Как хорошо вы знаете песни Высоцкого? Проверьте себя
- 22 января 2018
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Легендарный поэт, актер и музыкант, кумир советской эпохи Владимир Высоцкий за свою короткую и бурную жизнь ответил на многие вопросы мироздания: почему аборигены съели Кука, можно ли раздвинуть горизонты и зачем идти в горы, если Эльбрус из самолета видно здорово?
Попробуйте теперь и вы. Пройдите тест, который мы подготовили к 80-летию со дня рождения любимого миллионами барда.