7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. "Учитель сказал: "Бегите!" И мы побежали". Что произошло в пермской школе

Утром 15 января двое подростков напали с ножами на учеников четвертого класса и преподавателя школы №127 в Перми. Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились на место, чтобы выяснить подробности нападения.

2. Здоровье российских правителей: совершенно секретно

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Комментируя публикацию данных о результатах ежегодного медобследования президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Америка России не указ и обнародовать данные о состоянии здоровья российского президента не планируется.

3. "Несчастный случай": смерть Соломона Михоэлса 70 лет спустя

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В 1948-м смерть народного артиста СССР и главы Еврейского антифашистского комитета объявили несчастным случаем, но сейчас, как рассказывает доктор исторических наук Олег Будницкий, сомнений в том, что убийство заказал Сталин, практически нет.

4. "Босая и дикая": знакомство с княгиней Романофф

67-летняя княгиня Ольга Романофф, внучатая племянница Николая II, живет на юго-востоке Великобритании. Но несмотря на титул и тот факт, что ее дом полон вещей, связанных с Романовыми, она далека от расхожего образа особы королевских кровей.

5. Путин vs. Трамп: две "хромые утки" в горящем курятнике

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В 2018 году мир станет заложником соревнования "стабильного гения" с "гением стабильности", пишет политолог Владимир Пастухов. Чем череваты запутанные отношения Путина и Трампа?

6. Астронавт, который пытается спасти МКС

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Международная космическая станция считается самым дорогостоящим проектом человечества, но если не вмешается частный бизнес, а космические агентства не договорятся с финансирующими их правительствами, она будет затоплена в океане.

7. "Жить мне очень трудно": ирландский эльф Долорес О'Риордан

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Музыкальный обозреватель Александр Кан рассказывает об истоках популярности скончавшейся солистки группы Cranberries Долорес О'Риордан, ее связях с Ирландией и неурядицах в жизни.