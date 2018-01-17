Насколько Северная Корея сильна в спорте?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ли Сегван завоевал золото в опорном прыжке

Благодаря информационной шумихе и политическим интригам, связанным с возможной отправкой Северной Кореей своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, главным лейтмотивом этого события станет девиз - "Главное не победа, а участие".

Участие сборной страны в Олимпиаде все еще под вопросом и может ограничиться выступлением двух фигуристов.

Возможно, это кого-то удивит, но в Северной Корее есть виды спорта, в которых спортсмены страны очень сильны или даже являются мировыми лидерами.

Взять, к примеру, летние Олимпийские игры. В командном зачете у северных корейцев в общей сложности 54 медали. Это намного больше, чем у таких более крупных стран, как Индия или Нигерия.

Большинство олимпийских успехов страны связаны с тяжелой атлетикой. Северокорейские штангисты установили три мировых и два олимпийских рекорда.

На последних Играх в Рио-де-Жанейро они завоевали семь медалей, в том числе две золотые, в результате чего в итоговом командном зачете КНДР оказалась в середине списка.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Матч между женскими футбольными сборными Северной и Южной Корей на стадионе Ким Ир Сена в апреле 2017 года

Женская сборная Северной Кореи занимает 11 место в мировом рейтинге по версии ФИФА. И хотя команда не попала на Чемпионат мира 2019 года, провалив квалификационный турнир, ей удалось завоевать кубок Восточной Азии в декабре прошлого года. Ранее в 2016 году молодежная сборная победила на Кубке мира 2016 года.

В 2011 году у пяти игроков сборной в анализах были обнаружены следы допинга, что сильно сказалось на репутации команды.

Мужская сборная по футболу за всю свою историю принимала участие лишь в двух чемпионатах мира. Сейчас в мировом рейтинге она на 126 месте.

Команда прекрасно показала себя в 1966 году на ЧМ в Англии, добравшись до полуфинала. В турнире 2010 года северокорейцы хорошо сыграли с командой Бразилии, уступив ей с минимальным счетом 2-1, но затем последовал разгром от Португалии 7-0.

В последней международной игре КНДР сыграла вничью со сборной Китая 1-1. Сейчас северных корейцев тренирует норвежец Йорн Андерсен.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Детей активно привлекают к спорту и физкультуре

Ожидается, что Северная Корея отправит на Зимнюю Олимпиаду своих тхэквондистов для показательных выступлений. Как известно, спортсмены этой страны традиционно сильны в это дисциплине.

К сожалению, северокорейские тхэквондисты выступают под эгидой Международной федерации тхэквондо, а южнокорейцы - Всемирной федерации тхэквондо, которая входит в Международный Олимпийский комитет, а соответственно и в программу Летних Олимпийских игр.

На недавних международных соревнованиях по тхэквондо в Пхеньяне северокорейцы завоевали 22 золотые медали. На втором месте в общем командном зачете была Россия с семью медалями высшей пробы.

Северная Корея активно развивает этот вид спорта. Недавно там были построены два крупных спорткомплекса, говорит историк тхэквондо Джордж Витал.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Северная Корея может отправить на Зимнюю Олимпиаду своих тхэквондистов для показательных выступлений

И в тхэквондо, и в других видах спорта в Северной Корее таланты определяют с раннего возраста.

Чтобы дети стали первоклассными спортсменами, в них вкладываются время и средства. Особо одаренные посещают специальные спортивные школы "олимпийского резерва".

Эксперт по спорту в Северной Корее Удо Меркель, не раз бывавший на спортивных объектах страны, говорит, что, несмотря на высокий уровень бедности, ведущие спортсмены тренируются в современных спортзалах, оборудованных по последнему слову техники.

Большинство северокорейцев занимаются физкультурой и спортом, что свойственно всем коммунистическим странам. Периодически проводятся соревнования, которые организуют армия, государственные организации и профсоюзы.

В 1980-х годах власти начали кампанию, целью которой стало обучить жителей контактным видам спорта (например, бокс и тхэквондо) и стрельбе.

По мнению эксперта по вопросам Северной Кореи Майкла Мэддена, когда население страны занято какой-либо организованной властями общей физической активностью, режим может не волноваться.