Голая акция у Освенцима: белорусы получили срок

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Адам Беляцкий проведет в польской тюрьме полтора года

Суд польского Освенцима приговорил 12 активистов к реальным срокам за обнаженный протест на территории концентрационного лагеря Аушвиц. Среди осужденных - двое белорусов. В ходе акции, которую они сами называли "антивоенной", активисты зарезали ягненка.

Что произошло?

В марте минувшего года группа молодых людей забросила на ворота лагеря полотно с надписью "Love", заменив таким образом первое слово печально известной надписи "Arbeit Macht Frei" ("Работа освобождает тебя").

12 человек разделись, приковали себя наручниками друг к другу и сели прямо под надписью - на дорогу, по которой ступал каждый новый узник Аушвица. После чего двое активистов - Адам Беляцкий и Никита Володько - зарезали ягненка.

Запретили заводить животных

Адам Беляцкий, сын известного белорусского оппозиционного активиста Алеся Беляцкого, был признан организатором акции и получил 1,5 года тюрьмы. Беляцкий уже несколько лет учится в Польше в Высшей Государственной школе кинематографа, телевидения и театра в Лодзи.

Никита Володько, актер запрещенного в Беларуси, но популярного на Западе белорусского "Свободного театра", получил 1 год и 2 месяца тюремного заключения.

Им обоим запретили заводить животных в течение 10 лет.

Кроме них виновными признаны 10 человек, среди них - два белоруса, украинец, немец и шесть поляков. Они получили наказания в виде штрафов в 10 тысяч злотых (почти $3000), ограничения свободы и обязательные работы, пишет газета Krakowska. Некоторые из осужденных обязаны будут заплатить 1373 злотых ($400) в пользу музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Беляцкий и Володько оштрафованы на $600 каждый за публичное убийство животного.

Приговоры не окончательные, их еще можно обжаловать.

Активистов признали виновными в "осквернении места памяти".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Несправедливо, что суд наказал нас за искусство", - прокомментировал приговор один из активистов

О пределе творческой свободы

Смысл акции, по словам активистов, выразить протест против военных конфликтов и кровопролития.

"Мы пришли на место массовых убийств людей в Освенциме, чтобы выразить свой протест против войн, которые происходят в мире. Особенно нас беспокоит война в соседней Украине и в Сирии. Мы сняли с себя одежду и провозгласили манифест, встали на колени и молились, чтобы сдержать военные конфликты. Это наша гражданская позиция, и мы хотели, чтобы нас услышали", - говорил еще до суда белорусской редакции "Еврорадио" театральный режиссер Дмитрий Чертков.

По его словам, участники акции были голыми, потому что "люди, которых массово убивали в Освенциме, также были без одежды".

Никита Володько в интервью белорусской "Радыё Свабода" рассказал, что убитого у ворот Освенцима ягненка участники акции кормили и обхаживали на съемной квартире. И, в общем-то, не ожидали даже, что питомца ждет смертная участь.

"Несправедливо, что суд наказал нас за искусство", - прокомментировал наказание Володько агентству AFP.

По словам Володько, они хотели "привлечь внимание к тому факту, что люди ничего не вынесли из случившегося в Освенциме" и не хотели осквернить память более чем миллиона жертв концентрационного лагеря.

"Нас не научили тому, что убивать - плохо, и мы продолжаем убивать", - говорит активист, у которого, по его словам, родственники погибли во время холокоста.

Правообладатель иллюстрации Zuma Image caption Активистов признали виновными в осквернении места памяти и публичном убийстве животного

Участники акции настаивают, что задумали не просто перфоманс - акцию хэппенинга. Хэппенинг, по актуальной классификации - форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. То есть, возможна импровизация - все без заранее одобренного сценария.

Ягненок стал, судя по реакции участников действа, частью вышедшей из-под контроля импровизации…

Идею акции поддержали не все.

"Эти люди осквернили одно из самых трагических мест в мире, бесстыдно пропагандируя свои смутные идеи, которые так и не объяснили. Это ранит тех, чьи близкие люди здесь погибли", - цитирует директора музея Петра Цывински агентство PAP.

О гражданской ответственности

Николай Халезин, создатель и режиссер "Свободного театра", в "Фейсбуке" с сомнением отнесся к акции: "Сам создавал многочисленные перфомансы. Этот считаю крайне неудачным".

Контролируемые государством белорусские СМИ активно комментируют приговор, обращая внимание на статус обреченных на польскую тюрьму действующих лиц: один - актер запрещенного властями в Беларуси "Свободного театра", другой - сын известного правозащитника Алеся Беляцкого.

Алесь Беляцкий, известный в мире и Беларуси правозащитник в комментариях о деле его сына журналистам отказывает, в соцсетях уходит от обсуждения.

Беляцкого в 2011 году приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за сокрытие от налогов средств, полученных из-за рубежа. Сам Беляцкий говорил, что деньги были направлены на правозащитную деятельность в Беларуси, а правозащитники называли дело Беляцкого политически мотивированным.

В соцсетях комментируют перформанс-хэппенинг

Голая акция у Освенцима не оставила комментаторов в соцсетях и на интернет-страницах СМИ равнодушными. Белорусы, судя по отзывам, не намерены защищать соотечественников.

"Правильно, а, может, и мало за такое. Нечего хером трясти там, где народ уничтожали", - пишет, комментируя приговор белорусам в Польше, на белорусской "Нашай Ніве" некто под ником LMI.

Там же некто Denis рассказывает: "В этом году узнали, что мой дед погиб в Аушвице. Это было очень больно для нас всех - его сына (моего отца), внуков, правнуков. Гадостно, что есть такие дурни, как эти участники поганого перфоманса"…

На "Здесь говорят" от популярного портала Tut.by - россыпь голосов и задиристая дискуссия.

"Решение польского суда считаю справедливым, как с точки зрения закона, так и с точки зрения морали. Если Адам Беляцкий, Никита Володько, кто-то из других фигурантов состоят в оппозиционных партиях, движениях, имеют четко выраженную общественную оппозиционную позицию, то это, несомненно, бросает тень на эти структуры. (… ) А так, конечно, сын за отца, как и отец за сына не в ответе", - пишет некто под ником isset.

Концентрационный лагерь Аушвиц был построен после оккупации Германией Польши во время Второй мировой войны.

Между 1940 и 1945 годами в лагере было убито около миллиона человек. Около 232 тысяч жертв составляют дети.