"Мне 69, и это только начало": почему среди моделей все больше пожилых

Правообладатель иллюстрации Susan Bowlus Image caption "Молодые модели восхищаются моей работой, это дает им надежду на будущее. Мой хештег - #ятольконачинаю", - говорит Мейе Маск

По данным международного форума Fashion Spot, сезон "Весна-2018" стал самым 'взрослым' в истории фэшн-индустрии: 27 моделей в возрасте 50 лет и старше прошлись по подиумам на неделях мод в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне.

Русская служба Би-би-си поговорила об изменении возрастных стереотипов с 69-летней моделью Мейе Маск - мамой знаменитого изобретателя и бизнесмена Илона Маска, а также спросила у экспертов отрасли, с чем связан приход женщин 50+ в мир моды.

Секрет успеха - в седых волосах

"За последний год я работала больше, чем за всю свою жизнь", - рассказала в интервью Русской службе Би-би-си 69-летняя модель Мейе Маск.

Мама американского изобретателя Илона Маска начала свою карьеру модели в 15-летнем возрасте в Южной Африке, однако ее пик пришелся на последние несколько лет: Мейе снялась для обложек New York Magazine и Elle Canada, cтала лицом косметики Clinique, а также заключила контракт с одним из ведущих модельных агентств мира - IMG Models.

Правообладатель иллюстрации Susan Bowlus Image caption 69-летняя модель и бабушка Мейе Маск считает, что не последнюю роль в ее карьере сыграли седые волосы, которые она в один момент просто перестала красить

Не в последнюю очередь причиной карьерного взлета Мейе считает свои седые волосы, которые она в один момент просто перестала красить. Но это не единственная жертва, на которую пришлось пойти модной бабушке и профессиональному диетологу.

"Мне приходится планировать свой рацион на каждый день, иначе я быстро набираю вес. У меня британский восьмой размер одежды (российский 42-й - прим. Би-би-си), я не такая уж и худенькая", - отмечает она.

"Не боюсь своих 70"

Мейе Маск активно публикует фотографии cо съемок в своем "Инстаграме", где у нее почти 90 тысяч подписчиков.

"У взрослых моделей меньше конкуренции, как, впрочем, и работы. Если усердно публиковать свои фотографии, можно набрать достаточное количество подписчиков и даже получать запросы на работу без кастингов", - отмечает Мейе, которая в 2017-м году cтала самой возрастной моделью американского бренда косметики Cover Girl.

"Инстаграм" Мейе Маск превратился в своеобразный фан-клуб, где под каждой фотографией - тысячи лайков и комментариев:

- Теперь я не боюсь своих 70 лет.

-Огромное спасибо за пример того, как женщина может быть эффектной и красивой в любом возрасте.

"Мода меняется и, судя по комментариям в моем "Инстаграме", возрастные женщины только приветствуют это", - отмечает Мейе.

Сделать образ пенсионера привлекательнее

"Возраст перестаёт быть поводом для стеснения, невозможности развиваться и ухаживать за собой, получать удовольствие от жизни. Мода схватывает и передает эти настроения", - говорит Игорь Гавар, руководитель московского модельного агентства "Олдушка" для людей старше 50 лет.

Правообладатель иллюстрации Thomas Boduen Image caption Игорь Гавар с моделями агентства "Олдушка"

Изначально проект "Олдушка" создавался как блог про уличную моду и стиль российских пенсионеров и вырос в модельное агентство после того, как омский фотограф Игорь Гавар начал получать многочисленные запросы от фотографов, журналов и брендов с просьбой помочь найти подходящую возрастную модель.

Сегодня в агентстве около 20 моделей в возрасте от 46 до 82 лет. Они позируют на страницах каталогов ЦУМа, журналов Glamour, InStyle и Numero, прогуливаются по подиумам московской недели моды и снимаются в клипах российских звезд.

"В обществе наблюдается тенденция к смене имиджа пенсионера, слишком архаичного по современным меркам", - отмечает Игорь, добавляя, что российский рынок и аудитория 55+ все еще присматриваются друг к другу.

Правообладатель иллюстрации Vladislava Avonavi Image caption Игорь Гавар: "Мои модели - музы, которые вдохновляют женщин любить себя". На фото: 62-летняя модель агентства "Олдушка" Валентина Ясень для съемок одной из коллекций

Не последнюю роль в этом, по мнению Игоря, играет фэшн-индустрия, которая сделала многое для того, чтобы образ красоты ассоциировался исключительно с молодостью.

"Женская красота все время трактуется как молодость. Мы хотим изменить эту установку, пытаемся показать, что красота лежит за пределами измерений "моложе/старше", - добавляет он.

Как все начиналось

Дебютом седовласых красавиц некоторые считают 2015 год, когда креативный директор Фиби Фило пригласил американскую 83-летнюю писательницу и журналистку Джоан Дидион стать лицом французского бренда класса люкс Celine.В 2017 году 73-летняя модель Лорен Хаттон снялась для линии нижнего белья Calvin Klein и прошлась по подиуму для бренда Bottega Veneta бок о бок с 22-летней топ-моделью Джиджи Хадид.

64-летний профессор Нью-Йоркского университета Лин Слайтер - автор блога Accidential Icon "для активных женщин, которые живут обычной жизнью". Лин, которая недавно снялась для рекламной кампании бренда Mango "История об уникальности", публикует заметки со снимками в модных нарядах, и размещает их в своем "Инстаграме", где у нее свыше 285 тысяч подписчиков.

Либерализация индустрии моды

Директор швейцарского агентства Metro Models и профессор коммуникации Цюрихского университета Дэвид Ратмоко считает, что мода на возрастных моделей - лишь один из аспектов долгосрочного тренда по либерализации индустрии моды, которая в свое время уже преодолела расовый барьер благодаря Наоми Кэмпбелл.

Правообладатель иллюстрации Anastasiya Liskovetc Image caption В 2017 году модель Татьяна Неклюдова снялась для марки нижнего белья, что, по словам Гавара, стало триумфом в российской рекламе

Он также связывает рост интереса к возрастным моделям со старением населения, обладающим наиболее высокой покупательской способностью.

"Маркетологи пытаются привлечь наиболее активный сегмент покупательского рынка от 35 лет и старше, - считает директор агентства. - Люди хотят видеть в рекламе в некотором смысле самих себя, а не какой-то юный идеал, которого они никогда не достигнут".

Такое утверждение может показаться вполне справедливым для жителей Швейцарии и Британии, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2015 год, занимают второе и 20 место в списке стран по продолжительности жизни, со средним показателем 83 и 81 год соответственно.

В России средняя продолжительность жизни - 70 с половиной лет, страна находится на 110-й позиции после Северной Кореи.

Кроме того, по данным британской страховой компании Saga и центра исследований экономики и бизнеса в 2015 году, 47% всех покупок в Британии совершаются населением от 50 лет и старше, что составляет почти 445 млрд долларов в год.

Красота=молодость?

Однако не все модные эксперты согласны с растущей популярностью женщин 50+ в индустрии моды.

"Возрастные модели могут пользоваться спросом для рекламы крема против старения, но не для мира высокой моды. Их можно увидеть на подиуме, но скорее в виде исключения. Я не вижу в этом никакого тренда", - cчитает Винсент Питер, основатель одного из ведущих модельных агентств Парижа (имя изменено).

Правообладатель иллюстрации Igor Gavar Image caption "В обществе наблюдается тенденция к смене имиджа пенсионера, слишком архаичного по современным меркам", - отмечает директор агентства "Олдушка" для моделей 50+

По мнению Винсента, на консервативном парижском рынке по-прежнему востребованы юные манекенщицы.

"В нашей индустрии продаются только две вещи - известность и красота, - отмечает Винсент. - А по-настоящему красивыми считаются модели в возрасте от 20 до 25 лет. Я не верю, что это изменится в ближайшее время".

Правообладатель иллюстрации Susan Bowlus Image caption Мейе Маск, для которой карьера модели - прежде всего возможность путешествовать и знакомиться с талантливыми людьми по всему миру, планирует продолжать работать в ближайшие 10 лет

Пока фэшн-индустрия продолжает выставлять жесткие возрастные ограничения, Мейе Маск планирует работать моделью еще как минимум 10 лет и позитивно смотрит в будущее:

"Я с удовольствием наблюдаю, как все больше брендов, журналов и дизайнеров обращают внимание на реальные истории возрастных женщин".

"Молодые модели восхищаются моей работой, это дает им надежду на будущее. Мой хэштег - #ятольконачинаю", - добавляет она.