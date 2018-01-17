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В мире стало тревожнее с той поры, как президент США Дональд Трамп издал свой декрет "Америка прежде всего", чья мрачная и преисполненная безысходности тональность встревожила союзников и заинтриговала недругов. Но стал ли мир после избрания Дональда Трампа более опасным местом, чем прежде?

Короткий ответ: нет, если непредвзято посмотреть на мировые события.

Президент Трамп, возможно, разжег определенные страхи и посеял смуту в умах своим сумбурным и неуравновешенным "Твиттер"-каналом. Однако он не нанес удара по союзам, деятельность которых ставил под вопрос. Он не начал ни одной новой войны и в общем и целом следовал канве, прочерченной его предшественником Бараком Обамой, в отношении старых войн.

Так что, хоть Трамп и навел некоторого шороху, он до сих пор ничего не взорвал и не разрушил.

Однако не подводит ли своими действиями этот довольно нетривиальный верховный главнокомандующий нас ближе к какому-нибудь опасному мировому кризису?

Вот мои умозаключения на этот счет.

Победа на Ближнем Востоке - ИГ

После того, как Трамп стал президентом, джихадистская группировка "Исламское государство", ранее успешно захватывавшая все более обширные территории Ирака и Сирии, оказалась на грани полного разгрома. Созданный исламистами халифат испарился, а его остатки ищут спасения в бегстве.

Да, группировка пустила метастазы своих активных последователей в других частях мира, и она остается брендом, продолжающим подталкивать экстремистов к насилию. Однако ее нервный центр вырезан, что существенно ослабляет исходящую от нее угрозу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Войска коалиции нанесли ИГ серьезные поражения на земле

Можно спорить о том, присуждать ли лавры победы над ИГ Трампу или же он просто довел до конца то, что было начато еще при Обаме. Он следовал обамовскому шаблону - поддерживая местные силы ударами с воздуха и операциями специальных сил на земле, - однако он заметно форсировал ход кампании и дал американским командирам более широкие полномочия по ее проведению.

Это оказало существенный эффект, говорит Брет Макгерк, спецпосланник в международной коалиции по борьбе с ИГ, который работал на обоих президентов.

Как бы то ни было, это произошло в дежурство Трампа, и есть все основания считать это его самым большим успехом на международной арене.

Вердикт: Успех

Нестабильность на Ближнем Востоке - Иран

Год назад американцы совместно с пятью другими мировыми державами уменьшили опасность появления у Ирана собственной атомной бомбы, добившись соглашения, которое сдерживало развитие его ядерной программы.

Это соглашение, как считается, работает, хотя Трамп говорит, что оно глубоко дефектно и нуждается в "починке". Он угрожает выйти из договора, если только помогавшие его заключить европейцы не займут более жесткой позиции.

Трамп хочет, чтобы наложенные на Иран ядерные рестрикции оказались перманентными, желает ограничить его программу в области ракетного оружия, а также оказать противодействие "злонамеренной" активности Тегерана, не затронутой договором, - в частности, речь идет об иранской поддержке группировок в регионе, представляющих угрозу для союзников Запада.

В Европе соглашаются с тем, что все эти вопросы нуждаются в решении, однако не ценой ослабления ядерной сделки, которая, как там говорят, критически важна для их безопасности.

Существуют три потенциальные угрозы в случае, если соглашение с Ираном развалится: рост нестабильности на Ближнем Востоке, особенно с учетом всемерной поддержки, оказываемой Трампом региональному сопернику Ирана - Саудовской Аравии; плюс ослабление трансатлантического альянса, который выступал краеугольным камнем международной безопасности со времен Второй мировой войны.

Вердикт: Опасно

Ядерная война снова на горизонте

Северокорейский лидер Ким Чен Ын делает мир более опасным местом, разрабатывая ядерное оружие и угрожая им Соединенным Штатам.

Однако Трамп еще более обостряет ситуацию, отвечая на это пылкой риторикой и повышая риск нечаянного конфликта с изоляционистским и параноидальным режимом.

Действительно, его линия в этом вопросе напоминает качели, летающие от оскорбительных реплик и угроз к демонстрации готовности к переговорам и обратно. Сейчас он находится во второй фазе, следуя в русле предолимпийской разрядки в напряженности между двумя Кореями.

Кроме того, его администрация сумела заручиться мощной международной поддержкой своей стратегии усиления нажима на Пхеньян, объединяемой общим требованием отказа от обладания ядерным оружием.

Media playback is unsupported on your device Трамп о КНДР: "Человек-ракета начал самоубийственную миссию"

Как говорит Джон Негропонте, служивший заместителем госсекретаря при президенте Джордже Буше, подобные действия показывают, что Трамп пытается сделать мир безопаснее.

"Общественность расстроилась из-за того, что он назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" в ООН и это ставит под угрозу мир во всем мире? Да бросьте вы", - говорит он.

"Камни и палки могут переломать мне хребет, - добавляет бывший дипломат, цитируя старую английскую поговорку. - Но брань, как известно, на вороту не виснет".

Патрик Кронин, эксперт по странам Азии в Центре новой американской безопасности, говорит, что избранная Трампом линия балансирования на грани служит определенной цели: "Ким полагает, что мы не прибегнем к силе, и поэтому президент Трамп правомерно создает некий стресс, в своей маниакальной манере показывая, что до конца уверенным в этом быть нельзя".

Тем не менее, впервые после кубинского ракетного кризиса в 1962 году США пригрозили нанести удар по обладающему ядерным оружием государству. Это было рискованно и в то же время менее... нетривиально".

Вердикт: опасно

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Возврат к холодной войне

Говоря о холодной войне - недавняя ложная тревога на Гавайях, когда прозвучало предупреждение о приближающейся ракете, была вызвана работником, который нажал не на ту кнопку во время пересменки.

Уильям Перри, бывший министром обороны США в администрации Билла Клинтона, не понаслышке знаком с тем, что такое ложная тревога: в 1979 году его разбудил звонок дежурного офицера, и тогда он подумал, что ему предстоит стать свидетелем ядерного холокоста.

Перри контролировал процесс ядерного разоружения в 1990-е годы, и сейчас он предостерегает, что угроза возвратилась. "США и Россия сегодня противостоят друг другу с такой враждебностью, которая восстанавливает геополитические опасности холодной войны, - сказал он на недавнем форуме. - А поскольку США и Россия восстанавливают свои ядерные арсеналы, это восстанавливает и военные опасности холодной войны".

Как таковая это, безусловно, не вина Трампа.

Российский президент Владимир Путин повысил ставки своей интервенцией на Украине, и при Обаме президенты перестали общаться друг с другом хоть сколь-нибудь осмысленным способом.

Трамп хочет общаться с Путиным, возможно, даже слишком сильно. Однако он не может, поскольку споры о том, взаимодействовал ли его предвыборный штаб с Москвой в попытке повлиять на исход выборов в США, создали крайне токсичную атмосферу в Вашингтоне.

Иронично, что сегодняшние отношения с Россией куда хуже, чем были при Обаме.

Вердикт: тревожно

Америка отступает?

Трамп начал освобождать Америку от обязательств, накладываемых на нее сетью международных договоров, которые, по замыслу, призваны коллективно решать мировые проблемы.

Наиболее заметным шагом в этом направлении стал выход из Парижского соглашения по климату.

Верно, что это процесс занимает четыре года и что есть и другие факторы, которые смягчают последствия: отдельные штаты и частные компании сохраняют приверженность планам использования "чистой" энергии. Однако в целом Америка будет делать гораздо меньше для борьбы с глобальным потеплением, чем она могла бы.

В более широком смысле лозунг Трампа "Америка на первом месте", похоже, нацелен на разрушение альянсов и институтов, которые поддерживали мир на планете со времени окончания Второй мировой войны. Или, по меньшей мере, на отказ Америки от традиционно ведущей роли в поддержании их.

"Если Трамп преуспеет в демонтаже сложившегося порядка, в мире станет гораздо опаснее", - говорит журналист Дэвид Игнатиус, пишущий на международные темы в газете Washington Post. Однако, признался он, американская мощь носит долгосрочный характер и превосходит Трампа и его правление посредством твитов.

Ричард Хаас из Совета по международным отношениям настроен более пессимистично. Он написал в издании Atlantic, что никакая другая держава не способна занять место Америки, в случае если та снимет с себя обязанности активного блюстителя международного порядка.

Альтернатива американскому лидерству в сфере мирового порядка - это уменьшение порядка в мире", - полагает он.

Вердикт: тревожно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Америка эпохи Трампа вышла из многих международных соглашений

Ненадежно и непредсказуемо

Вы можете возразить, что Дональд Трамп ведом скорее своим непостоянным и неуправляемым темпераментом, нежели своей преданностью принципу "Америка на первом месте".

Это ввело практически постоянно действующий фактор неопределенности во внешнюю политику США, подпитываемый его "Твиттер"-каналом и часто вступающий в противоречие с его более последовательными высокопоставленными чиновниками.

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Сторонники Трампа говорят, что непредсказуемость его твитов может использоваться как рычаг в международных сделках. Или что их можно попросту игнорировать, поскольку на деле он крайне редко воплощает в жизнь высказанные там угрозы.

Однако это сбивает с толку как его союзников, так и недругов, силящихся понять, в чем в точности состоит политика США, и снижает степень уверенности в мире в американском лидерстве.

И мир становится менее комфортным местом пребывания - с непредсказуемым Белым домом в непредсказуемом мире.

Вердикт: тревожно