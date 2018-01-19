Фото: самые удивительные мосты в мире

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Министр иностранных дел Великобритании предложил президенту Франции построить новую транспортную магистраль через пролив Ла-Манш.На переговорах с Эммануэлем Макроном в Беркшире Борис Джонсон поднял вопрос о строительстве моста, заявив, что хорошие транспортные связи жизненно важны для будущих отношений двух стран.

Идея моста между Англией и Францией выдвигается не впервые - в 1981 году транспортное ведомство представляло подобный проект и он обсуждался правительством Маргарет Тэтчер.

Тогда предложение сочли непрактичным, поскольку мост помешал бы судоходству через пролив.

Русская служба Би-би-си посмотрела на другие мосты, чьи проекты поначалу казались фантастическими, а теперь воспринимаются как неотъемлемая часть ландшафта.

Мост дружбы Гонконг - Китай

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Чуть больше года назад между Китаем и Гонконгом, некогда разделенными, как казалось, необратимо, возникло еще одно связующее звено - на этот раз в буквальном смысле. Мост Гонконг - Чжухай - Макао протяженностью без малого 55 км после открытия станет самым длинным в мире мостом, проложенным через море.

Основные инженерно-строительные работы уже завершены, однако финальная отделка и асфальтовое покрытие моста займут, как ожидается, еще два года.

Виадук Мийо во Франции

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В дни, когда низкие облака сгущаются над крутыми склонами Тарнской долины на юге Франции, невообразимо высокие, стройные пилоны - один из семи превосходит высотой Эйфелеву башню - это всё, что доступно взору путешественника, движущегося в направлении захватывающего дух виадука Мийо со стороны близлежащих холмов.

Вантовый мост, спроектированный совместно французским инженером-строителем Мишелем Вирложо и британским архитектором Норманом Фостером, открытый в 2004 году и ставший на момент постройки самым высоким в мире, помог ощутимо ускорить перемещения летних отпускников между Парижем, Монпелье и испанской границей.

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Мост Балуарте в Мексике

Звание самого высокого виадук Мийо удерживал за собой до 2012 года, когда мост Балуарте высотой 403 метра соединил две стороны глубокого ущелья в горах Сьерра-Мадре Оксидентал на севере Мексики.

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Шоссе Масатлан - Дуранго, частью которого стал мост, заменило печально известную серпантинную дорогу "Хребет дьявола", которая проложена в горах Сьерра-Мадре Оксидентал. Новое шоссе сократило время пути между Масатланом и Дуранго на шесть часов.

Со временем мост должен стать частью автомагистрали, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья страны.

Дьявольский мост в Саксонии

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По своему изначальному предназначению мосты служили простой и практичной цели: помочь путешественнику добраться из точки А в точку Б с минимальными затруднениями.

Однако помимо утилитарной мосты несут еще и художественную функцию, радуя глаз, а в отдельных случаях - как, например, этот мост Ракоц, или "Дьявольский мост", в Кромлау, Германия, - еще и трансформируя ландшафт вокруг себя и превращаясь в настоящее произведение искусства.

Хамбер-бридж в Англии

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На момент своего открытия в 1981 году Хамбер-бридж был самым длинным однопролетным подвесным мостом в мире. С того времени он, правда, скатился на восьмое место в мировом рейтинге, хотя и продолжает оставаться самым длинным в своем роде в Британии.

Мост длиной 2,2 км переброшен через Хамбер (эстуарий, образованный реками Трент и Уз) между Бартоном-на-Хамбере на южном берегу и Хесслом на северном, соединяя Восточный Йоркшир и Северный Линкольншир. Утверждается, что стальных тросов, на которых подвешен этот мост, хватило бы для того, чтобы опоясать всю Землю по экватору полтора раза.

Форт-Бридж в Шотландии

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Железнодорожный мост через Ферт-оф-Форт стал одним из чудес индустриальной эпохи. Возведенный в конце XIX века, он стал символом строительной механики, его изображение присутствует на шотландской 20-фунтовой банкноте, вокруг него разворачивается действие фильма Альфреда Хичкока "39 ступеней" (1935).

Форт-бридж стал первым крупным стальным мостом в Британии, и, несмотря на то, что его техобслуживанием пришлось заниматься целой команде ремонтников в ежедневном режиме, его ценность до сих пор остается непреходящей. В английском языке даже возникла поговорка "это как покрасить Форт-бридж", указывающая на некую бесконечную задачу. Тем не менее, в 2011 году удалось завершить грандиозный проект по перекрашиванию моста, обошедшийся в 130 млн фунтов (220 млн долларов). Ожидается, что следующая покраска моста потребуется не раньше 2050 года.

Бурные воды под мостом стали традиционным местом новогоднего купания шотландцев. Ежегодно в праздничном заплыве Loony Dook Swim принимают участие тысячи людей.

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Мост Золотые ворота в Сан-Франциско

Этот культовый висячий мост присутствует в бессчетном множестве кинокартин и даже стал главным героем одной из них, названной просто "Мост", - впрочем, достаточно мрачной, поскольку повествует о людях, которые сбросились с него.

Мост Золотые Ворота был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года.

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Помимо титула самого фотографируемого моста на Земле, это моментально узнаваемое ярко-красное сооружение было провозглашено одним из чудес современного мира Американским обществом инженеров-строителей.

Мост Фабричо в Риме

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Сохраняющийся на протяжении тысячелетий в практически неизменном виде Понс-Фабрициус в Риме считается самым древним мостом в мире.

Исторические хроники свидетельствуют, что мост был построен в 62 году до н. э. куратором дорог Луцием Фабрицием на месте старого деревянного моста, уничтоженного пожаром. Он соединяет Тиберину с левым берегом Тибра.

Мост Трифт в Альпах

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Один из наиболее щекочущих нервы веревочных мостов в мире висит над озером Трифтзе в Альпах. Ежегодно им пользуются тысячи путешественников, отправляющихся туда ради постоянно меняющейся красоты ледникового озера.

Лишенный каких бы то ни был опор висячий мост Трифт длиной 170 метров пролегает на 100-метровой высоте над гладью озера. На первый мост, открытый в 2004 году, поступало множество жалоб пользователей, недовольных тем, что конструкция слишком сильно раскачивается, особенно в ненастную погоду, когда скорость ветра над долиной может достигать 200 км/ч.

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Пять лет спустя шаткое сооружение было заменено на нынешнюю конструкцию, разработанную швейцарским архитектурным бюро Ingenieurbüro Hans Pfaffen. Проектировщики хвастаются уникальным параболическим "нижним пролетом", который зеркально отражает конструкцию над ним и удерживает мост от спонтанного раскачивания.

Виадук Симунчи в Монголии

Цзитунская железная дорога, пролегающая через Внутреннюю Монголию, была открыта в 1995 году и сразу же стала уникальной в своем роде. Для ее эксплуатации в Китае были закуплены мощные магистральные паровозы - при этом, не древняя рухлядь, а вполне современные образцы, построенные за семь-десять лет до этого.

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Предпочтение паровозам было отдано главным образом из-за того, что дорога протяженностью без малого в 1000 км проходила через угольные месторождения.

Фанаты локомотивов на паровой тяге со всего мира испытывали прилив энтузиазма, наблюдая, как дымящие паровозы тянут за собой вереницы тяжелогруженых вагонов по современным, напоминающим автобаны железобетонным эстакадам.

Наилучшим наблюдательным пунктом был Чинпеньский проход на высоте 3300 м над уровнем моря - там, где железная дорога искривлялась и начинала карабкаться ввысь между пустыней с одной стороны и горной кручей - с другой, проходя через цепочку мостов. Наиболее зрелищным из них был изогнутый виадук Симунчи.

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Сегодня, хоть железная дорога и виадук остаются на месте и продолжают эксплуатироваться как и прежде, паровозные гудки и дым из трубы больше не разнообразят пейзаж. Из-за нехватки воды на пустынных участках руководство железной дороги было вынуждено отказаться от использования паровой тяги, перейдя в 2005 году на более неприхотливые тепловозы.

Однако на протяжении целого десятилетия это было впечатляющим местом, предлагающим неповторимую смесь старинных и новых конструкций и технологий.