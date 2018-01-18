Навальный борется за выдвижение в президенты. Юридический баттл
Оппозиционер Алексей Навальный продолжает бороться за свое право участвовать в выборах президента России и снова обжаловал решение в Верховном суде.
В четверг, 18 января, политик подал жалобу в президиум Верховного суда, где оспорил решение нижестоящих инстанций о запрете на его выдвижение кандидатом.
До этого в регистрации кандидатом в президенты ему отказала Центральная избирательная комиссия России, он жаловался в Верховный суд и в Конституционный суд. Верховный суд уже выносил решение, подтверждающее позицию ЦИКа.
Почему Навальный убежден, что имеет право попасть в бюллетень, а противники выдвижения - что не имеет?
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Русская служба Би-би-си восстановила ход юридического баттла политика и его сторонников с судами, Центральной избирательной комиссией и другими противниками выдвижения Навального.
|Раунд 1. Федеральный закон против Конституции
|Команда Навального и сочувствующие
|ЦИК и противники выдвижения
|У Навального есть непогашенная судимость по делу "Кировлеса". Но в Конституции нет запрета на выдвижение в президенты людям с судимостью, но находящимся на свободе.
|В федеральном законе о выборах (№19-ФЗ)сказано, что люди с непогашенной судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям (к ним относится и Навальный) не могут выдвигаться в президенты.
|Конституция стоит выше всех остальных законов России.
|"Есть закон, и есть Конституция", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
|Навальный, как кандидат в президенты, соответствует всем параметрам, указанным в Конституции: он старше 35 лет (ему 41), и он более 10 лет проживает на территории России.
|Закон "О выборах Президента Российской Федерации" содержит запрет на избрание президентом лиц с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям.
|Ст.32 гласит, что не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Навальный дееспособен и не содержится в местах лишения свободы: его срок условный.
|К Навальному относится пункт 5.2.1. федерального закона - не может быть избранным осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления до истечения 10 лет со дня погашения судимости. Никаких оговорок о том, условным должен быть срок или реальным, в законе о выборах президента нет.Статья по делу "Кировлеса" - хищение - относится к тяжким. Размер хищения - особо крупный (16 млн рублей)."
|Федеральный закон ФЗ-19 по статусу ниже Конституции и не может расширять запреты сверх того, что есть в ней.
|В списке прав и свобод, которые нельзя ограничивать ни при каких условиях (таких как право на жизнь), право выдвигаться на выборы не упомянуто.
|Ограничивать права большого числа людей можно только во время чрезвычайного положения (войн, бедствий и так далее). Участие Навального в выборах президента не угрожает безопасности граждан. Режим ЧП в России не введен. Ограничение права политика быть избранным - это также нарушение конституционных прав избирателей, которые желали бы проголосовать за него.
|Право Алексея Навального отнято у него не ЦИКом, а его собственными проступками, которые привели к приговору. И не навсегда, а только на 10 лет после погашения судимости. Судимость Навального будет считаться погашенной по окончании 5-летнего условного срока. Баллотироваться на выборах он может, но не раньше 2028 года.
|Решение Конституционного суда по закону о выборах не было единогласным, Один из судей в особом мнении заявил, что осужденным по тяжким статьям должно быть разрешено выдвигаться на выборах.
|Конституционный суд рассмотрел закон и постановил, что 10-летний запрет баллотироваться не противоречит Конституции.
|Раунд 2. Европейский суд против российских
|Команда Навального и сочувствующие
|ЦИК России и противники выдвижения
|Европейский суд по правам человека признал первый приговор по делу "Кировлеса" незаконным. Поэтому судимость с Навального должна быть снята.
|Судимость Навального не снята и не погашена. Есть действующий приговор Ленинского суда Кировской области от 8 февраля 2017 года (второй приговор по делу "Кировлеса").
|Верховный суд России принял сторону ЕСПЧ и сам своим решением отменил первый приговор по "Кировлесу", то есть фактически признал его незаконным.
|ЕСПЧ не имеет полномочий отменить приговор российского суда. Второй приговор по "Кировлесу" не был отменен.
|Второй приговор по делу "Кировлеса" и ход всего процесса был идентичен первому, и ЕСПЧ осудил его.
|ЕСПЧ не может снять судимость. Его решения не имеют прямой силы внутри России.
|Международные договоры, подписанные Россией, имеют приоритет над национальными законами, гласит Конституция. Поэтому решение ЕСПЧ выше решения районного суда Кировской области.
|Конституционный суд России в 2015 году постановил, что не все решения ЕСПЧ обязательны для выполнения Российской Федерацией.
|Власть целенаправленно организовала судебные процессы против Навального, чтобы закрыть ему все возможности баллотироваться. В период, когда у Навального не было судимости, ни он, ни кто-то другой не мог баллотироваться в президенты России, так как до выборов оставался почти год.
|В период между 16 ноября 2016 года и 3 мая 2017 года, когда первый приговор был отменен, а второй еще не вступил в силу, у Алексея Навального не было судимости. Если бы он выдвинулся на выборы в эти дни, ЦИК бы его зарегистрировал.
Раунд 3. Что дальше?
- Если президиум ВС встанет на сторону Навального и отменит все прошлые решения суда, оппозиционер имеет шанс получить регистрацию на выборах.
- Если президиум не удовлетворит жалобу оппозиционера, он обещает обратиться в Европейский суд по правам человека.
- Политик подал жалобу в Конституционный суд с просьбой признать мешающий ему выдвинуться закон неконституционным.