подтянула кожу, там же отеки должны были быть. Люди не понимают, как это она так моментально изменила внешность, вопросы остаются", - говорит Алихан.

В родном селе "первого" мужа девушки говорят, что это придумали все трое участников истории - якобы для того, чтобы получить из этого материальную выгоду. "Я в эту версию не верю, это не логично, на свадьбе нельзя заработать, это скорее убыточное дело", - говорит жительница села Плиево Марина Цуроева.

Все зависит от общественного мнения

По словам сотрудницы ингушской правозащитной организации, вмешательство в дела семьи со стороны государства или общественного совета наподобие схода старейшин - для кавказских республик обычное дело.

"Они оказывают давление на семью, они грозятся тем, что вы будете опозорены. У нас на Кавказе, к сожалению, все зависит от общественного мнения. В соседней Чечне власть может вмешаться во внутреннее дело семьи и потребовать решить вопрос так, как ей кажется правильным. Есть много случаев, когда власти обращались к семье с требованием решить проблему, угрожая тем, что вмешаются сами, если не будет нужного результата", - рассказывает женщина.

Она подчеркивает, что на совет старейшин саму женщину не позвали и даже не попытались с ней поговорить и узнать мотивы её поступка: "Мы же люди, а не дикари, чтобы приносить в жертву человека, ничего не выясняя".

Оба мужа Лейлы сейчас дома у себя не живут. Соседка первого мужа говорит, что ворота их двора закрыты уже несколько дней, второго мужа тоже давно не видели в родном селе.

Женщина вернулась в дом родителей, но тоже никуда не выходит и ни с кем не общается. Слухи о том, что ее убили братья, сосед Алихан называет ложью: "У них там все спокойно, люди не собираются, она живая, ее даже не избили".