Выбрать пляж и президента: как регионы сражаются за явку

Правообладатель иллюстрации Elena Afonina/TASS Image caption Доминирование Владимира Путина и отсутствие интриги вызывает скуку у избирателей

За два месяца до президентских выборов власти придумывают новые способы позвать граждан на избирательные участки. Русская служба Би-би-си спросила у губернаторов и мэров, как они планируют завлекать людей на выборы.

Голосование за следующего президента России состоится через два месяца, 18 марта. Государственная социологическая служба ВЦИОМ утверждает, что на участки готовы прийти более 80% россиян.

Однако эта оценка самая оптимистичная. В начале декабря "Левада-центр" утверждал, что на выборы хочет пойти только 58% избирателей, а реально придет еще меньше (с начала года "Левада" не может публиковать предвыборные опросы, так как имеет статус "иностранного агента"). Это может стать самым низким показателем за последние 10 лет.

Власти не скрывают, что количество проголосовавших - чувствительный вопрос: после выборов Госдумы 2016 года Путин назвал снижение явки "серьезным делом", а к новым выборам центральная избирательная комиссия заказала рекламную кампанию по привлечению граждан на избирательные участки.

Русская служба Би-би-си спросила у глав регионов и мэров, что они будут делать для того, чтобы избиратели дошли до участков.

Груз президентских выборов

18 марта граждане будут выбирать не только президента: во многих регионах пройдут опросы жителей по вопросам благоустройства - где поставить гараж или разбить парк. Проект обсуждения и выбора площадок запущен и должен быть завершен до конца марта, рассказал Би-би-си министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Конкретные даты, уверяет он, выберут сами регионы и муниципалитеты.

Но в большинстве регионов с датой уже определились. В Ярославской области финальный этап обсуждения благоустройства назначен именно на день президентских выборов. 18 марта на участках будет проходить опрос жителей о благоустройстве под названием "Решаем вместе", рассказала Би-би-си мэр Углича Светлана Ставицкая. Предварительный отбор площадок уже начался, финальный же этап состоится в день президентских выборов и в тех же помещениях, где будет проходить голосование, сказала она.

Причем в вопросе благоустройства, в отличие от президентских выборов, проголосовать можно будет с 14-летнего возраста. "Люди смогут прийти с детьми, с внуками. Мы ведь будем выбирать место под пляж и спортивные площадки. Это именно та возрастная категория, которой интересен этот проект. Тот участок, который выберут на опросе, и будет благоустроен уже в этом году", - объясняет Ставицкая.

Мэр Углича утверждает, что совпадение с днем выборов - лишь для того, чтобы дважды не устраивать голосование, а не для того, чтобы повысить явку. "Думаю, что выборы президента - это гражданский долг каждого человека, тут даже говорить не о чем", - уверена Ставицкая.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Кремлю важно, чтобы Путина выбирали при большой явке

Такие же планы и у администрации города Костромы, поделился с Би-би-си первый замглавы администрации города Олег Болоховец. По его словам, не исключено, что обсуждение деталей благоустройства с жителями города может совпасть с голосование на выборах президента.

"Где это будет проходить, мы сейчас определяем. Нарушать избирательный кодекс мы не можем", - оговаривается Болоховец. Он также настаивает, что с повышением явки на президентские выборы этот процесс не связан. Явка, по словам Болоховца, в Костроме и так высока: "На президентских выборах явка у нас будет как минимум не меньше, чем на предыдущих, думских, где было 60%. А я думаю, что она, возможно, будет больше".

Мэр приграничного с Монголией муниципального образования Кяхтенский район в Бурятии Александр Буянтуев называет выборы президента "всенародным праздником гордости за страну". По его словам, администрация района прорабатывает множество мероприятий, чтобы "люди почувствовали не только груз, но и отдыхали в этот выходной день". Но и тут вопрос с благоустройством решили обсудить с жителями именно 18 марта, говорит Буянтуев.

Грамотность не помеха

Никаких решений о проведении опроса жителей именно 18 марта не принималось, сказал в разговоре с Би-би-си мэр города-наукограда Мичуринска Александр Кузнецов. По его словам, жители всегда активно участвуют в выборах, "для них это праздник и они с радостью будут избирать президента".

"Несмотря на свою грамотность, именно люди, которые имеют образование, более всех заинтересованы в выборах любого уровня. Потому что они умеют рассуждать, понимать и разбираться во всех политических событиях", - описал избирателей Кузнецов.

"Конечно плани…", - начал отвечать на вопрос о том, планирует ли он завлекать граждан на выборы, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но быстро остановился и начал заново. "Конечно, этим занимаются Центральная избирательная комиссия и региональная избирательный комиссии. Идет активное разъяснение и соответственно приглашение на выборы!" - отрапортовал губернатор Подмосковья.

По его словам, повышение явки и обеспечение комфортного, безопасного проведения голосования входит и в обязанности муниципалитетов. "Все это очень важно, это важный день для страны", - резюмировал губернатор.

Если муниципалитеты посчитают необходимым обсудить с жителями какой-то актуальный вопрос и это не запрещено законом, то власти Подмосковья, по словам Воробьева, только приветствуют это. "Тема благоустройства, в частности тема комфортного города, она всегда очень востребована и актуальна. Люди высказываются о том, каким должно быть благоустройство, какие пешеходные маршруты: все эти нюансы знают только жители".

По словам мэра Евпатории, расположенной в аннексированном Крыму, специально мотивировать горожан участвовать в выборах не придется. "Думаю, в день воссоединения Крыма с Россией 18 марта люди сами придут и проголосуют за президента, потому что это исторический момент для крымчан. Они впервые выбирают президента России", - сказала Олеся Харитоненко.

В Новгородской области и в Башкирии, по словам их руководителей Андрея Никитина и Рустэма Хамитова, специально завлекать людей на участки не будут - интерес и так высок. "У нас на выборах всегда хорошая явка. И в этот раз тоже будет хорошая. Потому что у нас население поддерживает действующего президента и вообще проявляет большой интерес к президентским выборам", - ответил Хамитов корреспонденту Би-би-си.

Рассчитывает на большую явку без каких-либо дополнительных стимулов в своем регионе и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. По словам губернатора ХМАО, задач повышать явку и конкретные показатели ей никто не ставил. "Возможно, кто-то и пытается делать какие-то расчеты. Мне таких заданий никто не выдавал, поручений не имела и такого быть не может. Это же не то же самое, чтобы добыть три тонны угля или миллиард тонн нефти. Я только так могу этот вопрос прокомментировать", - сказала Комарова.

70 на 70

Фаворит и потенциальный победитель выборов-2018 очевиден: данные всех социологических служб показывают, что за Путина готовы проголосовать более двух третей граждан. По данным на 15 января за Путина готово проголосовать безоговорочное большинство россиян - более 73%, говорится в исследовании социологического центра ВЦИОМ.

Далеко позади него многократный участник выборов Владимир Жириновский и дебютант от КПРФ Павел Грудинин (по 6,1% каждый). Показатели остальных кандидатов вообще не выходят за пределы статистической погрешности.

В Кремле озаботились вопросом явки после того как осенью 2016 г. выборы в Госдуму показали рекордно низкий интерес у россиян - явка составила лишь 47,8%. Тема была воспринята настолько болезненно, что даже сам Владимир Путин высказался о ней. В октября 2016 года он сказал, что для повышения явки "важна конкуренция", а также необходимо "работать с гражданами, показывать, насколько важны выборы любого уровня".

Спустя несколько месяцев, как писало издание РБК, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обсуждал проблему явки на непубличном семинаре для вице-губернаторов. Сообщалось, что в Кремле хотели, что на выборах президента в 2018 году "основной кандидат победил при очень высокой явке в 70% и с результатом 70%".

Власти придают большое значение явке, хотя это не является вопросом жизни и смерти, говорит политолог Николай Миронов. "Явка важна для обеспечения легитимности власти: это один из показателей поддержки как самого президента, так и выборов, - объясняет эксперт. - Но если явка окажется ниже, чем ждет этого администрация президента, это не будет катастрофой".