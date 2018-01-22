"Изгоем не был": почему бурятский школьник взялся за топор

Image caption Подростки, с которыми поговорили корреспонденты Би-би-си, утверждают, что в Сосновом бору есть группа молодых ребят, которая следует правилам субкультуры АУЕ

Поселок Сосновый бор находится в сосновом бору, неподалеку от живописного горного хребта. Доехать сюда из Улан-Удэ можно за полчаса. В городке живет около 8 тысяч человек, большая часть из них это военные - те, кто служит сейчас, и те, кто уже вышел на пенсию, а также их семьи. В минувшие выходные въезд в Сосновый Бор закрыли для приезжих из-за того,что в пятницу утром подросток с топором и коктейлем Молотова напал на учеников школы.

Но если сесть в машину жителя Соснового бора с пропуском на лобовом стекле, шлагбаум открывается.

В день нападения, по словам жителей, военный городок был похож на место проведения антитеррористической операции. И даже на следующее утро по заснеженным городским улицам и вдоль бетонных заборов военных частей, исписанных примитивными граффити, все ещё курсируют пешие и автомобильные военные патрули.

Последний раз подобные меры безопасности здесь, наверное, вводили лишь в 2011 году, когда в Сосновом бору проходила встреча тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева с корейским лидером Ким Чен Иром. Для города это было историческое событие.

В советское время Сосновый бор назывался Улан-Удэ-40: это был закрытый военный гарнизон. После распада СССР город сначала сменил безликое имя на более живописное, а в 2011-м стал открытым для посещения и вошёл в состав столицы Бурятии в качестве обычного микрорайона.

Большинство населения живет в пятиэтажках или двухэтажных деревянных бараках. Здесь расквартированы две армейские бригады: 102-я бригада материально-технического обеспечения и 11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада.

Десантники дислоцируются в Сосновом бору с 1993 года. Бойцы бригады участвовали в боевых действиях в Афганистане и Чечне. А также, по словам мэра Улан-Удэ Александра Голкова, "принимали участие в ряде важных миссий по охране государственных границ в Республике Крым, выполнению миротворческих операций в Сирии, стратегическому сдерживанию на Курильских островах".

"Все друг друга знают и уверены в безопасности"

В этой бригаде служит и отчим девятиклассника Андрей (все имена подростков изменены), который до недавнего времени ходил в местную школу номер 5. По данным "Московского комсомольца", вечером 18 января офицер пришёл со службы около 22:30, заглянул к пасынку в комнату и велел ложиться спать.

На следующее утро отчим ребёнка уже не видел, так как ранним утром уехал по делам. По словам одноклассника, Андрей на первом уроке в своем классе не появился. Около 9:30 утра с топором, вероятно, украденным из гаража отчима, он поднялся в кабинет на третьем этаже, где вела урок русского языка у седьмого класса учительница Ирина Раменская. Судя по свидетельствам очевидцев, открыв дверь в кабинет, он бросил внутрь коктейль Молотова. Класс загорелся.

Image caption Директор школы рассказал прессе, что охраны не было, так как на её оплату "не выделяли денег"

"Я стала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет - там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью", - привел телеграмм-канал Mash (связан с порталом Life) слова учительницы.

В результате нападения пострадали шесть человек: пятеро семиклассников и учительница. По данным улан-удинской больницы скорой медицинской помощи имени Антонова на вечер 21 января, одна девочка все ещё находится в коме после сложной операции.

Ученики, которые во время нападения находились в школе, рассказали, что эвакуация проходила хаотично. "Нас эвакуировали только через 20 минут после пожара. Где-то в 9:30 закинули "Молотов", сработала сигнализация, но учитель не придал этому должного значения, и нас начали эвакуировать на перемене только", - вспоминает одноклассник нападавшего, Виталий.

"Шел второй урок, середина урока. Прозвенела сирена. У нас в прошлой четверти школьники баловались тем, что на сирену нажимали и убегали. Мы сначала тоже не поверили, но потом крики начались, паника, и мы начали все выходить. Мы вышли, потом подъехали пожарные и скорая", - рассказал Русской службе Би-би-си Денис.

Позже директор школы Сергей Разуваев рассказал корреспонденту : "У нас только 60-летняя вахтерша на входе. Денег на оплату не выделяли, а родители не хотели скидываться на охрану и тревожную кнопку, объясняя это тем, что все друг друга знают, живут в военном городке и уверены в безопасности. В здании установлена только аварийная кнопка вызова пожарной охраны. Она и сработала в первую очередь".

После атаки Андрей ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна третьего этажа. На улице его задержали сотрудники полиции. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице под охраной.

Местная пресса со ссылкой на полицию сообщила, что позже были задержаны ещё два предполагаемых сообщника нападавшего: его одноклассник Алексей и бывший ученик той же школы Иван. Алексей свою причастность к нападению отрицает, сообщают местные СМИ.

Официально правоохранительные органы не сообщали, что задержан еще кто-то, кроме Андрея. Следственное управление следственного комитета по Бурятии в пятницу возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более несовершеннолетних (по той же статье ведётся дело о об атаке на школу в Перми).

В своем пресс-релизе ведомство сообщило, что "мотивы преступления выясняются". В тот же день дело передали в главное следственное управление СК, к расследованию добавилась и статья "Халатность". С тех пор никакой информации о причинах нападения следствие пока не обнародовало.

"Друзей много было, как у всех"

Image caption Знакомые нападавшего говорят, что он был тихим и спокойным подростком, со многими дружил

Спокойный мальчик, учился на тройки, часто в компании ребят был лидером, но мало общался с учениками своего класса - так описывают Андрея одноклассники и одношкольники. "Относительно своего класса он изгоем не был, и за пределами класса у него были друзья", - рассказал Русской службе Би-би-си Семён (учится на год младше). "Девушки у него не было, но друзей много было, как у всех", - подтверждает Денис из параллельного класса.

Адрей жил с матерью, отчимом - майором ВДВ - и двумя младшими сводными братьями. Подростки утверждают, что отчим обходился с Андреем строго. "[Майор] к своим детям хорошо относился, а к нему [Андрею] - предвзято. Ругался на него часто", - говорит Денис. Возможно, из-за двух маленьких детей Андрею уделяли мало внимания в семье, считает его знакомый Семён.

Нередко Андрей опаздывал на уроки и иногда пропадал где-то с друзьями на переменах, но конфликтов ни с учителями, ни с другими учениками у него не было, добавляет его одноклассница Ксения.

Ребята подтверждают, что Андрей и Алексей дружили, каких-то особенных увлечений у них не было. Андрей какое-то время занимался самбо, но потом бросил; Алексей учился лучше друга - на четверки, увлекался историей и обществознанием. "Он и Леша обычные мальчики, как и мы. О них не подумаешь даже, что они такое могли сделать", - говорит Денис.

Русской службе Би-би-си удалось поговорить с восемью школьниками, и пятеро из них говорили об Алексее как о возможном сообщнике Андрея, а трое не упоминали об этом. "Алексей не причастен к нападению, он только, возможно, частично знал план", - утверждает одна из учениц школы.

Одноклассник нападавшего Виталий рассказал, что Андрей и Алексей за несколько недель до произошедшего начали вести себя "подозрительно и агрессивно". Настолько, что над ними начали подшучивать другие школьники, говорить, что они что-то замышляют. "Когда упоминали что-то про теракт или вроде того, они начинали отводить взгляд и вообще пытались уйти от этой темы", - говорит Виталий.

За день до нападения Андрей вел себя "как обычно, только ни с кем не разговаривал", вспоминает одноклассник. Ученик параллельного класса Денис рассказал, что накануне нападения встретил Андрея около школы и тоже не заметил ничего подозрительного: "Мы с ним поздоровались, пообщались, он был спокойный, как обычно".

Предполагаемый сообщник нападавшего Алексей за некоторое время до атаки, по данным прессы, сменил имя в соцсетях на Константина Родзаевского, лидера Всероссийской фашистской партии, действовавшей в эмиграции в 1930-1940-х годах. Сам Андрей, рассказывают его знакомые, интересовался национализмом: "много об этом говорил, шутил, рисовал в тетради свастику".

А этим летом, вспоминает одноклассник Виталий, заводил с друзьями разговор о расстреле детей в американской школе Колумбайн: "Говорил про то, как много людей убили", но "эта тема быстро сменялась другой".

В одном из Telegram-каналов была опубликована фотография мальчика, сделанная сразу после задержания: Андрей был в футболке с надписью "KMFDM". Это название немецкой рок-группы, поклонником которой был Эрик Харрис - один из подростков, устроивших стрельбу в школе Колумбайн.

Третий предполагаемый участник идеи нападения, Иван, по описанию знавших его ребят, плохо учился, часто прогуливал уроки и состоял на учете в полиции из-за того, что в прошлом году побил школьника. Однако к этому моменту он школу уже бросил и, по некоторым данным, поступил в техникум.

Все ученики школы, с которыми удалось поговорить, сомневаются, что Андрей и Алексей дружили с Иваном и что они в принципе были знакомы.

"Двойка" по АУЕ

Image caption Местная шпана, по словам подростков, собиралась в заброшенной "гостинке" - примерно в 100 метрах от школы

Среди причин, которые могли толкнуть подростка совершить нападение на школу, часто называют возможное влияние молодежной субкультуры АУЕ - "арестантский уклад един" или "арестантское уркаганское единство". Считается, что её последователи используют блатную лексику, объединяются в локальные сообщества, стараются жить в соответствии с правилами криминального мира, материально поддерживают заключенных, а также вымогают деньги у тех, кто не входит в их круг.

О том, что молодежь стремительно криминализируется, а также романтизирует уголовный быт и самих уголовников, в России стали активно писать и говорить последние два года. Дошло до того, что в декабре 2016-го аббревиатура прозвучала на встрече российского президента Владимира Путина с Советом по правам человека. Общественники и СМИ утверждали, что субкультура АУЕ особенно популярна в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии.

В конце 2017 года Бурятский государственный университет провел анонимное анкетирование в школах на тему АУЕ-субкультуры. По данных исследования, 46% опрошенных школы номер 5 ответили, что в их школе или микрорайоне распространены криминальная культура и движение АУЕ.

Подростки, с которыми поговорили корреспонденты Би-би-си, утверждают, что в Сосновом бору есть группа молодых ребят, которая следует правилам субкультуры АУЕ: их около 30, и в основном это ученики 8-9 классов. "Чаще всего этим увлекаются те, у кого семьи неполноценные [имеются в виду неполные - прим. Би-би-си], которые бедновато живут", - описывает участников этой группы Денис.

Школьники, которые входят в это сообщество, периодически воруют вещи из раздевалки, "трясут деньги" с тех, кто не может за себя постоять, выпивают и слушают "низкосортный рэп" в колонках, рассказали Семен и Денис. Однако сказать, что школу терроризировали "ауешники", нельзя, говорят старшеклассники.

Раньше участники группы часто собирались в "гостинке" - заброшенной части гарнизонной гостиницы. Когда-то там находилось кафе. Теперь это заброшенные помещения: окна выбиты, стены разрисованы - идеальное укромное место для школьной шпаны. Ученики школы рассказали, что "ауешники" перестали собираться в "гостинке" около месяца назад. Полиция обратила на них внимание и перестала туда пускать.

Одноклассница Антона Ксения, которая живет в гарнизонной гостинице, вспомнила, что незадолго до нападения видела Андрея в заброшенной части здания в компании других мальчиков: "Они ходили туда два дня подряд. Я видела его и каких-то еще мальчиков, но не узнала их, потому что они были чуть ли не в одинаковых куртках". Подростки полагают, что именно в заброшенном кафе Андрей мог сделать коктейль Молотова, с которым пришел в школу.

Image caption Подростки полагают, что именно в заброшенном кафе Андрей мог сделать коктейль Молотова, с которым пришел в школу

При этом абсолютно все опрошенные ребята утверждают, что ни Андрей, ни Алексей не состояли в молодежной группировке, а вот Иван как раз с ними общался. "Вел себя подобающе участникам данного движения, одевался также: кожанки, спортивки "Адидас", к некоторым приставал, шутил зло", - описывает Ивана восьмиклассник Семен.

Одноклассник Андрея уверен, что непосредственным поводом нападения стала его двойка по литературе в четверти. Мальчик хотел стать юристом или полицейским, но из-за двойки мог быть не допущен к выпускным экзаменам. "Оценки всем ставила справедливо, хороший учитель, прозвища не было у нее", - говорит о пострадавшей Ирине Раменской Виталий.

"Учительница одна из самых добрых. Она справедливая, просто так двойки не ставит, всем дает исправить оценки. Может, у него изначально плохие оценки были, и она ему шанса не дала", - подтверждает Денис, у которого Раменская была классным руководителем.

Сама она также говорила о том, что Андрей мог решить проблему с учебой. "Никогда не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку", - передала слова учительницы пресс-секретарь больницы.

"Познавательный контент"

Атака в Улан-Удэ - уже третье за последние полгода нападение на школу в России. В одном случае подросток взял в социальной сети псевдоним американского убийцы Дилана Клиболда, устроившего стрельбу в Колумбайне, в другом был подписан на сообщества о Колумбайне, в третьем использовал символику, косвенно связанную с этим преступлением.

После случая в Улан-Удэ Роскомнадзор заявил, что будет блокировать сообщества в социальных сетях, призывающие к насилию. По мнению чиновников, именно соцсети могли спровоцировать школьников на агрессию.

Image caption После случая в Улан-Удэ Роскомнадзор заявил, что будет блокировать сообщества в социальных сетях, призывающие к насилию

Нападение на школу Колумбайн - не первое и не последнее нападение американских подростков на собственную школу - произошло в 1999 году, задолго до появления и широкого распространения соцсетей. Однако и тогда общественность искала причины трагедии в увлечении подростков компьютерами: главным злом была объявлена популярная в то время компьютерная игра DOOM.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли в Колумбайне 13 человек, после чего покончили с собой. Убийцы оставили богатое наследие: их дневники (где подростки описывают, как их унижают в школе, и планируют месть) читают и переводят на разные языки. Фанаты (называют себя "колумбайнеры") рисуют их портреты и делают мемы с их фотографиями. В социальной сети "ВКонтакте" зарегистрировано 48 Эриков Харрисов и 25 Диланов Клиболдов.

В пятницу в одной из групп "колумбайнеров" "ВКонтакте" появился эмоциональный пост.

"Мы не заставляем дебилов убивать своих одноклассников! Мы - просто кучка школьников-извращенцев, которым нравится жесткач! С таким же успехом вы можете обвинять "Вредные советы" Григория Остера в подстрекательстве к антисоциальному поведению", - обращались администраторы сообщества ко всем, кто заходит в подобные группы после трагедий в Перми и Улан-Удэ.

В тексте поста содержался призыв к подписчикам: "Эрик и Дилан не будут в аду гордиться тобой, если ты устроишь резню".

Группа закрылась вскоре после появления поста. Ее администратор Полина Р. призналась РУсской службе Би-би-си: она боится, что кто-то из посетителей группы хочет последовать примеру школьников, устроивших резню на этой неделе. "Мы старались преподносить эту тему более мягко и с минимумом жестокости", - оправдывалась администратор группы.

Полина хочет, чтобы подписчики знали правду как о жертвах, так и о стрелках. Она считает, что последние не заслуживают оправдания, но пожалеть их можно: "Большинство подписчиков проявляют жалость к Эрику и Дилану. Подростки читают историю жизни/дневники этих парней и находят в них себя. Многих унижают в школах. Кто-то интересуется, чтобы понять, зачем и почему они сделали это. А есть и просто девочки 13-17 лет, которым нравятся внешне Эрик и Дилан. Они делают милые картинки, гейские рисунки, пишут про них фанфики".

Создатель другой группы, назвавшийся Аароном, подчеркивает, что ни один из ответственных за события в Перми и Улан-Удэ не был его подписчиком. Впрочем, о них он отзывается снисходительно: "Вряд ли здоровый мужик или успешная девушка будет интересоваться подобным, конечно же, это еще дети".

Другой администратор тематического сообщества Юлия Куклова рассказала, что онлайн-сообщества "колумбайнеров" делятся на два типа: познавательные (посвященные истории преступления и биографиям преступников) и те, где содержались призывы к насилию и видео, романтизирующие убийц. Юлия Куклова была уверена, что ее группу не закроют, поскольку в ней был только "познавательный контент без какого-либо призыва к насилию". Группа до сих пор доступна, однако страница самой Юлии в воскресенье была удалена.

Сообщества "колумбайнеров" относятся к интернет-субкультуре "true crime" (от английского "настоящее преступление"). Помимо true crime есть и другие страницы с шутками об убийствах вроде "опускай руки, только если нагибаешься за топором".

Администратор одной из таких групп под названием "Логика убийцы", не пожелавший назвать своего имени, говорит, что его группа выполняет роль "страшилки" или фильма ужасов. Он убежден, что винить онлайн-группы не в чем: "Сообщества с черным юмором скорее являются местом, где психически здоровый человек выплескивает свои эмоции. Больной человек будет видеть призыв брать оружие и крушить все под рукой абсолютно везде". Пока Роскомнадзор не закрыл доступ к группе.

Насилие порождает насилие

После происшествия в Сосновом бору глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал ввести во всех школах региона пропускной режим и усилить психологическую службу в образовательных учреждениях. По словам главы Бурятии, нападение на школу произошло из-за "обстановки в обществе, медийного фона, социальных сетей, которые влияют на психологическое состояние [подростков]".

Депутат Госдумы Ирина Яровая обратилась к министру образования с предложением ввести в школах изучение информационной безопасности. Под этим депутат понимает "вопрос обучения ребенка первичным навыкам того, как себя нужно вести в ситуации, которая связана с поступлением тревожной информации через соцсети".

В октябре прошлого года партия "Единая Россия" провела конференцию, посвященную проблеме криминализации подростков, а в ноябре сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о запрете пропаганды культуры АУЕ.

В декабре 2017-го Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по борьбе с криминализацией подростков, рассказала Русской службе Би-би-си ответственный секретарь Совета при президенте России по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, у СПЧ есть данные, что проблема детской криминализации остро стоит в 46 регионах России.

Image caption Давняя история бурятских криминальных группировок и комплекс накопившихся в регионе социальных и управленческих проблем могут также быть причиной агрессивного поведения подротсков, считает местный депутат

"Никакими запретительными мерами мы не поборем это явление. Эта проблема не только что появилась, она всегда была. Если мы сейчас закроем социальные сети, мы не решим проблемы, должно быть комплексное взаимодействие гражданского общества, силовых структур, психологов-педагогов", - перечисляет Лантратова.

Законодатели, которые предлагают запретить какие-то явления в интернете, могут путать причину и следствие, подтверждает Александра Архипова, участник исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора" при РАНХиГС. К культу Колумбайна подростки обращаются, чтобы решить какие-то проблемы, говорит эксперт.

"Многие школьники воспринимают историю про Эрика и Дилана как историю Робин Гудов: "как клево они отомстили за то, что мы испытывали в школе". Но интересоваться историей Колумбайна - это одно, а вот повторять эти поступки - другое. И в основе этого (попытки повторения преступления) должно стоять какое-то личное насилие. Насилие порождает не прочитанная книга про Колумбайн, а другое насилие. Должно быть какие-то насилие в жизни этого школьника, которое он не мог решить - поэтому он узнавал, как другие люди с этим случаем справлялись", - объясняет Архипова.

В случае с нападением в Сосновом бору на поведение подростков повлияла не только доступность сведений о насилии в интернете, но и давняя история бурятских криминальных группировок и комплекс накопившихся в регионе социальных и управленческих проблем, полагает член комитета по молодежной политике Народного хурала Бурятии Баир Цыренов.

Впрочем, депутат уверен, что етсь и более масштабные причины, которые провоцируют подростков браться за оружие: вторжения одних стран на территорию других, гибель национальных лидеров в прямом эфире, кровопролитие в бывших союзных республиках, победные реляции военных, разгоны митингов - все это лишает людей ощущения, что есть хоть какая-то справедливость, размышляет депутат.

"Конечно, я не говорю, что этот мальчик обязательно делал такие глобальные выводы, но подсознательно это везде, - рассуждает Цыренов. - Целыми поколениями вырастают люди, которые не то что ненасильственно решать проблемы не могут, а не умеют сформулировать своё мнение, свои мысли, свои желания. Которые сами себе не могут ответить, чего они хотят. И все это превращается в кровавый хаос".

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