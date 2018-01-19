Выбрать пляж и президента: как регионы сражаются за явку
За два месяца до президентских выборов власти придумывают новые способы позвать граждан на избирательные участки. Русская служба Би-би-си спросила у губернаторов и мэров, как они планируют завлекать людей на выборы.
Голосование за следующего президента России состоится через два месяца, 18 марта. Государственная социологическая служба ВЦИОМ утверждает, что на участки готовы прийти более 80% россиян.
Однако эта оценка самая оптимистичная. В начале декабря "Левада-центр" утверждал, что на выборы хочет пойти только 58% избирателей, а реально придет еще меньше (с начала года "Левада" не может публиковать предвыборные опросы, так как имеет статус "иностранного агента"). Это может стать самым низким показателем за последние 10 лет.
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Власти не скрывают, что количество проголосовавших - чувствительный вопрос: после выборов Госдумы 2016 года Путин назвал снижение явки "серьезным делом", а к новым выборам центральная избирательная комиссия заказала рекламную кампанию по привлечению граждан на избирательные участки.
Русская служба Би-би-си спросила у глав регионов и мэров, что они будут делать для того, чтобы избиратели дошли до участков.
Груз президентских выборов
18 марта граждане будут выбирать не только президента: во многих регионах пройдут опросы жителей по вопросам благоустройства - где поставить гараж или разбить парк. Проект обсуждения и выбора площадок запущен и должен быть завершен до конца марта, рассказал Би-би-си министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Конкретные даты, уверяет он, выберут сами регионы и муниципалитеты.
Но в большинстве регионов с датой уже определились. В Ярославской области финальный этап обсуждения благоустройства назначен именно на день президентских выборов. 18 марта на участках будет проходить опрос жителей о благоустройстве под названием "Решаем вместе", рассказала Би-би-си мэр Углича Светлана Ставицкая. Предварительный отбор площадок уже начался, финальный же этап состоится в день президентских выборов и в тех же помещениях, где будет проходить голосование, сказала она.
Причем в вопросе благоустройства, в отличие от президентских выборов, проголосовать можно будет с 14-летнего возраста. "Люди смогут прийти с детьми, с внуками. Мы ведь будем выбирать место под пляж и спортивные площадки. Это именно та возрастная категория, которой интересен этот проект. Тот участок, который выберут на опросе, и будет благоустроен уже в этом году", - объясняет Ставицкая.
Мэр Углича утверждает, что совпадение с днем выборов - лишь для того, чтобы дважды не устраивать голосование, а не для того, чтобы повысить явку. "Думаю, что выборы президента - это гражданский долг каждого человека, тут даже говорить не о чем", - уверена Ставицкая.
Такие же планы и у администрации города Костромы, поделился с Би-би-си первый замглавы администрации города Олег Болоховец. По его словам, не исключено, что обсуждение деталей благоустройства с жителями города может совпасть с голосование на выборах президента.
"Где это будет проходить, мы сейчас определяем. Нарушать избирательный кодекс мы не можем", - оговаривается Болоховец. Он также настаивает, что с повышением явки на президентские выборы этот процесс не связан. Явка, по словам Болоховца, в Костроме и так высока: "На президентских выборах явка у нас будет как минимум не меньше, чем на предыдущих, думских, где было 60%. А я думаю, что она, возможно, будет больше".
Мэр приграничного с Монголией муниципального образования Кяхтенский район в Бурятии Александр Буянтуев называет выборы президента "всенародным праздником гордости за страну". По его словам, администрация района прорабатывает множество мероприятий, чтобы "люди почувствовали не только груз, но и отдыхали в этот выходной день". Но и тут вопрос с благоустройством решили обсудить с жителями именно 18 марта, говорит Буянтуев.
Грамотность не помеха
Никаких решений о проведении опроса жителей именно 18 марта не принималось, сказал в разговоре с Би-би-си мэр города-наукограда Мичуринска Александр Кузнецов. По его словам, жители всегда активно участвуют в выборах, "для них это праздник и они с радостью будут избирать президента".
"Несмотря на свою грамотность, именно люди, которые имеют образование, более всех заинтересованы в выборах любого уровня. Потому что они умеют рассуждать, понимать и разбираться во всех политических событиях", - описал избирателей Кузнецов.
"Конечно плани…", - начал отвечать на вопрос о том, планирует ли он завлекать граждан на выборы, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но быстро остановился и начал заново. "Конечно, этим занимаются Центральная избирательная комиссия и региональная избирательный комиссии. Идет активное разъяснение и соответственно приглашение на выборы!" - отрапортовал губернатор Подмосковья.
По его словам, повышение явки и обеспечение комфортного, безопасного проведения голосования входит и в обязанности муниципалитетов. "Все это очень важно, это важный день для страны", - резюмировал губернатор.
Если муниципалитеты посчитают необходимым обсудить с жителями какой-то актуальный вопрос и это не запрещено законом, то власти Подмосковья, по словам Воробьева, только приветствуют это. "Тема благоустройства, в частности тема комфортного города, она всегда очень востребована и актуальна. Люди высказываются о том, каким должно быть благоустройство, какие пешеходные маршруты: все эти нюансы знают только жители".
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По словам мэра Евпатории, расположенной в аннексированном Крыму, специально мотивировать горожан участвовать в выборах не придется. "Думаю, в день воссоединения Крыма с Россией 18 марта люди сами придут и проголосуют за президента, потому что это исторический момент для крымчан. Они впервые выбирают президента России", - сказала Олеся Харитоненко.
В Новгородской области и в Башкирии, по словам их руководителей Андрея Никитина и Рустэма Хамитова, специально завлекать людей на участки не будут - интерес и так высок. "У нас на выборах всегда хорошая явка. И в этот раз тоже будет хорошая. Потому что у нас население поддерживает действующего президента и вообще проявляет большой интерес к президентским выборам", - ответил Хамитов корреспонденту Би-би-си.
Рассчитывает на большую явку без каких-либо дополнительных стимулов в своем регионе и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. По словам губернатора ХМАО, задач повышать явку и конкретные показатели ей никто не ставил. "Возможно, кто-то и пытается делать какие-то расчеты. Мне таких заданий никто не выдавал, поручений не имела и такого быть не может. Это же не то же самое, чтобы добыть три тонны угля или миллиард тонн нефти. Я только так могу этот вопрос прокомментировать", - сказала Комарова.
70 на 70
Фаворит и потенциальный победитель выборов-2018 очевиден: данные всех социологических служб показывают, что за Путина готовы проголосовать более двух третей граждан. По данным на 15 января за Путина готово проголосовать безоговорочное большинство россиян - более 73%, говорится в исследовании социологического центра ВЦИОМ.
Далеко позади него многократный участник выборов Владимир Жириновский и дебютант от КПРФ Павел Грудинин (по 6,1% каждый). Показатели остальных кандидатов вообще не выходят за пределы статистической погрешности.
В Кремле озаботились вопросом явки после того как осенью 2016 г. выборы в Госдуму показали рекордно низкий интерес у россиян - явка составила лишь 47,8%. Тема была воспринята настолько болезненно, что даже сам Владимир Путин высказался о ней. В октября 2016 года он сказал, что для повышения явки "важна конкуренция", а также необходимо "работать с гражданами, показывать, насколько важны выборы любого уровня".
Спустя несколько месяцев, как писало издание РБК, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обсуждал проблему явки на непубличном семинаре для вице-губернаторов. Сообщалось, что в Кремле хотели, что на выборах президента в 2018 году "основной кандидат победил при очень высокой явке в 70% и с результатом 70%".
Власти придают большое значение явке, хотя это не является вопросом жизни и смерти, говорит политолог Николай Миронов. "Явка важна для обеспечения легитимности власти: это один из показателей поддержки как самого президента, так и выборов, - объясняет эксперт. - Но если явка окажется ниже, чем ждет этого администрация президента, это не будет катастрофой".