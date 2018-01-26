Пакет Шамалова: что история 17% акций "Сибура" говорит о бизнесе в России

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Кирилла Шамалова российский Forbes в апреле 2016 года назвал самым молодым миллиардером в России

Структура акционерного капитала компании "Сибур", как выяснилось, красноречивее, чем считалось ранее, говорит том, как устроены отношения в ближнем круге президента России Владимира Путина.

Агентство Блумберг накануне, 25 января, со ссылкой на четыре неназванных источника сообщило, что "брачный союз" член правления компании "Сибур" Кирилла Шамалова и главы фонда "Иннопрактика" Катерины Тихоновой распался.

Ни подтверждения, ни опровержения этой информации не поступило.

Катерину Тихонову агентство Рейтер называло младшей дочерью президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Русской службе Би-би-си, что не располагает информацией о дочери Путина. Пресс-служба "Сибура" отказалась от комментариев.

А Кирилла Шамалова российский журнал Forbes в апреле 2016 года назвал самым молодым миллиардером в стране. Он сын Николая Шамалова - давнего знакомого президента России Владимира Путина и акционера банка "Россия".

Против этого банка США ввели санкции в 2014 году, после чего Путин распорядился переводить туда свою зарплату.

В 2016 году Шамалов-младший впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов и сразу занял 64-ю строчку с состоянием 1,2 млрд долларов. На тот момент ему было 34 года.

"Привилегия закончилась"

Почему новость о расставании привлекла внимание агентства, специализирующегося на деловой информации? Блумберг напоминает, что в апреле 2017 года Кирилл Шамалов сократил свою долю в "Сибуре".

Forbes при оценке состояния Шамалова-младшего писал, что пакет в 20,88% составляет основу его капитала.

В сообщении "Сибура" было сказано, что ООО "Траст" приобрело 17% акций компании у ООО "Яуза 12". Единоличным владельцем первой компании является Леонид Михельсон, а второй - Кирилл Шамалов.

Почему он решил продать пакет крупнейшей нефтехимической компании России?

"Предложение Леонида Михельсона о приобретении пакета акций совпало с моими планами по диверсификации портфеля инвестиций", - передал тогда Интерфакс слова представителя Шамалова.

Сумма сделки не раскрывалась. Газета "Ведомости" писала, что на продаже пакета Шамалов мог заработать 2,21 млрд долларов.

Но Блумберг со ссылкой на неназванный источник пишет, что Шамалов не заработал на продаже пакета ничего, так как якобы "ему были доверены эти акции на правах члена семьи Путина". "Эта привилегия закончилась, когда закончился брак", - цитирует Блумберг еще троих своих собеседников.

Получается, что брак Тихоновой и Шамалова мог распасться еще в 2017 году, судя по данным Блумберга.

Как Шамалов стал вторым крупнейшим акционером "Сибура"

Шамалов родился 22 марта 1982 году в Ленинграде. Его карьера развивалась стремительно.

В 2002 году в возрасте 20 лет пришел на работу в "Газпром" юристом, следует из его биографии на сайте "Сибура". Затем с 2004-го по 2008 год он работал в "Рособоронэкспорте", Газпромбанке и аппарате правительства при премьерах Михаиле Фрадкове и Викторе Зубкове.

В "Сибур" он пришел в июне 2008 году на должность вице-президента по административной поддержке бизнеса. На тот момент ему только исполнилось 26 лет.

В 2011 году мировая конъюнктура улучшилась, и в компании стартовала опционная программа для менеджмента, которой воспользовался молодой управленец. В результате он стал миноритарным акционером компании с долей в 4,3%, писал Forbes.

"Я решил сфокусироваться на нефтехимической отрасли в обозримой перспективе и был готов в дальнейшем увеличивать пакет", - говорил сам Шамалов в интервью "Коммерсанту" в 2015 году.

А уже в 2014 году Шамалов купил у Геннадия Тимченко - российского миллиардера, которого Путин называл своим другом и который находится под санкциями США - 17% "Сибура".

Условия покупки, как говорил Шамалов, начали обсуждаться летом 2013 года - то есть уже после свадьбы с Тихоновой, о которой писало агентство Рейтер, указывая, что ее отпраздновали в феврале 2013 года.

"Геннадий Николаевич [Тимченко] всегда говорил, что, если будет адекватная цена, он готов продать. Вопрос условий. В процессе поэтапного приобретения первого пакета у меня возникла идея о дальнейшем увеличении, - рассказывал Шамалов "Коммерсанту". - Сначала, летом 2013 года, были ни к чему не обязывающие обсуждения, потом мы пришли к определенным параметрам".

По его словам, для этой покупки он взял кредит в Газпромбанке. Условия не разглашались. Вся компания для сделки была оценена в 10 млрд долларов, сказал тогда Шамалов "Коммерсанту". Эту же сумму называл глава "Сибура" Дмитрий Конов в интервью "Ведомостям".

В итоге 32-летний Шамалов стал владельцем второго по величине пакета акций после основного акционера Леонида Михельсона, который сейчас возглавляет рейтинг миллиардеров российского Forbes.

Ситуация была нетипичной для российского бизнеса - Шамалов даже не был первым лицом компании. На это обратили внимание журналисты "Ведомостей" в 2014 году, когда брали интервью у главы "Сибура". На что Конов ответил: "Возможно, но это не означает, что такая ситуация нерабочая и она не имеет права на существование".

На вопрос, как долго такая ситуация может продлиться, он тогда ответил, что "это решение, которое нам нужно будет обсуждать".

"Посмотрим в том числе на персональные планы Кирилла Николаевича. Он работает в компании около шести лет, и его зоны ответственности за это время сильно выросли. Поэтому как заместитель председателя правления это хороший, сильный руководитель, значительно выросший за время работы в "Сибуре", - говорил Конов.

Сам Михельсон стал владельцем "Сибур Холдинга" в 2010 году, договорившись о покупке с прежним владельцем - Газпромбанком. А уже осенью 2011 года поделился долей с Тимченко. Тот получил 37,5% акций.

Влияют ли эти изменения в составе акционеров и размере их пакетов акций на саму компанию? "Это не тот случай, когда акционерные движения что-то меняют в стратегии компании", - сказал Русской службе Би-би-си глава экспертного центра "Платформа" Алексей Фирсов.

"Это инвестиции конкретных физических или юридических лиц. И здесь на поверхности согласование воли всех участников корпорации и отсутствие публичных фактов о спорах. Говорить о том, что кто-то один или другой владеет, для компании разницы нет", - соглашается партнер Paragon Advice Александр Захаров.

Шамалов и "Сибур" сейчас

Сейчас у Кирила Шамалова 3,9% акций "Сибура". В декабре 2017 года совет директоров компании избрал его членом правления компании "на срок до 5 февраля 2019 года включительно".

Он вышел из состава правления в 2015 году, когда стал вторым крупнейшим акционером "Сибура". Но сохранил пост в совете директоров.

Почему он вернулся в правление, компания не комментировала. Пост в совете директоров за ним также сохраняется.