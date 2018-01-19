Фото: Путин в проруби и другие участники крещенских купаний

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область

19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Крещение Господне, или Богоявление. По традиции многие верующие в этот день принимают участие в крещенских купаниях.

Искупался в этом году и росссийский президент Владимир Путин. Он окунулся в прорубь на озере Селигер, у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин после окончания рабочей программы в Ленинградской области и Петербурге отправился на литургию в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области. После богослужения президент поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже -6 -7 градусов

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption В Екатеринбурге участники крещенских купаний окунались в прорубь при температуре -15 по Цельсию

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Девушка во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду, Екатеринбург

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption К полудню в Новосибирской области, по подсчетам сотрудников МЧС, в иордань окунулись уже 14 тысяч человек

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereschenko/TASS Image caption Крещенские купания в Москве, Измайловский кремль. В Москве в ночь на 19 января проруби для крещенских купаний были организованы в десяти парках и зонах отдыха

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereschenko/TASS Image caption МЧС прогнозировало, что в этом году в крещенских купаниях примут участие около 1,5 миллионов россиян

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Какое крещенское купание без селфи? Москва, Измайловский кремль

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В праздник Крещения воду принято освящать не только в храмах, но и в открытых водоемах. Деревня Драчёво, Московская область

Правообладатель иллюстрации Aleksander Ryumin/TASS Image caption В числе смелых купальщиков есть дети. Поселок Варские, Рязанская область

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Во время крещенских купаний в поселке Соловей-Ключ, Приморский край