"Учитель сказал: "Бегите!" И мы побежали". Что произошло в пермской школе

Media playback is unsupported on your device Трагедия в Перми: как предотвратить нападения в школе?

"Когда начался урок, зашли двое и сказали: "Будем вас убивать" , - передает слова одной из пострадавших учениц 127-й пермской школы сотрудница торгового центра "Кит", куда дети прибежали в поисках помощи.

В понедельник 15 января третьим уроком у 4Б был труд в кабинете 308 на третьем этаже школы. Вела урок учительница Наталия Шагулина.

Около 10 часов утра к главному входу в школу, который оборудован турникетом, подошли два подростка. Один приложил к турникету ученический пропуск и попытался провести по нему же товарища. Но охранница двоих ребят по одной карточке не пропустила и велела второму записаться в журнал посетителей. Тот повиновался. Так описывают события в охранной фирме "Аякс-безопасность", сотрудница которой работала в школе.

Ребята поднялись на третий этаж и зашли в 308 кабинет. Никаких проверенных сведений о том, почему они выбрали именно этот кабинет, нет. Единственное, в чем сходятся все опрошенные Русской службой Би-би-си люди, общавшиеся с пострадавшими детьми, - это в том, что нападавшие не ввалились в класс из коридора во время драки между собой, а зашли туда осознанно.

"Дети, бегите!"

Телеграм-канал Mash привел рассказ неназванного пострадавшего ученика 4Б о нападении. Зайдя в класс, один юноша, вероятно, атаковал учительницу, а другой заблокировал дверь. После этого оба стали наносить удары детям, пока те не вырвались из класса через дверь.

При этом атрибутированных свидетельств из первых уст о том, как развивались события в классе, нет. Но косвенные свидетельства подтверждают описание, приведенное выше. Например, десятиклассница Александра (имя изменено в целях защиты личности несовершеннолетней) так пересказала Русской службе Би-би-си происходившие события со слов знакомой ученицы 4Б:

"Просто зашли два человека, приставили детей к окну, потом один из них держал двери, а другой в этот момент начал их резать. Учительница побежала к человеку, который держал двери, и вроде как набросилась на него, чтобы отодвинуть его от двери, и в этот момент он ударил ее ножом в горло. По рассказам девочки, она упала, сказав: "Дети, бегите! В тот момент некоторые успели выбежать".

О том, что преподавательница Шагулина "приняла весь удар на себя", заявили и в департаменте образования Перми. Она была госпитализирована в реанимацию с тяжелыми ранами. На следующий день в больнице она пришла в сознание.

"Наталия Васильевна очень мужественный человек. Когда она пришла в себя, первое, что она спросила, - как дети, все ли в порядке. Жалко, говорит, что я не смогла спасти всех (все школьники остались живы - Би-би-си)", - рассказала приехавшая во вторник в Пермь министр образования Ольга Васильева.

Всего к этому моменту в больницах остаются 12 человек, включая учительницу и как минимум одного из нападавших.

Подопечные Шагулиной, которые сумели вырваться из кабинета, с криками бросились вон из школы. Искать помощи они решили в торговом центре "Кит", который находится буквально в двух минутах от здания школы.

По рассказу сотрудника "Кита", попросившего не называть его имени, первые дети забежали в торговый центр в 10:10 - это установлено по камерам видеонаблюдения. Школьники были без верхней одежды. Некоторые - в крови.

"Дети были в сильном шоке: у кого-то истерика, у кого-то ступор. Охранник спросил, что случилось. Они рассказывали, что к ним в класс ворвались то ли один, то ли два человека и начали наносить удары ножом", - говорит сотрудник ТЦ. Тогда охрана нажала "тревожную кнопку" - для экстренного вызова отряда ЧОП (частное охранное предприятие - Би-би-си), скорой помощи и полиции.

Продавец аптеки на первом этаже "Кита" услышала "дикие вопли и визги", но сначала решила, что дети балуются - ученики местных школ часто забегают в торговый центр.

Когда женщина все же вышла на шум, медики уже были на месте и оказывали помощь мальчику - он лежал на трех стульях весь в крови. "По-видимому, было глубокое ранение, врач бинтовал его. Я побежала в аптеку, взяла пустырник, валерьянку, воду - и мы с девочками-сотрудниками поили детей, которые плакали, успокаивали их. Были, конечно, стойкие ребята: два мальчика прям по-мужски себя вели, один из них говорил: "Я запомнил его", - вспоминает фармацевт.

ЧОП "Цербер", отвечающий за безопасность "Кита", приехал к торговому центру через полторы минуты: их сразу перенаправили в школу. К этому времени, согласно заявлению охранной фирмы "Альянс-безопасность", охранница школы вызвала бойцов Росгвардии и группу быстрого реагирования.

Две группы ЧОП разных компаний ("Альянс-безопасность" и "Цербер"), а также бойцы Росгвардии в итоге прибыли в школу почти одновременно. В кабинете 308 они обнаружили двоих нападавших, истекающих кровью и не оказывающих сопротивления.

Image caption Почему нападавшие направились именно в кабинет 308, пока так и не было установлено

Эвакуация или бегство

В школе тем временем сработала пожарная сигнализация и началась эвакуация. Прозвучало радиооповещение: "Пожарная тревога! Покиньте помещение!" Возможно, что нападавшие подожгли что-то в 308-м кабинете - когда на место прибыли ЧОПовцы, кабинет был задымлен.

"По первым отзывам экспертов, система безопасности сработала, как и должна была сработать", - сообщил журналистам губернатор Пермского края Максим Решетников. Его поддержала министр образования Ольга Васильева, она отдельно поблагодарила учителей: "Все сработало очень четко - эвакуация детей, работа с детьми".

Но сами школьники, похоже, остались невысокого мнения о том, как проходила эвакуация. Большинство тех, с кем говорила Русская служба Би-би-си, признавалось, что в школе царил хаос и никто не знал, куда бежать.

"В неразберихе мы побежали сначала вниз, там были какие-то учителя, кто-то из взрослых сказал, что надо бежать наверх и прятаться в классах, и мы побежали наверх. А оттуда нас снова спустили вниз", - рассказывает Игорь (имя изменено) из 9 класса. Сейчас он больше всего сожалеет, что не успел забрать свои новые зимние ботинки. "Вот, пришлось в старых сегодня ходить", - кивает он на обувь.

По словам девятиклассника Ивана (имя изменено), у которого был урок русского языка на третьем таже, незадолго до этого он увидел пробегающих мимо по коридору школьников, а потом других ребят - уже во дворе школы. Затем сработал сигнал тревоги.

"Мы начали выходить [из школы], потом нас решили запустить обратно, потому что у нас не было курток, чтобы выходить на улицу - холодно же. А потом, когда [сигнализация] ещё раз сработала, когда поняли, видимо, что люди начинают обратно заходить, тогда мы уж точно пошли", - вспоминает он.

Организованной эвакуации и правда не получилось, подтверждает Никита из 9 класса - в момент происшествия у него был урок на том самом третьем этаже.

"Мы услышали крики, учитель вышел посмотреть, что происходит, быстро вернулся и сказал: "Бегите!" И мы побежали. В основном разбегались в поликлинику и торговый центр рядом со школой", - рассказывает он.

Старшеклассники признаются, что почти ничего не видели и не понимали, какая опасность им может угрожать. Те, кто бежал с третьего этажа, разглядели только следы крови, ведущие в учительскую, - об этом рассказывают многие школьники.

Критически описывают эвакуацию и некоторые взрослые. "Когда я приехал, моя дочь была в классе - их там закрыли по разным местам. А четвероклассники с третьего этажа сбежали вниз, раздетые пробежали по улице и почему-то решили бежать в "Кит". Может, паника так сработала - что раз они знают это место хорошо и бегают туда за жвачками, они туда и направились", - рассказывает отец пятиклассницы Вики (имя дочери изменено по его просьбе).

Вера Михайловна пришла забирать из школы троих внуков, еще не зная, что произошло внутри. Две старших девочки вышли сами, а за младшим, Федором она направилась в здание школы.

"И в этот момент вывели этого… я сначала не сообразила, что это… за руки его… - он загорожен, ребятки крупные его вели. Потом смотрю - руки-то за спиной, думаю: "Ну, наверно, это как раз преступник. В крови. Я еще подумала: "Господи, если они между собой подрались, зачем тогда пришли в эту школу, да еще в 4 класс".

Внук Федор тоже видел, как выводили окроваленного преступника. "Он [внук] все время говорит-говорит об этом, не может успокоиться. Я ему и успокаивающих напихала", - жалуется Вера Михайловна.

Image caption Всего в больницах остается 12 человек, включая учительницу и одного из нападавших

Нормальный, плохой, злой

Нападавшими оказались двое бывших одноклассников - С. и Л. Их класс знакомые называют "образцовым", подчеркивая роль в этом "строгой" классной руководительницы.

С. и Л. никогда не были друзьями, вспоминает их знакомая Александра (имя изменено по ее просьбе) из 10А класса. С., по ее словам, был "нормальным человеком" - и хотя его сложно было назвать самым общительным мальчиком класса, изгоем он не был. В школе учился хорошо - на четверки, а по химии и биологии - предметам, которые он особенно любил, - получал пятерки. "У С. была своя компания, если можно так сказать. С ним общалось несколько человек, включая меня. А вот с Л. в принципе никто не общался", - рассказывает Александра.

Школьница предполагает, что ребята могли подружиться уже после того, как Л. ушел из 127 школы: он, в отличие от своего товарища, учился с ребятами вместе только до конца девятого класса, правда, в 2012 году на некоторое время уходил на домашнее обучение.

"Л. был плохим человеком. Когда мы были маленькими, он, по-моему, даже девочку как-то ударил. У [другой] девочки телефон забрал. Неадекватно себя вел, на него жаловались за то, что он бил одноклассников. За это ему были только разговоры с директором, родителей в школу вызывали, но по факту они ему ничего не делали. Учился он в основном на двойки", - рассказывает Александра.

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова подтвердила в интервью "Комсомольской правде", что Л. бил одноклассников, состоял на учете у психиатра и длительное время провел на домашнем обучении. Его диагноз не раскрывается.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что форму обучения пришлось изменить, потому что ситуация стала критической. Правда, этот шаг не помог - в какой-то момент отцу С. пришлось даже обращаться в полицию.

"Когда отец перестал справляться с сыном самостоятельно и обратился в полицию, представители комиссии по делам несовершеннолетних просто решили отца же и призвать к ответу, наложив штраф", - выяснила Кузнецова.

Одноклассница С. и Л. Александра говорит, что экзамены в конце девятого класса Л. все-таки сдал, но решил перейти в колледж и не доучиваться в 127 школе, хотя некоторые СМИ настаивают, что его все же отчислили. Одно понятно - учителя не настаивали, чтобы он остался. "Его недолюбливают, он много проблем приносил в свое время", - признается Александра.

Даниил и Александр, которые до 10 класса учились с Л. в одной параллели, утверждают, что иногда он приходил в школу с синяками. Но они настаивают, что в учебном заведении юношу никто не бил. Ребята убеждают, что драк в школе не было вовсе - "все конфликты решались словесно".

После девятого класса Л. учился в пермском техническом колледже имени Славянова. Новые преподаватели ещё не успели составить о нем какого-либо мнения. При этом в колледже были данные о том, что Л. состоит на учете в диспансере и в комиссии по делам несовершеннолетних.

Image caption Многие школьники побежали искать укрытия в ближайшем торговом центре (на фото следы крови у ТЦ "Кит")

Владелец аккаунта в соцсети "ВКонтакте" с именем и фамилией Л. был подписан на группы, посвящённые расстрелу в американской школе Колумбайн, а также публиковал на своей странице видео о той трагедии. В 1999 году два ученика этой школы убили на территории учебного заведения 13 человек, ранили 24 и покончили с собой. В последующем молодые люди, нападавшие на школы, неоднократно ассоциировали себя со школьниками, устроившими стрельбу в Колумбайн.

Также Л. проявлял активность в сообществе "Мемасы в массы" - эта группа во "ВКонтакте" объединяет старшеклассников из школы #127. По большей части администраторы группы публикуют в ней коллажи карикатуры на школьников. Л. стал героем коллажа, посвященного агрессии по отношению противоположному полу: девушка в интернете знакомится с Л. и предлагает ему встретиться, он соглашается и при личном знакомстве бьет ее ногой в голову.

Издевательское новогоднее поздравление администратора группы в адрес подписчиков и угрожающий комментарий под этим поздравлением Л. дали некоторым СМИ повод написать, что юноша пробрался в родную школу, чтобы отомстить за якобы полученное в интернете оскорбление.

Но в самой группе уже в день нападения на школу появился пост, где говорилось, что "паблик на 100% карикатурный", "Л. был с пабликом в хороших отношениях", а в его комментариях "нет никакого серьезного подтекста".

Также на основании одной опубликованной в интернете видеозаписи с участием Л. ряд СМИ сделал вывод, что он употреблял наркотики. На видео, которое очевидно снимал он сам, подросток нюхает некий коричневый порошок, после чего говорит, что это "удовольствие". Что это за порошок, неизвестно, а официальной информации о том, употреблял ли Л. наркотики, не было.

"Внутренняя поножовщина"

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее в пермской школе "внутренней поножовщиной между учениками школы" и призвал воздерживаться от "любительских" комментариев.

Несмотря на это, происшествие, по словам министра образования, "находится на контроле руководства страны". Более того, к расследованию подключился федеральный следственный комитет, сообщили Би-би-си в региональном представительстве.

Весь вторник Мотовилихинский районный суд Перми ждал материалы дела для назначения суда по избранию С. и Л. меры пресечения - с ходатайством обещали выйти следователи, но суд пока так и не состоялся. Двое пострадавших при нападении остаются в тяжелом состоянии. Одного ребенка во вторник вечером отправили на лечение в Москву.

Вскоре после нападения аккаунт, приписываемый Л., исчез из поисковой выдачи "ВКонтакте". Одновременно с этим в сети появилось не менее 10 новых страниц с его именем.