Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Нидерландах особенно пострадали водители грузовиков

Власти в Нидерландах приостановили все рейсы, прибывающие и отбывающие в аэропорту Схипхол, из-за сильного ветра.

Порывы ветра достигали ночью и утром в четверг 140 км в час. Прервано также железнодорожное сообщение на большей части территории страны.

Северную Европу накрыл ураган "Элеонор"

В аэропорту Схипхол, одном из крупнейших в Европе, закрыты оба зала отправления. Руководство аэропорта объявило, что регистрация по-прежнему ведется, и что рейсы будут постепенно возобновляться.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В аэрпорту Схипхол отменены рейсы

В настоящее время шторм сместился в сторону Германии. В земле Рур остановлено железнодорожное движение. Сообщается о хаосе на автомобильных дорогах. Многое автомагистрали завалены упавшими деревьями.

Полиция перекрыла для движения центр города Алмере к востоку от Амстердама. Сообщается, что 17 грузовиков перевернулись из-за порывов ветра.

Железнодорожная компания NS и оператор ProRail сообщают о повреждении рельсовых путей и подвесной контактной сети.

Хаос в Германии

Ветер ураганной силы обрушился на западные районы Германии, где шторм получил название "Фридерике".

В самой густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия государственная железнодорожная компания Deautsche Bahn приостановила движение поездов на всех маршрутах, в том числе и в отдельных районах земли Рейнланд-Палатинат.

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В других районах Германии снижена скорость движения поездов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ветер заставил спешиться этих велосипедистов в Роттердаме

Отменены десятки авиарейсов. В аэропорту Кёльн-Бонн отменен каждый четвертый рейс.

Шторм постепенно сдвигается к восточным границам Германии.