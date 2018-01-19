Фото: Путин в проруби и другие участники крещенских купаний
- 19 января 2018
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19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Крещение Господне, или Богоявление. По традиции многие верующие в этот день принимают участие в крещенских купаниях.
Искупался в этом году и росссийский президент Владимир Путин. Он окунулся в прорубь на озере Селигер, у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь.