СМИ России: "эпоха Путина" и будущее России

В обзоре российских СМИ от 19 января:

"Коммерсант" и "Ведомости": "банк для оборонки"

Промсвязьбанк, находящийся на санации в фонде ЦБ, станет опорным банком для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на нескольких собеседников в финансово-экономическом блоке правительства и в банковском секторе.

По информации газеты, банк будет осуществлять операции по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам, включая банковское сопровождение, проведение расчетов с оборонными предприятиями, их кредитование, и поможет защитить от санкций оборонный комплекс и крупнейшие российские банки.

Вариант с Промсвязьбанком источник издания в аппарате правительства называют компромиссным: актив находится в тяжелом состоянии, но, сделав из него опорный банк оборонно-промышленного комплекса, негативный эффект "можно будет нивелировать".

"Такой банк стал бы первой целью для минфина США при введении очередного пакета ограничительных мер, - говорит собеседник "Коммерсанта". - Но в текущей ситуации для Промсвязьбанка это не имеет значения, превращение его в специализированный банк поможет избежать ненужных рисков другим системообразующим банкам".

"Промсвязьбанк достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, которые опасаются из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, - отмечает источник газеты в финансово-экономическом блоке правительства. - Сначала ЦБ закроет дыру в банке, затем определит, какой капитал необходим для осуществления новых функций. Затем состоится юридическая передача казначейству".

По оценке собеседников "Коммерсанта", все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут выполнены до конца марта.

Перспектива стать банком гособоронзаказа для Промсвязьбанка не лучшая, заявил "Ведомостям" человек, близкий к временной администрации ЦБ. Банк могут отключить от международных платежных систем Visa и Mastercard, будут проблемы в работе с иностранными контрагентами, банк может столкнуться с оттоком ликвидности, но ее быстро заместят деньгами предприятий ОПК.

Однако при таких условиях нормальный бизнес из банка скорее всего уйдет, пояснил собеседник издания.

"Ведомости": все будет нехорошо

Усиление точечных репрессий, под которые попадут неожиданные фигуры и организации, изоляционизм и продление "эпохи Путина" - таким, как пишут "Ведомости", видят будущее России эксперты Гайдаровского форума.

По их словам, ждать в этом году масштабных перемен не стоит - вероятнее всего, это будет год подготовки к переменам, например, к принятию новой конституции или выработке "новых правил, которые позволят сохранить нынешнему главе государства бразды правления так долго, как это возможно".

Россия же пока будет развиваться по прежним тенденциям: изоляционизм, усиление "селективных репрессий", нагнетание информационного фона.

Чтобы президент не превратился в "хромую утку", власти, по мнению участников Гайдаровского форума, нужно запускать новый серьезный процесс - "перехода власти от Путина-президента к Путину-вождю". Страна при этом будет продолжать "потихоньку деградировать".

Еще одно мнение - Путин сохранит влияние на политику и после 2024 года, но не заинтересован делать это путем изменения конституционных норм или кардинальной ломки системы госуправления, а все опасения по этому поводу - "скорее можно отнести к фобиям, чем к рациональному прогнозу".

"Коммерсант": "Возрождение" должны продать за месяц

Центробанк требует от бывших бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых до середины февраля продать контрольный пакет в банке "Возрождение", сообщает "Коммерсант".

По словам собеседника издания, регулятор крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с ключевым активом - Промсвязьбанком - и требует смены не только владельцев, но и сотрудников "Возрождения", чтобы там не осталось менеджеров, с ними связанных.

По данным "Коммерсанта", осенью Ананьевы и сами обсуждали возможность продажи своего пакета Отару Маргании (до 2015 года он владел блок-пакетом банка), а также Альфа-банку, Совкомбанку, Уралсибу и ВТБ. Однако переговоры оказались безуспешными, отмечает газета.

Источник издания в одном из этих кредитных учреждений отметил, что у "Возрождения", учитывая историю с Промсвязьбанком, могут оказаться "скелеты в шкафу, которые станут неприятным сюрпризом для потенциальных покупателей".

В такой ситуации с высокой вероятностью предписание о продаже не будет выполнено, и банк перейдет под управление временной администрации Центробанка.

В дальнейшем не исключена его передача на санацию частному инвестору, наиболее вероятным из которых собеседники "Коммерсанта" называют Альфа-банк.

РБК: потребители взяли за горлышко

Производство вина в России упало до десятилетнего минимума, свидетельствуют проанализированные РБК данные Росстата. В 2017 году было выпущено 31,97 млн дал вина - на 13,4% меньше, чем в предыдущем году.

Прежний минимум - 32,2 млн дал - был зафиксирован в кризисном 2014-м, в остальные годы объем производства вина был в диапазоне от 36 млн до 54,1 млн дал.

В минсельхозе падение объясняют плохой погодой летом 2017 года и, как следствие, потерей винограда. Пострадали такие винодельческие регионы, как Кубань, Ростовская область, Ингушетия и Ставропольский край, рассказал РБК представитель министерства.

При этом в минсельхозе добавили, что потери урожая в России меньше, чем у европейских виноделов, которые вынуждены повышать цены на свою продукцию.

Опрошенные РБК эксперты и участники рынка называют следующие причины падения производства российского вина: богатое присутствие в рознице относительно недорогих качественных импортных вин, падение "патриотической" волны интереса к российскому вину и переориентация части потребительского спроса на категорию дешевых фруктовых вин.

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К 2020 году Совет федерации втрое увеличит расходы на транспорт для сенаторов, пишет РБК со ссылкой на утвержденную смету верхней палаты. Согласно документу, больше всего вырастут расходы на транспортные услуги и межбюджетные трансферы.

"Ведомости" сообщают, что в городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиницы, а цены на частные апартаменты "взлетели до небес". Газета уточняет, что проблем с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве пока доступно 22% номеров. При этом еще не распродано более 50 тысяч билетов, поэтому спрос на жилье будет расти, прогнозирует издание.

Обзор подготовилаМарина Долматова, служба мониторинга Би-би-си