Тест на когнитивные способности: сравните себя с Трампом

  • 17 января 2018
Дональд Трамп Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент США Дональд Трамп не показал отклонений при прохождении теста на когнитивные способности, заявил врач Белого дома Ронни Джексон. Но какой именно тест он проходил? И пройдете ли его вы?

Врачебное обследование Трамп прошел в пятницу на прошлой неделе в Мэриленде, где его осматривали военные врачи. В среду врач Белого дома Ронни Джексон сказал, что президент находится "в превосходном здравии" как физически, так и умственно.

Трамп проходил нейропсихологический тест, известный как MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Би-би-си предлагает попробовать свои силы в мини-версии теста из пяти вопросов.

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