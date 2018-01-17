Тест на когнитивные способности: сравните себя с Трампом

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент США Дональд Трамп не показал отклонений при прохождении теста на когнитивные способности, заявил врач Белого дома Ронни Джексон. Но какой именно тест он проходил? И пройдете ли его вы?

Врачебное обследование Трамп прошел в пятницу на прошлой неделе в Мэриленде, где его осматривали военные врачи. В среду врач Белого дома Ронни Джексон сказал, что президент находится "в превосходном здравии" как физически, так и умственно.

Трамп проходил нейропсихологический тест, известный как MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Би-би-си предлагает попробовать свои силы в мини-версии теста из пяти вопросов.