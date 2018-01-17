Пресса Британии: при Трампе возникает новый мировой порядок

В обзоре британских газет от 17 января:

Британскую армию перестанут воспринимать всерьез

Газета Sun пишет, что бывший замминистра обороны Великобритании в консервативном правительстве сэр Майк Пеннинг выступил с заявлением о шокирующем состоянии британских вооруженных сил. Пеннинг занимал этот пост в 2016-17 годах.

По его словам, вот-вот к британской армии никто не будет относиться серьезно, так как расходы на оборону были сокращены до минимума.

По словам Пеннинга, служащие в десантных батальонах SAS и SBS настолько утомлены из-за постоянных командировок в зоны боевых действий, что многие из них просто увольняются.

Сторожевые корабли Королевского военно-морского флота, следящие за перемещениями российских подводных лодок, могут находиться в море не более шести дней, так как их команды не укомплектованы полностью.

У флота также нет достаточно кораблей для того, чтобы принимать участие в операции против пиратов у берегов Восточной Африки.

Британские войска были направлены в Восточную Европу для защиты стран региона от России с бронированными лендроверами, предназначенными для пустынной местности, так как на переброску туда танков ушло бы слишком много времени.

"Всему есть предел, - цитирует Sun бывшего замминистра. - В армии служат всего 82 тысячи человек - этого недостаточно для быстрого развертывания наших сил".

"Если число военнослужащих еще снизится, мы просто не сможем делать того, чего от нас ожидают жители Великобритании и наши союзники", - уверяет он.

По словам бывшего Пеннинга, Британии также трудно противостоять ВМФ России. Он напомнил, что российские военные корабли проходят через Ла-Манш не шутки ради, а для того, чтобы проверить британскую боеготовность.

Представитель канцелярии премьер-министра, со своей стороны, напомнила, что оборонный бюджет Британии достигает 36 млрд фунтов стерлингов, а к 2020-2021 годам повысится до 40 миллиардов. Это крупнейший оборонный бюджет в Европе, второй по величине в НАТО, и пятый во всем мире.

Заявление Пеннинга было сделано в очень неудобный для премьер-министра Терезы Мэй момент, так как в ближайшее время она должна встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Одной из главных тем переговоров будет как раз военное сотрудничество между двумя странами, пишет Sun.

Военные мечты Лондона и Парижа

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что на протяжении истории Великобритания и Франции часто считали друг друга заклятыми врагами, однако в последние годы тесно сотрудничают в области обороны.

Это две крупнейшие военные державы в Европе, и их военное сотрудничество играет важнейшую роль в обеспечении безопасности континента.

За последние 10 лет эти отношения стали особенно тесными. Это также служит доказательством того, что Великобритания серьезно намерена работать с другими странами Европы.

Президент Франции надеется, что Лондон поддержит его инициативу европейской интервенции, направленной на большую интеграцию вооруженных сил стран Европы.

На данный момент это лишь предложение французского президента, но если его поддержит Лондон, то оно станет значительно более весомым.

Великобритания с давних времен скептически относится к военной интеграции с европейскими странами. Но продолжающиеся бюджетные сокращения указывают на то, что она больше не может позволить себе занимать столь скептическую позицию.

Если британские власти и в самом деле хотят нового партнерства со странами ЕС, основанного на вопросах безопасности и обороны, как заявляла Тереза Мэй, то им нужен какой-то план, как этого добиться. Подобный план как раз и предлагает Макрон.

Англо-французский саммит пройдет на фоне скорого начала переговоров о будущих отношениях между Великобританией и ЕС.

Обе стороны согласны, что сотрудничество в сферах безопасности и обороны не должно зависеть от переговоров по вопросу о торговле.

Но общие проблемы безопасности могут помочь достичь соглашения и по другим вопросам - не только с Францией, но и со всей Европой.

Новый глобальный порядок

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Кона Кохлина, в которой тот пишет, что, учитывая тот факт, что переговоры по "брекситу" заходят в критически важную фазу, визит французского президента в Великобританию дает премьер-министру Терезе Мэй замечательную возможность начать создавать новые глобальные альянсы, которые будут необходимы стране после выхода из состава ЕС.

Но не стоит забывать, пишет автор, что у нас на глазах происходят радикальные и сложные преобразования на международной арене.

Администрация Трампа уже выражает сомнения в отношении существующего мирового порядка, а рост мощи новых держав, таких как Китай, приводит к изменениям в глобальных альянсах.

Индия все теснее сотрудничает с Израилем. Это, в свою очередь, укрепляет сотрудничество между Пакистаном и Китаем.

Россия также использует в своих целях серьезные изменения на международной арене. Ее недавняя интервенция в Сирии наглядно демонстрирует желание Москвы расширить свою сферу влияния.

В течение десятилетий Ближний Восток был практически недоступен для России. Но на фоне нерешительности президента Обамы России удалось создать там новую сеть союзников.

Это всего лишь несколько примеров меняющегося геополитического ландшафта, и Британия не может игнорировать эти изменения, в особенности после "брексита".

Эра Трампа означает не только кардинальные изменения того, как Америка поддерживает отношения с остальным миром. Устанавливается новый мировой порядок, в которым старые убеждения заменяются новыми возможностями, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

Одиночество также вредно, как и курение

Daily Mail в своей передовице пишет, что премьер-министр Тереза Мэй учредила в правительстве новую должность - а именно в министерстве культуры, спорта, массовых коммуникаций и цифровых технологий. И должность эта - заместитель министра по борьбе с одиночеством.

Насколько известно, пишет газета, до девяти миллионов взрослых людей в Британии страдают от одиночества.

Новый замминистра Трейси Крауч должна теперь организовать кампанию по борьбе с этой социальной эпидемией, пишет газета.

Эксперты уверяют, что продолжительное одиночество настолько же вредно для здоровья, как регулярное курение.

Тереза Мэй заявила, что одиночество - грустная реальность для слишком многих людей. "Я хочу, чтобы мы все предприняли усилия в борьбе против одиночества, от которого страдают пожилые люди, а также те, кто помогает больным родственникам, те, кто потерял близких, и те, кому просто не с кем поговорить и поделиться мыслями", - сказала премьер-министр.

По ее словам, сразу несколько министерств разработают общую стратегию борьбы с этой проблемой.

В Благотворительной организации Age UK, занимающейся помощью пожилым людям, утверждают, что в среднем около 200 тысяч британцев не разговаривают с друзьями или родственниками более месяца.

Одиночество также испытывают 85% подростков с инвалидностью.

Эксперты говорят, что одиночество может нанести существенный урон психическому здоровью и на треть повышает риск преждевременной смерти, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com