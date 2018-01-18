Навальный борется за выдвижение в президенты. Юридический баттл

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный убежден, что имеет полное право выдвигаться в президенты России согласно Конституции

Оппозиционер Алексей Навальный продолжает бороться за свое право участвовать в выборах президента России и снова обжаловал решение в Верховном суде.

В четверг, 18 января, политик подал жалобу в президиум Верховного суда, где оспорил решение нижестоящих инстанций о запрете на его выдвижение кандидатом.

До этого в регистрации кандидатом в президенты ему отказала Центральная избирательная комиссия России, он жаловался в Верховный суд и в Конституционный суд. Верховный суд уже выносил решение, подтверждающее позицию ЦИКа.

Почему Навальный убежден, что имеет право попасть в бюллетень, а противники выдвижения - что не имеет?

Русская служба Би-би-си восстановила ход юридического баттла политика и его сторонников с судами, Центральной избирательной комиссией и другими противниками выдвижения Навального.

Раунд 1. Федеральный закон против Конституции Команда Навального и сочувствующие ЦИК и противники выдвижения У Навального есть непогашенная судимость по делу "Кировлеса". Но в Конституции нет запрета на выдвижение в президенты людям с судимостью, но находящимся на свободе. В федеральном законе о выборах (№19-ФЗ)сказано, что люди с непогашенной судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям (к ним относится и Навальный) не могут выдвигаться в президенты. Конституция стоит выше всех остальных законов России. "Есть закон, и есть Конституция", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Навальный, как кандидат в президенты, соответствует всем параметрам, указанным в Конституции: он старше 35 лет (ему 41), и он более 10 лет проживает на территории России. Закон "О выборах Президента Российской Федерации" содержит запрет на избрание президентом лиц с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям. Ст.32 гласит, что не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Навальный дееспособен и не содержится в местах лишения свободы: его срок условный. К Навальному относится пункт 5.2.1. федерального закона - не может быть избранным осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления до истечения 10 лет со дня погашения судимости. Никаких оговорок о том, условным должен быть срок или реальным, в законе о выборах президента нет.Статья по делу "Кировлеса" - хищение - относится к тяжким. Размер хищения - особо крупный (16 млн рублей)." Федеральный закон ФЗ-19 по статусу ниже Конституции и не может расширять запреты сверх того, что есть в ней. В списке прав и свобод, которые нельзя ограничивать ни при каких условиях (таких как право на жизнь), право выдвигаться на выборы не упомянуто. Ограничивать права большого числа людей можно только во время чрезвычайного положения (войн, бедствий и так далее). Участие Навального в выборах президента не угрожает безопасности граждан. Режим ЧП в России не введен. Ограничение права политика быть избранным - это также нарушение конституционных прав избирателей, которые желали бы проголосовать за него. Право Алексея Навального отнято у него не ЦИКом, а его собственными проступками, которые привели к приговору. И не навсегда, а только на 10 лет после погашения судимости. Судимость Навального будет считаться погашенной по окончании 5-летнего условного срока. Баллотироваться на выборах он может, но не раньше 2028 года. Решение Конституционного суда по закону о выборах не было единогласным, Один из судей в особом мнении заявил, что осужденным по тяжким статьям должно быть разрешено выдвигаться на выборах. Конституционный суд рассмотрел закон и постановил, что 10-летний запрет баллотироваться не противоречит Конституции.

Media playback is unsupported on your device "Розовые и упитанные": речь и спор Алексея Навального в ЦИКе

Раунд 2. Европейский суд против российских Команда Навального и сочувствующие ЦИК России и противники выдвижения Европейский суд по правам человека признал первый приговор по делу "Кировлеса" незаконным. Поэтому судимость с Навального должна быть снята. Судимость Навального не снята и не погашена. Есть действующий приговор Ленинского суда Кировской области от 8 февраля 2017 года (второй приговор по делу "Кировлеса"). Верховный суд России принял сторону ЕСПЧ и сам своим решением отменил первый приговор по "Кировлесу", то есть фактически признал его незаконным. ЕСПЧ не имеет полномочий отменить приговор российского суда. Второй приговор по "Кировлесу" не был отменен. Второй приговор по делу "Кировлеса" и ход всего процесса был идентичен первому, и ЕСПЧ осудил его. ЕСПЧ не может снять судимость. Его решения не имеют прямой силы внутри России. Международные договоры, подписанные Россией, имеют приоритет над национальными законами, гласит Конституция. Поэтому решение ЕСПЧ выше решения районного суда Кировской области. Конституционный суд России в 2015 году постановил, что не все решения ЕСПЧ обязательны для выполнения Российской Федерацией. Власть целенаправленно организовала судебные процессы против Навального, чтобы закрыть ему все возможности баллотироваться. В период, когда у Навального не было судимости, ни он, ни кто-то другой не мог баллотироваться в президенты России, так как до выборов оставался почти год. В период между 16 ноября 2016 года и 3 мая 2017 года, когда первый приговор был отменен, а второй еще не вступил в силу, у Алексея Навального не было судимости. Если бы он выдвинулся на выборы в эти дни, ЦИК бы его зарегистрировал.

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL TERESCHENKO/TASS Image caption Председатель ЦИК России Элла Памфилова настаивает на приоритете федерального закона над Конституцией

Раунд 3. Что дальше?