СМИ России: Путин опирается на малые города

В обзоре российских СМИ от 18 января:

"Ведомости": "несущий проект" избирательной кампании Путина

Малые города получат новые средства на благоустройство, финансирование проекта по формированию комфортной городской среды в 2018 году будет увеличено с 25 млрд до 30 млрд рублей, пишут "Ведомости". Газета называет проект "несущим" для избирательной кампании президента России Владимира Путина.

В среду Путин провел встречу с мэрами малых и исторических городов в Коломне, где "с удивлением узнал", что выделенные 25 млрд поступили в регионы, но до малых городов не дошли.

"Это странно. Нам нужно выработать какую-то методику. Мне говорят: не отнимать же теперь у тех, кому что-то досталось. Да, но нужно сделать это распределение справедливым", - цитирует президента газета.

В зависимости от численности населения малые города должны получить на благоустройство суммы от 30 млн до 100 млн рублей, исторические поселения - по 50 млн рублей, пояснил Путин. Проекты благоустройства, которые получат федеральное финансирование, обязательно должны быть одобрены гражданами, подчеркнул президент.

И в день выборов президента 18 марта в большинстве российских регионов пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов. По официальной версии, опросы граждан проходят в рамках все того же проекта по созданию комфортной городской среды, на реализацию которого в 2017-2020 гг. предполагается потратить более 124 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

В Кремле ожидают, что это голосование будет способствовать и повышению явки на выборах президента, говорили ранее "Ведомостям" близкие к администрации президента собеседники.

Одобрение Путиным дополнительного финансирования программы благоустройства городов логично: эта программа - один из больших несущих проектов президентской избирательной кампании, поскольку затрагивает максимально широкое количество избирателей, говорит политолог Евгений Минченко.

В рамках этого проекта будут проводиться локальные референдумы по программам благоустройства, напоминает он: "Это системная история: есть большой проект, направленный на повышение явки [на президентских выборах], и есть дополнительное финансирование этого проекта".

РБК: санкции вводятся на автомате

В Совете Федерации предложили ввести санкции в отношении руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет РБК.

Сенаторы подготовили предварительную версию списка лиц. Они были причастны причастных к отстранению России от Олимпиады-2018. В список попали, в частности, глава WADA Крейг Риди и спецпрокурор США Роберт Мюллер, в общей сложности более 10 человек, рассказали два источника в аппарате верхней палаты российского парламента.

Санкции к иностранным чиновникам собираются применить после зимней Олимпиады в Корее, хотя официально сенаторы подготовку таких санкций не подтверждают.

Решение о персональных санкциях соответствует базовой логике ухудшения отношений России и Запада, заявил РБК политолог Евгений Минченко. При этом он отметил, что России не стоит сейчас ссориться с международными спортивными организациями, так как впереди другие международные соревнования, в том числе чемпионат мира по футболу в России.

По мнению руководителя программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, разработка новых санкций "происходит уже почти автоматически" - так Россия привыкла отвечать на угрозы со стороны западных государств.

Ранее принятие новых санкций способствовало консолидации населения вокруг Владимира Путина, но теперь машина по разработке санкций уже далеко не так эффектно работает. "Все привыкли жить под ограничениями и отвечать санкциями на обиды", - считает политолог.

"Коммерсант": Россия защищает рубежи

В среду ФСБ опубликовала проект президентского указа "Основы государственной пограничной политики России", и его комментирует "Коммерсант". По мнению издания, в документе значительно расширяется список потенциальных угроз и уточняется перечень национальных интересов РФ.

Указ заменит аналогичный документ, утвержденный первым президентом России Борисом Ельциным в 1996 году. В проекте 2018 года упор сделан на изменившуюся геополитическую ситуацию, которая ставит РФ под удар международного терроризма и сепаратизма, а также негативных последствий дестабилизации обстановки на приграничных территориях.

В проекте указа описывается перечень угроз, которым предстоит противостоять, а также названы факторы, провоцирующие их появление. При этом авторы проекта отмечают, что внешние обстоятельства заставляют Россию изменить поведение и в правовом, и в социально-политическом смысле. Так, в законопроекте говорится, что Россия опасается территориальных притязаний "ряда иностранных государств".

Среди новых рисков также называют стихийные бедствия, экологические катастрофы, эпидемии болезней людей и животных (точнее, их появление в РФ).

Заместитель думского комитета по обороне Виктор Заварзин ("Единая Россия") говорит, что есть "тонкие вопросы и новые проблемы, которые должны быть отражены в документе".

"В связи с Сирией и Украиной мы должны показывать нерушимость границ, - уверен Заварзин. - Мы укрепим их до такой степени, что россияне будут чувствовать себя спокойно".

"Очень своевременный документ, может даже, его нужно было принять раньше, - прокомментировал заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"). - Необходимо реагировать на внешние и внутренние изменения, в том числе, в странах, трансграничных с Россией".

По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, в 1996 году "мы только-только разбежались по национальным квартирам", "фактически жили в постсоветском пространстве", и связи со спецслужбами и пограничными службами соседних стран - особенно тех, которые вошли в СНГ, - оставались крепкими. Но с тех пор отношения со многими соседними странами осложнились.

"Стала опасной граница с Украиной, очень сильно поднялся международный терроризм, который представляет угрозу для нашей страны, кроме того, к нашим границам придвинулись НАТО", - поясняет он.

Перечисление в числе угроз сепаратистских настроений на приграничных территориях, по мнению сенатора, - скорее "профилактическая мера".

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, служба мониторинга Би-би-си