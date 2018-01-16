Российские чиновники о санкциях: либо хорошо, либо никак

Правообладатель иллюстрации Getty Images

За несколько недель до возможного ужесточения американских санкций глава российского минпромторга Денис Мантуров публично заявил о пользе санкций для России. Но в личных беседах он и другие чиновники, принявшие участие в Гайдаровском форуме в Москве, сдержанно комментировали влияние санкций на себя лично или вовсе старались этой темы избегать.

Основным защитником теории о пользе санкций оказался министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. На одной из сессий он убеждал аудиторию в том, что ограничения Запада пошли на пользу российской экономике, способствовали импортозамещению и развитию технологий.

Благодаря санкциям, по словам Мантурова, российская экономика установила 10-летний рекорд: в прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт вырос примерно на 19%. Именно благодаря санкциям, компании "активно стали развивать новые проекты, запуская таким образом новое образцы промышленной продукции, новую номенклатуру", - рассказал министр.

Санкции, по его словам, это скорее вопрос комфорта или дискомфорта. "Я не думаю, что кому-либо комфортно от того, что ты имеешь какие-то ограничения при реализации каких-либо проектов…", - сказал министр.

Он убеждал собравшихся в том, что со стороны Запада санкции имели не политические, а экономические основания: Россия стала "полноценным конкурентом", а с помощью санкций страны пытались помочь и поддержать конкретные компании. Но экономический расчет, как считает Мантуров, не оправдался: страны Запада не могли предположить, что импортозамещение в российской экономике будет так быстро развиваться.

Два лагеря

Этими заявлениями российский министр удивил бывшего президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея, присутствовавшего на сессии, а также аудиторию зала. Ван Ромпей назвал заявления Мантурова "сюрпризом". Складывается впечатление, что Россия легко их может преодолеть, с другой стороны санкции всегда связаны с политическими причинами, подчеркнул он.

В ходе сессии аудитория пыталась спорить с министром. Опросы зала показали: большинство считает, что санкции носят политический характер. На сессии вопросов и ответов один из участников назвал разногласия между представителями правительства и залом шизофренией.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который работает с иностранными инвесторами, был более сдержан в оценках влияния санкций. По его словам, есть два лагеря по отношению к санкциям. Первый считает, что санкции - это плохо. "И мы считаем, что этот лагерь прав", - сказал он. К этому лагерю относятся и большинство представителей большого бизнеса, добавил Дмитриев.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption На вопрос, несут ли новые санкции риски лично для него, Денис Мантуров задумчиво ответил, что не знает

Но есть и лагерь, который считает, что нужно ограничивать торговлю и инвестиции в том числе и с помощью санкций. Он полагает, что использование санкций и получение конкурентных преимуществ с помощью санкций - это "крайне негативная и недолгосрочная позиция", объяснил он.

Среди участников форума была и посол Франции Сильви Бернанн. В разговоре с Би-би-си она отметила, что Париж считает неприемлемыми любые ограничения экстерриториального характера (это, например, санкции, касающиеся дипломатов). Комментировать уже введенные или готовящиеся санкции посол не стала, но отметила, что Франция намерена защитить в России свои интересы.

Кто не хочет говорить о санкциях?

В кулуарах форума чиновники в разговоре один на один предпочли вообще не касаться этой темы. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов в ответ на вопрос о санкциях пошутил: "Я думал, тут рядом со мной студенты оказались". На просьбу рассказать, как правительство готовится к санкциям и обсуждается ли этот вопрос, Шувалов с улыбкой ответил "без комментариев".

Курирующая социальный блок вице-премьер Ольга Голодец от ответа на вопрос про санкции ушла. В прямом смысле. Удалилась быстрым шагом в сопровождении сотрудников пресс-службы в закрытую для журналистов зону. Впрочем, до этого она уделила несколько секунд теме своих перспектив в новом правительстве после президентских выборов. Вице-премьер рассмеялась и коротко ответила: "Не ко мне вопрос".

"А я не знаю", - задумчиво ответил глава минпромторга Денис Мантуров на вопрос Би-би-си о том, несут ли новые американские санкции риски лично для него.

"Я гражданин Российской федерации и поездки в Америку для меня не принципиальны как для физического лица, - поспешил добавить Мантуров. - Что касается меня как министра, дождемся решения и будем анализировать те санкции, которые будут введены".

После этого глава минпромторга предпочел ответить на вопросы об автомобилях представительского класса проекта "Кортеж".

Что мы знаем о новых санкциях?

Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций 2 августа. Документ предусматривает, в том числе, что Вашингтон к февралю подготовит доклад о политиках и бизнесменах России, приближенных к Путину и российской правящей элите. Вероятно, в нем также будут упоминаться члены семей представителей российской элиты.

Включение в доклад не предполагает автоматического попадания под какие-либо ограничения, но, тем не менее, может грозить персональными санкциями. В этом случае предприниматели и политики могут столкнуться с заморозкой активов в США и запретом на въезд в страну. Достаточно высоки и риски репутационных потерь.

Газета "Коммерсантъ" писала, что в "кремлевский доклад" могут попасть 50 человек, а вместе с членами их семей - около 300.

В разговоре с Би-би-си присутствовавший на форуме посол США в России Джон Хантсман рассказал, что документ будет готов к 29 января. При этом он пообещал, что Белый дом намерен "гибко" подойти к вопросу применения санкций против его фигурантов.

Дипломат отказался отвечать на вопрос о количестве фигурантов списка. "Придется подождать, когда информация будет доступна", - сказал Хантсман.

Кремль ранее обвинял США в том, что Вашингтон, угрожая санкциями, пытается настроить лояльную власти российский бизнес против президента Владимира Путина. Как писала Би-би-си, некоторые представители российской элиты действительно опасаются быть замеченными в "ближнем круге" Путина из-за угрозы попасть под ограничения в США.

Российские власти уже начали предпринимать меры для защиты потенциальных участников нового санкционного списка. Так, в конце декабря президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами объявил о том, что дал поручение выпустить специальные облигации для возвращения капиталов в Россию.

Российский бизнес просил власти о выгодном возврате валютных капиталов в Россию, так как "нервничает" из-за возможных американских санкций, писали ранее "Ведомости" и Рейтер.

Сам Путин в последний раз комментировал тему новых санкций на встрече с руководителями российских информагентств в начале января, однако никакой конкретики в его словах не было: "Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалии, в жизни, будет ли что-то сделать реально, что будет сделано. В соответствии с этим и будем реагировать".