"В кино по-другому": как в СИЗО проходит суд по делу Никиты Белых

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Бывший губернатор Кировской области категорически отвергает обвинения в коррупции

"Как-то я себе это не так представлял… В кино по-другому", - растерянно заметил свидетель по делу Никиты Белых Александр Булдаков. В среду свидетель защиты Булдаков выступил с показаниями на судебном процессе, который теперь проходит в СИЗО "Матросская тишина". Журналисты смогли туда попасть только на второй день, когда их посещение согласовали и суд, и ФСИН.

Процесс по делу Белых слушается в небольшом кабинете для общения с содержащимися в изоляторе арестантами в одном из корпусов "Матросской тишины". Для супруги экс-губернатора Екатерины Белых и сотрудников СМИ, попавших на слушания 17 января, в кабинет принесли несколько офисных стульев. Представители обвинения, сам Белых, его адвокат Андрей Грохотов, судья Васюченко и ее помощник участвуют в заседании, сидя за вплотную поставленными друг к другу столами.

Суд переехал в СИЗО из-за ухудшившегося самочувствия бывшего губернатора. Несколько дней назад экс-чиновника госпитализировали в больницу этого изолятора из "Лефортово". На заседании Пресненского суда в понедельник Белых был доставлен в сопровождении медиков, которые в течение всего хода заседания постоянно осматривали подсудимого и поправляли катетер на его руке.

В результате - из-за того, что Белых тяжело в ежедневном режиме участвовать в многочасовых заседаниях - судья Татьяна Васюченко приняла решение перенести процесс в здание изолятора: там во время перерыва в слушаниях 17 января у медиков была возможность поставить бывшему губернатору капельницу и осмотреть его.

Свидетели защиты

Белых обвиняют в том, что в течение 2012-2016 годов он получил в общей сложности 600 тысяч евро за покровительство кировским предприятиям НЛК и УК "Лесхоз": компании попали в программу приоритетных инвестпроектов и смогли взять лесные участки в аренду на льготных условиях.

Первую часть взятки - сумму в 200 тысяч евро - Белых якобы получил в 2012 году от владельца НЛК и УК "Лесхоз" Альберта Ларицкого. В 2013 году бизнесмен передал эти компании своему партнеру Юрию Судгаймеру, который впоследствии обвинил предшественника в обмане и хищении 40 миллионов долларов, предназначенных для НЛК.

От Судгаймера Белых, по версии обвинения, получил остальную часть взятки.

Правообладатель иллюстрации Scherbak Aleksandr/TASS Image caption Со вторника суд над Никитой Белых идет в СИЗО "Матросская тишина"

На заседании 17 января суд заслушал показания Александра Булдакова, находившегося рядом с Белых в дни, которые могут быть вероятными датами передачи денег, а также изучил сведения о поездках и мероприятиях с участием бывшего губернатора.

Во время работы Белых на посту главы Кировской области он работал в департаменте внутренней и информационной политики регионального правительства и курировал проекты Фонда поддержки инициатив губернатора и Вятского фонда сотрудничества и развития.

В суде также выступили бывший министр экономики Евгений Ясин и один из бывших заместителей Белых Дмитрий Матвеев.

Допрос Ясина журналистам увидеть не удалось - к этому моменту они еще не получили разрешения на проход в изолятор. По данным "Новой газеты", на заседании суда экономист категорически отверг возможность того, что Белых мог брать взятки.

День предполагаемой взятки

Бывший замгубернатора Матвеев рассказал суду о событиях 15 марта 2012 года. Это одна из дат, в которую предположительно могла состояться передача взятки от бизнесмена Ларицкого экс-губернатору.

По версии следствия, весной 2012 года Ларицкий на своем самолете прилетел в Киров с пакетом, в котором находились 200 тысяч евро. По словам предпринимателя, в тот день он плохо себя чувствовал и попросил своего кировского партнера, гендиректора НЛК Владимира Сысолятина вместо себя встретиться с заместителем Белых Сергеем Щерчковым и отдать ему деньги для последующей передачи главе области.

Вечером того же дня, как считает обвинение, Щерчков отнес 200 тысяч евро в кабинет своего начальника в здании правительства и лично вручил пакет.

При этом точный день, в который произошла эта череда встреч, следствие не установило. Сам Ларицкий рассказывал следствию, что это произошло 21 марта 2012 года, однако Сысолятин и Щерчков точную дату вспомнить не смогли. Защита Белых, ссылаясь на данные реестра полетов самолета Ларицкого, утверждала, что 21 марта чартер бизнесмена вылетел из Кирова на полчаса раньше описанных им событий.

Вероятной датой встреч и передачи денег, о которых говорят свидетели обвинения, может быть 15 марта 2012 года, считает адвокат Грохотов. В этот день чартер Ларицкого покинул Киров в конце рабочего дня.

Однако именно в это время Белых не было в Кирове, рассказал на заседании суда 17 января свидетель Матвеев. В этот день бывший губернатор, как и его заместитель, были в командировке: утром они вылетели из Москвы в Набережные Челны, провели там весь день, вечером посетили дельфинарий и вернулись в Киров на забравшем их самолете Ларицкого.

Вечером же того дня, на который указывал Ларицкий, 21 марта 2012 года, и Белых, и Щерчков вместе с другими членами регионального правительства были на дне рождения своего коллеги, рассказал Матвеев.

Зайти в кабинет к губернатору и не встретить в приемной секретаря или помощника Щерчкову - именно так описавшему финальный этап передачи денег - не удалось бы, уверен свидетель. Впрочем, поручиться за то, что рядом с кабинетом Белых всегда кто-либо находился, Матвеев не смог.

Встреча, которую не заметила охрана

Нестыковки защита Белых видит и в датах, связанных со вторым эпизодом предполагаемой взятки.

Ключевой свидетель обвинения Судгаймер, которому Ларицкий в 2013 году передал предприятия НЛК и УК "Лесхоз", утверждал, что впервые Белых потребовал от него деньги днем 5 марта 2014 года.

Тогда, рассказывал бизнесмен, в своем кабинете в здании областного правительства губернатор сообщил ему о существовании некой "таксы" - суммы, которую якобы платят кировские предприниматели за возможность успешно вести дела в регионе.

На заседании 17 января суд изучил электронный график работы чиновников кировского областного правительства и данные о посещениях, которые фиксируются охраной в здании администрации.

В обоих источниках за 5 марта 2014 года фамилия Судгаймера отсутствовала. "[В этот день он] не просто не был у меня, он в здание не входил", - сказал Белых после того, как судья Васюченко изучила данные бюро пропусков.