Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах
Власти в Нидерландах приостановили все рейсы, прибывающие и отбывающие в аэропорту Схипхол, из-за сильного ветра.
Порывы ветра достигали ночью и утром в четверг 140 км в час. Прервано также железнодорожное сообщение на большей части территории страны.
Северную Европу накрыл ураган "Элеонор"
В аэропорту Схипхол, одном из крупнейших в Европе, закрыты оба зала отправления. Руководство аэропорта объявило, что регистрация по-прежнему ведется, и что рейсы будут постепенно возобновляться.
В настоящее время шторм сместился в сторону Германии. В земле Рур остановлено железнодорожное движение. Сообщается о хаосе на автомобильных дорогах. Многое автомагистрали завалены упавшими деревьями.
Полиция перекрыла для движения центр города Алмере к востоку от Амстердама. Сообщается, что 17 грузовиков перевернулись из-за порывов ветра.
Железнодорожная компания NS и оператор ProRail сообщают о повреждении рельсовых путей и подвесной контактной сети.
Хаос в Германии
Ветер ураганной силы обрушился на западные районы Германии, где шторм получил название "Фридерике".
В самой густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия государственная железнодорожная компания Deautsche Bahn приостановила движение поездов на всех маршрутах, в том числе и в отдельных районах земли Рейнланд-Палатинат.
В других районах Германии снижена скорость движения поездов.
Отменены десятки авиарейсов. В аэропорту Кёльн-Бонн отменен каждый четвертый рейс.
Шторм постепенно сдвигается к восточным границам Германии.