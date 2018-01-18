Пресса Британии: Швеция готовит население к войне

В обзоре британских газет от 18 января:

Пентагон нашел российскую и китайскую угрозу

Financial Times пишет, что Пентагон в своей новой стратегии национальной обороны намерен занять более агрессивную позицию по отношению к Москве и Пекину.

Это соответствует обнародованной в декабре Белым домом стратегии национальной безопасности, в которой основными противниками США названы Россия и Китай.

Газета цитирует неназванного высокопоставленного чиновника в Пентагоне, который видел этот секретный документ и утверждает, что США обеспокоены тем, что Москва и Пекин целенаправленно подрывают традиционное американское военное превосходство.

Частично стратегия будет опубликована в пятницу министром обороны США Джимом Мэттисом.

После нападений на США в сентябре 2001 года, президенты Джордж Буш и Барак Обама уделяли больше внимания борьбе с террором, а также Ираку и Афганистану.

Но администрация Трампа считает, что сейчас необходимо сконцентрироваться на подготовке к возможному крупному межгосударственному военному конфликту, а также модернизировать вооруженные силы перед лицом все более агрессивной военной политики России и Китая.

"Этот документ признает, что мы оказались в эпохе конкуренции между великими державами", - цитирует газета еще одного сотрудника Пентагона, также видевшего текст доклада.

Газета также цитирует Дэвида Очманека, который раньше работал в Пентагоне, а сейчас трудится в исследовательском институте корпорации RAND, по словам которого, "мы можем проиграть следующую войну".

В 2017 году Очманек давал показания в конгрессе о быстром укреплении военной мощи Китая и России.

"Китай и Россия добились больших успехов, развертывая новые технологии, с которыми наши военные не сталкивались после окончания холодной войны", - сказал он в интервью Financial Times.

В качестве примера он приводит разработку высокоточных ракетных систем дальнего радиуса действия, которые уже представляют собой угрозу американским базам.

Проект бюджета, предложенный президентом Трампом, предусматривает увеличение расходов Пентагона.

Критики, однако, отмечают, что наращивание военной мощи лишь увеличивает вероятность конфликта между ядерными державами, пишет Financial Times.

Стокгольм готовит народ к войне

Times пишет, что правительство Швеции в ближайшем времени отправит в каждый дом буклет с инструкциями, что делать и как выжить в случае начала войны.

Решение распространить буклет всему населению было принято на фоне растущих опасений агрессии со стороны России.

Аналогичный документ, под названием "Если придет война", публиковался в нейтральной Швеции между 1943 и 1961 годами. Его распространение населению было прекращено в 1991 году (хотя основные пункты печатались в телефонных справочниках), после распада Советского Союза.

Однако сейчас решено возобновить эту практику - в связи вопросом о безопасности стран Балтии.

Текст брошюры модернизирован с учетом современных возможных угроз.

Глава службы гражданской обороны Швеции Кристина Андерссон говорит, все население страны получит буклет к июню. В нем содержатся советы о том, как - среди прочего - противостоять таким современным угрозам, как теракты, кибератаки или пандемии, а также информация о конвенциональных военных действиях и советы, где и как в случае кризиса обеспечить себя запасами еды, воды и топлива.

По словам Кристины Андерссон, правительство решило возобновить публикацию этих инструкций в связи с обострившейся ситуацией в регионе - например, из-за постоянных российских военных учений.

"Все общество должно быть готов к конфликту, а не только армия. Мы не использовали таких слов, как "тотальная оборона" или "повышенная готовность", вот уже 25-30 лет, и многие граждане практически ничего про это не знают", - объясняет она.

"В прошлом буклет был посвящен лишь военным действиям. Сейчас перед нами стоят гораздо более сложные угрозы - от терактов, до пандемий и манипуляции информацией. Люди должны знать об этом - и знать, что с этим делать", - продолжает Андерссон.

В старом буклете содержалась информация о том, как звучат сирены тревоги, как себя вести в бомбоубежищах и что брать с собой в случае приказа об эвакуации. В бомбоубежище рекомендовалось взять документы, соответствующую ситуации одежду, туалетную бумагу, еду, фонарик и - по возможности - противогаз, если их раздавали.

Шведская Комиссия по вопросам обороны заявила в декабре, что "нельзя исключить возможного военного нападения на Швецию".

Не так давно в стране возобновили призыв в армию, а также начали укреплять оборону стратегического острова Готланд в Балтийском море.

Среди прочего шведы направляет на остров ракетные установки, вывезенные оттуда в 1990-е годы и до сих пор хранившиеся на складах музеев, пишет Times.

Иран, США и нестабильность на Ближнем Востоке

Independent публикует статью своего аналитика Патрика Кокберна, в которой тот пишет, что президент США Дональд Трамп может вскоре пожалеть о своих воинственных слова в адрес Ирана.

Конфронтация между США и Ираном уже дестабилизирует территории Ближнего Востока, только что избавившиеся от власти запрещенной экстремистской группировки "Исламское государство".

"Нарастающие американские угрозы в адрес Ирана означают, что Тегеран еще более активно будет защищать свои позиции в Ираке и Сирии", - цитирует Кокберн неназванного бывшего иракского министра.

Он предупреждает, что высокопоставленные члены администрации Трампа, в особенности бывшие военные, готовы прибегнуть к любым мерам против Ирана, кроме прямых военных действий. И эти люди, по его словам, сильно недооценивают мощь иранского режима.

В прошлую пятницу произошел очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном, после того как президент Трамп заявил, что в последний раз подписывает отсрочку возврата режима санкций против Тегерана.

По его словам, он больше не будет этого делать, пока существующая с Ираном договоренность по вопросу о ядерной программе страны не будет значительно изменена, а это вряд ли произойдет.

Никто на Ближнем Востоке не знает, насколько серьезно следует относиться к воинственным словам Трампа, но Иран, несомненно, предпримет меры предосторожности.

"Иранское правительство считает, что другие хотят его свергнуть, и их можно понять", - цитирует Кокберн премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

"Для самозащиты они вынуждены вести действия за пределами своих границ", - добавляет он.

В самом Ираке отношения между американскими и иранскими силами всегда представляли собой гремучую смесь открытой конкуренции и негласного сотрудничества. Назначение Абади, также как и его предшественника Нури аль-Малики, было одобрено как Вашингтоном, так и Тегераном.

Эти странные взаимоотношения между Ираном и США достаточно хрупки, и приносят плоды лишь когда у обеих стран одни и те же цели - как, например, в случае борьбы с ИГ.

Тем временем правительство Ирака пытается лавировать между обоими своими союзниками, стараясь при этом не зависеть слишком сильно ни от одного из них.

Некоторые обозреватели напоминают, что за агрессивной риторикой Трампа часто не следует никаких практических действий.

Но на Ближнем Востоке к угрозам относятся серьезно - и, даже если речь идет о пустых угрозах, реакция может быть очень жесткой.

Так произошло, например, в 2003 году, когда неоконсерваторы в Вашингтоне заговорили о том, что после падения режима Саддама Хуссейна пришло время менять режим в Тегеране и Дамаске.

В ответ Сирия и Иран сделали все возможное, чтобы США не удалось стабилизировать оккупацию Ирака.

Если Трампу удастся подорвать ядерное соглашение с Ираном, то США могут вскоре пожалеть, что на Ближнем Востоке разгорелись новые конфликты, которые ничем хорошим не кончатся, пишет Патрик Кокберн в Independent.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com