СМИ России: власти заманивают избирателей на участки

В обзоре российских газет от 17 января:

"Ведомости": прибавит ли опрос авторитета выборам?

О новом способе привлечь граждан на избирательные участки пишут "Ведомости". По версии издания, инициатива властей о проведении 18 марта голосования за проекты благоустройства городских территорий - это способ повысить явку на выборах президента.

Голосование будет проводиться в рамках курируемого минстроем приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". До 1марта местные власти должны обеспечить разработку и публикацию в СМИ дизайн-проектов благоустройства, в течение 15 дней с ними ознакомятся граждане, а еще не позже чем через неделю должно пройти рейтинговое голосование. Таким образом, голосовать можно 17-18 марта, а пункты голосования устроят рядом с избирательными участками.

Газета пишет, что в среду Владимир Путин встретится в Коломне с участниками Форума малых городов, одной из тем которого станет специфика реализации проектов формирования комфортной городской среды. Проблема благоустройства территорий тоже будет обсуждаться, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время, в штабе Путина утверждают: избирательный штаб не имеет отношения к инициативе провести голосование по благоустройству в день выборов президента.

Губернаторы также отрицают прямую связь опроса с выборами. В Рязанской области опросы по теме формирования комфортной городской среды проводятся постоянно, говорит глава региона Николай Любимов. Голосование по благоустройству пройдет и 18 марта, и накануне, так как пул лучших проектов должен быть сформирован в марте, отмечает губернатор: "Это удобно - если люди придут на выборы, можно будет их там в большем количестве спросить". С ним согласны и главы других регионов.

О том, что Кремль считает высокую явку избирателей на президентские выборы одной из главных задач, "Ведомостям" не раз говорили собеседники в администрации президента. Обсуждалась идея проведения региональных референдумов, но в большинстве регионов от этого отказались.

Один из чиновников рассказал, что все-таки цель опросов - повысить явку на выборы, говорит он. Места для голосования будут рядом с участками, добавляет собеседник: "Этот опрос и так должны были провести в ходе программы минстроя, поэтому решили совместить приятное с полезным".

Использование для опросов темы благоустройства связано с тем, что программа минстроя - единственная, в которой закладывалось участие граждан, говорит еще один собеседник, близкий к администрации. Человек, близкий к руководству одного из регионов, указывает, что "тему еще надо вывести в топ, пока она периферийная".

Законом подобные опросы не запрещены, если не проводятся в помещении для голосования и не связаны с кем-либо из кандидатов, говорит сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц: "Однако все зависит от того, какое у них будет сопровождение - например, не будет ли где-то указано, что опрос был инициирован президентом".

Политолог Александр Кынев считает, что "попытка повышать явку за счет придумывания референдумов и опросов выглядит искусственно": "Когда меняли часовые пояса, никого не спрашивали, а теперь решили вдруг всех спросить. Это выглядит попыткой любым путем загнать людей на участки. У людей возникает вопрос: для чего это нужно? И авторитета выборам это не прибавляет".

"Дождь": 55 незаконных сюжетов в поддержку Путина

Занимающаяся наблюдением за выборами организация "Голос" получила жалобы на телевизионные ролики, в которых содержатся признаки предвыборной агитации, сообщает телеканал "Дождь"

В заявлении организации говорится, что за последние 20 дней избирательной кампании она получила 55 сообщений о фактах выхода на федеральных, региональных и местных телеканалах материалов, содержащих "явные признаки незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов в президенты России".

Все 55 роликов, по мнению организации, нарушающих закон, поддерживают действующего президента России Владимира Путина. Среди телеканалов, которые, как говорится в жалобах, допустили нарушения, упомянуты ВГТРК, "Первый канал", "Пятый канал", НТВ, а также 42 местных и региональных телеканала.

"Голос" напоминает, что телевидение для значительной доли россиян - один из главных источников информации, а "в период избирательной кампании влияние телевизора на формирование у большинства избирателей отношения к выборам и кандидатам является решающим".

В большинстве сюжетов "содержится информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением В.В. Путиным служебных обязанностей президента России (освещается сбор подписей, открытие избирательных штабов и т.п. деятельность кандидата, а не должностного лица)", сообщает организация.

"Сюжеты очевидно способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В.В. Путину", - делает вывод организация.

Эти сюжеты не оплачены из избирательного фонда, и организация просит Центризбирком "выразить публичное осуждение", разослать СМИ разъяснения, а также обязать каналы, допустившие нарушения, предоставить "бесплатное эфирное время иным кандидатам в то же время суток, и в том же объеме, как было предоставлено для сюжетов с незаконной предвыборной агитацией".

РБК: по делу "Седьмой студии" предъявлен новый иск

Минкульт подал иск в СКР о взыскании с фигурантов дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова более 133 млн рублей, пишет РБК. По делу "Седьмой студии" министерство было признано пострадавшим в ноябре 2017 года.

Защита режиссера Кирилла Серебренникова, который по делу "Седьмой студии" обвиняется в хищении бюджетных средств, считает, что иск не обоснован.

"Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева (на показаниях которой строится позиция обвинения) заключила досудебное соглашение: от страха перед следствием она говорит то, о чем ее просят", - сообщила РБК адвокат Серебренникова Ирина Поверинова.

Во вторник, 16 января, Басманный суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову на три месяца. Во время заседания тот заявил, что Масляева оговорила других фигурантов дела ради минимального наказания для себя.

На судебный процесс по продлению ареста поддержать Серебренникова пришли артисты "Гоголь-центра", актрисы Чулпан Хаматова и Виктория Исакова, писатель Виктория Токарева, ранее подписавшие письмо в защиту режиссера. В августе этого года обращение в поддержку Серебренникова подписали 175 деятелей культуры.

Подача искового заявления минкульта против Серебренникова - это попытка ведомства полностью отстраниться от скандального дела, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"Первопричина же - в общем законодательном регулировании финансирования сферы театральной деятельности, - сказал он. - Кирилл Серебренников прямо заявил, что без обналичивания получаемых денег просто невозможно поставить ни один спектакль, а эта процедура крайне неурегулирована, и все это крайне сложно осуществлять в соответствии с существующим законодательством".

Ведомство же не хочет, чтобы критику системы финансирования театральной деятельности можно было отнести на счет минкульта, поэтому всячески пытается отстраниться от дела - с помощью подачи иска, считает Салин.

Минкульт, подавая иск, выражает лояльность силовым структурам и тем органам, которые проводят расследование, считает политолог Алексей Макаркин.

"Возникает парадоксальная ситуация: еще нет судебного решения, и суд может решить, что средства были израсходованы по назначению, а минкультуры уже просит взыскать большую сумму", - говорит политолог. По его мнению, ведомство таким образом открещивается и дистанцируется и от режиссера Серебренникова.

Вряд ли приговор Серебренникову по делу "Седьмой студии" будет вынесен до президентских выборов - такой скандальный вопрос, "чувствительный для деятелей культуры", ни к чему выносить на обсуждение в период президентской кампании.

"Коммерсант": число туров за рубеж на праздники выросло в три раза

В наступившем году россияне решили отправиться на февральские и мартовские праздники за рубеж: продажи туров в этот период увеличились более чем в три раза, пишет "Коммерсант".

У туристов пользуются спросом Чехия, ОАЭ и Таиланд. Туры по России, напротив, перестали интересовать путешественников, утверждают туроператоры.

По словам представителя сервиса Onlinetur.ru Игоря Блинова, на праздничные выходные приходятся 28% всех продаж на февраль, в прошлом году речь шла о 19%, в 2016 году - 11%. Похожие данные у объединенной сети "Горячие туры" и ТБГ, по подсчетам которой, за год продажи на период выходных увеличились в 3,5 раза.

Резкий рост спроса на период праздников в марте и феврале Игорь Блинов называет нетипичным: эти даты приходятся на межсезонье, период традиционно низкого спроса на рынке организованного туризма. Он связывает изменения в этом году с общей экономической стабилизацией.

"Люди перестали бояться планировать путешествия, продажи на эти выходные у нас начались еще в сентябре, многие покупали туры по акциям раннего бронирования", - рассуждает он. Директор по продажам Level Travel Ольга Анисько считает, что важным фактором стали и удачно выпавшие выходные.

Интерес россиян к непродолжительным организованным поездкам в Европу на период праздников начал восстанавливаться после длительного спада: путешественники с 2015 года отказывались от них, стремясь сократить расходы.

Повышение спроса на туристические поездки за рубеж стало одним из главных трендов организованного рынка в прошлом году.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, служба мониторинга Би-би-си