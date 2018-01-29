Кандидат про запас: кто и зачем в России участвует в десятках выборов одновременно

Доверие к выборам и к выбранным политикам в России невысокое. Но есть люди, которые ежегодно выдвигают свою кандидатуру на нескольких десятках избирательных кампаний, и чаще всего безуспешно. Они рассказали Русской службе Би-би-си, зачем им в жизни столько выборов.

За последние 10 лет 33 человека приняли участие более чем в 50 избирательных кампаниях, следует из исследования Би-би-си на основе базы данных проекта "Российская энциклопедия кандидатов" движения в защиту прав избирателей "Голос". Всего в базе содержатся данные о более чем 1,2 млн человек, участвовавших в выборах с 2007 года.

Это абсолютные рекордсмены по политической активности: подавляющее большинство тех, кто выдвигал свою кандидатуру на каких-либо выборах, делали это не более 10 раз за последние 10 лет.

Речь идет о выборах всех уровней: региональных, муниципальных, сельских и городских. Чаще всего люди просто оказываются в списках какой-либо из партий: закон не запрещает выставлять одного и того же человека на выборы в разных регионах.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Абсолютный лидер рейтинга политических активистов - глава Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский. За последние 10 лет он выдвигался на выборы различного уровня 193 раза. Рекордным для него стал 2016 год: тогда он формально выдвигался сразу по 61 списку.

Жириновский не гонится за мандатом муниципального или регионального депутата: он традиционно возглавляет партийные списки на региональных выборах, а после победы уступает место другим кандидатам.

На его счету есть и более 30 поражений. Так, в 2012 году он не смог избраться депутатом заксобрания Пензенской области, а на президентских выборах Жириновский проигрывает всегда.

Одна из причин, по которой лидер партии вынужден лично выдвигаться по такому количеству списков - "дурацкое законодательство", утверждает член ЛДПР Алексей Диденко, который возглавляет штаб Владимира Жириновского на президентских выборах.

"Председатель партии не может агитировать за своих кандидатов, если он не включен в избирательный список. Нельзя использовать его изображения, высказывания. У него 120 тысяч часов выступлений, позиция по всем темам. А мы не можем их использовать. Это ограничения чисто формального характера, поэтому мы всегда стараемся во все списки попадать. Кстати, по одномандатным округам это невозможно, а ведь там тоже чужие изображения при агитации использовать нельзя", - пояснил Русской службе Би-би-си Диденко.

Ограничение на использование изображений людей, не являющихся кандидатами, появились в российском законодательстве в начале 2016 года. Автором "дурацкого законодательства" был сам Жириновский и его коллеги по ЛДПР. Впрочем, Жириновский одновременно выдвигал себя в десятках регионов и до этого закона.

Россияне все меньше интересуются выборами, следует из данных соцопросов. Так,на президентские выборы 2018 года может прийти рекордно низкое количество избирателей, чуть более 50%, прогнозировал в декабре "Левада-центр". Доверие к политическим институтам также снижается: лишь треть опрошенных ВЦОИМ заявили о доверии политическим партиям (данные ВЦИОМ за январь 2018 года).

"По Владимиру Вольфовичу Жириновскому существует внутрипартийное правило: он как главнокомандующий должен вести войска в бой. Поэтому во всех регионах в списках мы ставим его первым номером. Эта практика, от которой мы не отходим уже много лет", - сказал Би-би-си член ЛДПР Михаил Дегтярев. Пресс-секретарь Жириновского в разговоре с Би-би-си отметил, что лидер ЛДПР "конечно, ездит" во все те регионы, где он возглавляет списки.

Возглавляемая Жириновским партия - лидер по числу "многостаночников", людей, которые одновременно вписывают себя в десятки предвыборных списков. Большое количество выдвиженцев, которые кочуют из списков в списки, связано с динамично развивающимися партийными карьерами многих функционеров ЛДПР, сказал Би-би-си член партии Михаил Дегтярев. "Люди перебрасываются из региона в регион, как правило, с повышением, и, соответственно, попадают в избирательные списки", - уточнил депутат.

Это "классная предвыборная технология", говорит политконсультант Дмитрий Гусев: ЛДПР выдвигает всегда и везде своих кандидатов, чтобы партия была в каждом регионе и в каждом бюллетене. Своих людей для заполнения списков партии не хватает, поэтому часто один боец воюет сразу на нескольких флангах, объясняет Гусев.

Марат Бикташев, студент

Житель Ижевска Марат Бикташев - один из самых молодых участниковрейтинга Би-би-си. Он участвовал в выборах только один раз, в единый день голосования в 2016 году, когда ему едва исполнилось 18 лет - зато сразу по 61 списку. Ни по одному из них Бикташев так никуда и не прошел.

Правообладатель иллюстрации VK Image caption Марат Бикташев, один из самых юных участников подборки, выдвигался на выборах один раз, но сразу по 61 списку в Удмуртии

Бикташев: "Первый раз и единственный раз участвовал в выборах в 18 лет от ЛДПР в 2016 году - на тот момент я состоял в партии и был активистом. Я много помогал в организации региональных выборов в Удмуртии. Я учусь на специальности политология, поэтому это было в сфере моих интересов, было любопытно узнать, как все это проходит на практике. Удалось воспользоваться в том году и активным, и пассивным избирательным правом, потому что от регионального руководства поступило предложение поучаствовать в выборах.

Я пошел на выборы сразу в 61 районе, для меня это был вызов. Мне было интересно во всем разобраться с самого нуля. Я представлял, как буду общаться с людьми из этих районов. Списков было так много, потому что была напряженка с кандидатами в нескольких округах. По большому счету партия тогда была там не слишком популярна, но кандидата про запас нужно было иметь. Мне предложили - я согласился.

Партия была там не слишком популярна, но кандидата про запас нужно было иметь Марат Бикташев, ЛДПР

Шансы на самом деле были везде примерно одинаковые и не очень высокие. В итоге я нигде не прошел. Все делалось в спешке. Я помогал в штабе с документацией, полноценных кампаний у меня не было, просто не было времени на это.

Наверное, если бы выбрали один или несколько районов и работали бы с ними, было бы лучше. Но я не знал, что вообще будет возможность участвовать.

Сейчас я уже не активист, решил сосредоточиться на учебе и личных делах. Но в выборах еще хотел бы поучаствовать - было бы круто иметь возможность изменить что-то в жизни людей в лучшую сторону! Опытом участия я доволен - было интересно наблюдать процесс. В будущем хотел бы подойти к вопросу более серьезно: основательно подготовить почву, проработать идеи и имидж, общаться, строя доверительные отношения с людьми. Пока у меня нет возможности обеспечить это, но не беда - время покажет, чего мы стоим, не так ли?"

Виктор Перов, "идейный коммунист"

41-летний Перов поработал депутатом и, по данным реестра юридических лиц, основал и возглавлял около трех десятков компаний и организаций, большинство из которых уже не существует. Политическим постоянством он не отличается, за последние 10 лет ходил на выборы в четырех разных статусах: как самовыдвиженец, как кандидат от КПРФ, "Справедливой России" и "Коммунистов России". Он был кандидатом в 31 регионе, включая Ленинградскую и Иркутскую области, Чечню, Кабардино-Балкарию и Алтай.

Правообладатель иллюстрации VK Image caption Виктор Перов имеет в активе 63 выдвижения за последние десять лет

Перов: "Я в первый раз пошел на выборы еще в 1996 году, выдвигался на районных выборах в Сланцевском районе Ленинградской области. Мне тогда всего шести голосов не хватило, чтобы пройти. А через четыре года по тому же округу уже смог избраться.

Я тогда ходил на выборы от КПРФ. Но потом там произошел раскол, и мы ушли. Еще выбирался от "Справедливой России". Мы сотрудничали с ними на выборах. Они предложили выдвинуть кандидатуру - я и выдвинул. И тоже удачно, тогда избрался депутатом.

Потом перешел к "Коммунистам России", ходил по их спискам. В 2013 году, например, сразу в восьми регионах - Чечне, Смоленской, Иркутской областях. Я решил избраться где-нибудь, список протащить. Тогда прошел только список в Хакасии, а больше нигде.

Партия меня выдвигала, я давал согласие. Волновался ли, что такие регионы разные? Ну, я к тому момент уже 14 лет был депутатом, опыт большой, почему нет. Надо было избраться в региональный парламент, чтобы партию на выборы в Госдуму протащить, мы это и сделали.

Что регионы разные, это не главное. Нашей целью, как я тогда считал, было одно: построение коммунистического общества. В отдельно взятом регионе мы хотели построить коммунизм, это высшая форма общественно-экономической формации. Никакой другой крамольной цели я не ставил. Надо было пробиться - неважно, где.

В отдельно взятом регионе мы хотели построить коммунизм, это высшая форма общественно-экономической формации Виктор Перов, активист

А сейчас мы с "Коммунистами России" разругались, я ушел. И теперь я доверенное лицо Екатерины Викторовны Гордон - она наиболее честный человек из всех кандидатов (26 января, уже после этого интервью, Гордон объявила, что снимает свою кандидатуру с президентской гонки - Би-би-си). К ней я попал после того, как меня попросили помочь ей съезд провести - помоги то, помоги се - опыт-то большой. Ну, я подумал - надо помочь, у меня и люди есть, и материально-техническая база.

Моя цель теперь - вывести на чистую воду лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина. После президентских выборов будем создавать новую коммунистическую партию и уже в этом году опять будем участвовать в выборах.

Помимо политической деятельности я еще занимаюсь благотворительностью и руковожу консалтинговой компанией. Но я идейный коммунист".

Денис Семенов, партфункционер

Денису Семенову 23 года, но с момента своего совершеннолетия он побывал уже в 52 избирательных списках. Сейчас он координатор брянского отделения ЛДПР, в Брянской области он и был кандидатом на выборах. Во второй раз ему удалось пройти по двум спискам, однако от мандатов он в итоге отказался.

Правообладатель иллюстрации VK Image caption В единый день голосования в 2014 году Денис Семенов участвовал в 49 выборах в Брянской области

Семенов: "Я человек партийный. Мне партия говорит "надо", я принимаю указания партии под козырек и выполняю. Когда мне исполнилось 18 лет, я начал баллотироваться - в первый раз в Рогнединском районе Брянской области, в сельсовет. Затем в 2013 году я выдвигался в Брянский районный совет народных депутатов. В 21 год, в 2014-м, я участвовал в выборах в Брянскую областную думу.

Мы всегда распределяли людские ресурсы. Я, выполняя работу в аппарате регионального отделения ЛДПР, объезжал всю область. Появиться где-то в регионе для меня никакой проблемы не составляло и не составляет. Мы постоянно на виду.

В молодежную организацию ЛДПР я пришел еще когда жил в Приморском крае. Позже по семейным обстоятельствам я переехал в Брянскую область. Сначала работал в партии простым активистом, в 2012 году стал секретарем молодежной организации. Сейчас я координатор регионального отделения и помощник депутата Владимира Вольфовича Жириновского.

В партию я пришел по убеждениям. Мне попадались брошюры ЛДПР, когда я был еще пацаном. Мне это все приглянулось. Почему именно ЛДПР, а не, например, КПРФ? Что касается коммунистов, я убежденный антикоммунист.

Я был депутатом суражского горсовета, но сложил депутатские полномочия в связи с тем, что ушел служить в армию. Сейчас я депутатом не являюсь. Я поступил в университет в 2011-м, в 2015-м закончил, и меня призвали. Служил я в Калужской области, во внутренних войсках. Мы охраняли важный государственный объект, какой - не могу сказать.

Я буду и дальше участвовать в выборах везде, где партия попросит от меня участия. В регионе мне интересно работать, тут большой простор. Когда пойму, что созрел для повышения, тогда рассмотрим, какие еще есть варианты. Я всего лишь год координатор - пока рановато. Если партия скажет, что нужно баллотироваться, например, в Госдуму, я пойду, подчинюсь своему руководству.

В отпуске был раза два или три за шесть лет, но я не жалуюсь. Мне все нравится, это самая интересная работа в мире".

"Российская энциклопедия кандидатов" использует общедоступные данные с сайтов избирательных комиссий и позволяет узнать избирательную историю кандидата - где и когда он баллотировался, какую партию представлял, был ли избран. Данные на 11 января 2018 года включали информацию о выборах, прошедших со 2 декабря 2007 года по 10 октября 2017 года. Русская служба Би-би-си очистила копию базыот дублей записей и выбрала людей, которые баллотировались куда-либо 50 и более раз.

Снимки в коллаже: VK, Alexander Shcherbak/TASS

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