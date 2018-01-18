Трамп отрицает, что сменил позицию по стене на границе с Мексикой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Прототип" участка стены в Тихуане, на границе Мексики и США

Президент США Дональд Трамп отрицает, что отказался от идеи строительства стены на границе с Мексикой. Ранее глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что позиция Трампа по постройке стены "эволюционировала", и теперь Белый дом планирует закрыть стеной лишь около трети границы, а Мексика не должна оплачивать строительство.

Трамп написал серию постов в "Твиттере" после интервью главы своего аппарата Джона Келли, в котором тот сказал, что планы президента относительно постройки стены существенно изменились, и в частности, что Белый дом отказался от идеи заставить Мексику оплатить строительство.

"Стена будет оплачена Мексикой - прямо, косвенно, или в долгосрочной перспективе," - написал президент в "Твиттере", добавив, что соглашение о свободной торговле с США и Канадой (NAFTA) приносит Мексике большую прибыль, потратить часть которой на постройку стены было бы, по его мнению, легко.

"Эволюция"

Келли сделал своё заявление в интервью телеканалу Fox News после того, как газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что он обсуждал планы по постройке стены с группой законодателей-демократов, представляющих интересы латиноамериканцев.

По информации Washington Post, Келли на встрече заявил, что Трамп не был достаточно осведомлен, когда давал обещания о сооружении стены, что США не будут строить стену вдоль всей южной границы, и что Белый дом отказался от идеи заставить Мексику оплатить строительство.

В эфире Fox News Келли не стал отрицать, что действительно высказывался об обещаниях Трампа и назвал изменение взглядов президента на строительство стены "эволюционным".

"Этот президент прошел через некоторый эволюционный процесс... и я напомнил всем, кто находился в комнате, что они все порой делают в ходе своих кампаний обещания, некоторые из которых могут быть и необоснованными", - сказал Келли, говоря о своей встрече с демократами.

Трамп в своем "Твиттере" в среду заявил, что его видение стены никогда не менялось.

"Стена - это стена. Она не менялась и не эволюционировала с первого дня, когда я её придумал. Некоторые ее части можно сделать прозрачными, а строить стену в местах, где есть естественные преграды - пустыни, горы или реки - изначально не планировалось," - написал президент.

Почему стена важна сейчас

В ночь на субботу конгресс США должен принять закон, который обеспечит финансирование госорганов до следующего месяца. Если этого не произойдет, правительственные учреждения в США в выходные закроются из-за отсутствия финансирования.

В прошлом партийные конфликты несколько раз создавали угрозу закрытия правительства, но каждый раз этого удавалось избежать.

В конгрессе идет ожесточенная полемика между демократами и республиканцами по вопросам миграции, усугубившаяся на прошлой неделе, после того как СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Трамп назвал Сальвадор, Гаити и страны Африки "вонючими дырами".

Демократы хотят включить в законопроект о финансировании госорганов меры для защиты нелегалов, выросших в США, - так называемых "мечтателей". Президент Трамп ранее выступал за отмену программы по их поддержке.

Ранее Трамп говорил, что может отказаться от намерения отменить программу в обмен на поддержку демократов в принятии финансирования мер по повышению безопасности на границах, в которые входит и постройка стены.

Как изменились планы по постройке стены?

Как заявил Джон Келли, сегодня власти планируют закрыть стеной 1125 километров из 3100 километров границы между Мексикой и США. Это включает ремонт или замену уже существующих барьеров на границе.

Расходы на строительство Келли оценил в $20 млрд . Изначально Дональд Трамп обещал, что стена обойдется в $10-12 млрд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Келли (слева) занял пост главы аппарата Белого дома в июле

Во время своей предвыборной кампании Трамп также обещал, что постройку стены полностью оплатит Мексика.

В интервью Fox News Келли заявил, что администрация США сейчас ищет другие источники финансирования. Среди них он назвал повышение визовых сборов или изменение условий NAFTA, соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой.

"Участвовать в выборах - совсем не то же самое, что управлять страной," - сказал Келли.

Стратегические переговоры

Ни республиканцы, ни демократы не хотят, чтобы на них лежала ответственность, если законопроект о краткосрочном финансировании работы госорганов не удастся принять.

У республиканцев есть преимущество в виде большинства в обеих палатах конгресса, но считается, что они разделены по ключевым вопросам.

Корреспондет Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер считает, что если республиканцы в палате представителей сплотятся, то им удастся принять какие-то меры, чтобы обеспечить работу правительства и вовсе без поддержки демократов. Однако в этом случае, когда эти меры дойдут до сената, демократы могут попытаться их заблокировать и таким образом инициировать прекращение работы правительства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крайний срок для принятия резолюции конгресса о финансировании госорганов - ночь на субботу

Чего хотят демократы?

Демократы хотят, чтобы в законопроект о финансировании работы госучреждений были включены меры по защите около 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые приехали в США детьми. Эту категорию мигрантов называют "мечтателями".

Партии ведут отдельные переговоры по вопросу миграции, но полемика сильно обострилась после того, как Трамп, по сообщениям СМИ, назвал несколько стран, откуда в США приезжают мигранты, "вонючими дырами".

Ранее сенаторы-республиканцы говорили, что вопрос включения мер по защите "мечтателей" в законопроект о финансировании по-прежнему открыт.

Однако в администрации Трампа недавно заявили, что вопрос закрыт, и вопросов миграции в законопроекте не будет. Вместо этого партии продолжат переговоры о миграции после того, как законопроект о финансировании работы госорганов будет принят, заявили в Белом доме.

Что предлагают республиканцы

Республиканцы в палате представителей хотят, чтобы демократы поддержали их версию законопроекта, представленную во вторник. В республиканской версии законопроекта есть пункт о продлении на шесть лет программы по медицинскому страхованию детей (Children's Healthcare Insurance Programme, или Chip).

В рамках программы застрахованы около девяти миллионов детей, ее продление - один из приоритетов для демократов.

Чтобы принять законопроект до пятницы, скорее всего, понадобится поддержка хотя бы части демократов в палате представителей.

Разве что-то подобное не происходило совсем недавно?

Происходило. В декабре конгресс принял похожий законопроект, которым продлил финансирование госорганов до 19 января.

Тогда законодатели надеялись, что успеют к этому сроку договориться по вопросу миграции.

Если нынешний аналогичный законопроект примут, финансирование госорганов будет продлено до 16 февраля, потом все может повториться.